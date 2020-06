Sięgając chmur z hostingiem współdzielonym. Co wydarzyło się w branży w ostatnim roku?

Dzisiaj nie będzie o kolejnych nielimitowanych ofertach. Dostawcy, zamiast walczyć o kolejne gigabajty pojemności konta, postawili na poprawę wydajności i zwiększenie odporności hostingu na awarie. Duże inwestycje w infrastrukturę chmury pozwoliły im skutecznie pozbyć się dotychczasowych bolączek serwerów współdzielonych. Kto ma ochotę zostać technologicznym liderem?

Spis treści

Nigdy wcześniej dostawcy nie przykładali tak dużej wagi do wydajności hostingu. Mowa o usłudze, która z definicji zakłada współdzielenie serwera przez wielu klientów, a każdemu z nich trzeba przyznać sprawiedliwy dostęp do zasobów.

Firmy chętnie chwalą się kosztownymi inwestycjami w infrastrukturę chmury, które mają na celu podniesienie wydajności oraz niezawodności hostingu. Wyższe parametry bezpieczeństwa serwera wirtualnego pozwalają obsłużyć większy ruch na stronie, zaś mocne procesory i wydajne macierze dyskowe gwarantują szybsze generowanie dynamicznych

Rdzenie i gigabajty

Zasada jest prosta: wyższy (czytaj: droższy) pakiet hostingu oznacza większe zasoby serwera, które wykorzystamy do uruchamiania swoich stron internetowych. W najwyższym planie Hosting Profesjonalny zenbox.pl udostępnia użytkownikom do 4 wirtualnych rdzeni procesora i do 6 GB pamięci RAM.

Źródło grafiki: zenbox.pl

W ostatnim czasie nazwa.pl wdrożyła w swojej infrastrukturze serwery z procesorami Intel Xeon E-2288G, taktowanymi zegarem 5 GHz na rdzeń. Każdy serwer wirtualny ma przydzielone 4 rdzenie takiego procesora, co zauważalnie przyspiesza generowanie stron typu WordPress czy PrestaShop.

Z kolei OVHcloud uruchamia usługi Cloud Web w izolowanej maszynie wirtualnej z gwarancją zasobów dla każdego klienta. To podejście znane z serwerów VPS, choć dalej mówimy o hostingu współdzielonym, ze wszystkimi jego zaletami – łatwością użycia i zarządzaniem przez dostawcę.

Wyróżnikiem oferty dhosting.pl jest znany z chmury obliczeniowej mechanizm autoskalowania zasobów. W ramach Elastycznego Web Hostingu użytkownik otrzymuje w stałej cenie 1 GHz procesora, 1 GB RAM oraz 50 GB przestrzeni dyskowej. W przypadku nagłego wzrostu liczby odwiedzających usługa może zostać automatycznie przeskalowana do 24 GHz CPU i 64 RAM. Dzięki rozliczaniu godzinowemu (kolejna cecha chmury) nie musimy obawiać się nadmiernych kosztów hostingu. Za dodatkowe zasoby płacimy tylko, gdy hosting pracuje na zwiększonych obrotach.

W tabeli prezentujemy wybrane oferty hostingu współdzielonego największych dostawców w Polsce

W chmurach

W ostatnich dwóch latach najwięksi dostawcy zainwestowali duże pieniądze w infrastrukturę, aby żaden jej element nie stanowił pojedynczego punktu awarii. Technologia Cloud Hosting w nazwa.pl dynamicznie przypisuje obsługę strony WWW do najmniej obciążonego serwera w klastrze. W przypadku awarii nośnika danych, obsługa serwera przełączana jest na inne zasoby. Nie byłoby to możliwe bez zastosowania zduplikowanych macierzy RAID, które synchronizują pliki i bazy klientów między sobą, włącznie z replikacją danych do zapasowego centrum danych.

Analogicznie zenbox.pl: dane zapisywane są na minimum dwóch różnych serwerach. W przypadku awarii, system uruchamiany jest z serwera, który te dane posiada, a czas przełączania na nowe zasoby nie przekracza 4-5 minut. To scenariusz awaryjny, który z uwagi na zastosowanie wysoce niezawodnych komponentów serwerowych, nie zdarza się przecież zbyt często.

Szybkie dyski

Nie ma mowy o szybkim hostingu bez wydajnego podsystemu dyskowego. Większość dostawców uruchamia bazy danych, a więc najbardziej newralgiczny element funkcjonowania serwera WWW, na macierzach SSD lub NVMe.

Zenbox.pl zbudował wysoce wydajną sieć SAN opartą rozwiązania firmy Mellanox, która zapewnia wyższą wydajność operacji odczytu i zapisu, niż macierze złożone z dysków zamkniętych bezpośrednio w obudowie serwera. Kolokwialnie mówiąc: sieć danych jest szybsza, niż dyski. Co więcej, najnowsza inwestycja zenbox.pl pozwala im śmiało patrzeć w przyszłości na rozwiązania NVMe over Fabrics (NVMEoF).

Nazwa.pl postawiła na technologię Intel Optane, czyli kolejny krok w rozwoju technologii półprzewodnikowych. W porównaniu z nośnikami SSD/NVMe, Intel Optane oferuje niższe opóźnienia w dostępie do danych oraz stabilną pracę dysków przy dużym obciążeniu. Firma deklaruje, że dzięki inwestycji w dyski Intel Optane, szybkość generowania stron w aplikacjach korzystających z baz danych, np. WordPress, wzrosła nawet dwukrotnie!

Hosting to również poczta elektroniczna. Zenbox.pl pozwala zamówić do 2 TB powierzchni dyskowej na konta e-mail pracowników, choć nie to jest najciekawsze w tej ofercie. Skrzynki poczty zapisywane są na macierzach SSD, dzięki czemu poczta w zenbox.pl działa błyskawicznie, a klaster serwerów przeznaczony do wyszukiwania pełnotekstowego pozwala w mgnieniu oka odnajdywać fragmenty tekstu, ukryte głęboko w treści wiadomości.

Buforowanie w pamięci

Najczęściej stosowaną techniką przyspieszania stron WWW jest buforowanie (przechowywanie) danych w pamięci RAM. Dhosting.pl i zenbox.pl umożliwiają wykorzystanie w swoich projektach szybko zyskującego na popularności serwera Redis. Nazwa.pl stawia a moduł memcached, zaś wśród pozostałych rozwiązań tego typu znajdziemy jeszcze wsparcie OPCache dla serwera Apache i LSCache dla LiteSpeed.

Aby wykorzystać do maksimum zalety Redis, dhosting.pl zdecydował się podwoić ilość pamięci RAM dla serwera do 128 MB z możliwością rozszerzenia pamięci po kontakcie z pomocą techniczną.

W nazwa.pl memcached jest automatycznie aktywowany w usługach usług WordPress Cloud oraz e-Sklep Cloud. W przypadku Cloud Hostingu moduł może być aktywowany w panelu zarządzania zaraz po samodzielnej instalacji apliakcji WordPressa lub PrestaShop.

Oferty dopasowane do potrzeb

Właściciele stron mogą dobrać hosting do własnych potrzeb i możliwości finansowych. OVHcloud ma w ofercie kilka wariantów hostingu współdzielonego przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Plany PERSO i PRO opierają się na współdzielonej platformie, ale usługa PRO korzysta z 2x większego priorytetu zasobów, niż jej tańszy odpowiednik. Usługi Performance i Cloud Web uruchamiane są w infrastrukturze chmury i zapewniają gwarancję zasobów dla każdego klienta z osobna.

W Cloud Web usługi klientów uruchamiane są w izolowanych maszynach wirtualnych z przydzielonymi zasobami, do 2 wirtualnych rdzeni procesora i 8 GB pamięci RAM. OVHcloud oferuje wiele nieszablonowych opcji hostingu, rzadko spotykanych u konkurencji. Mowa tutaj o możliwości uruchamiania dynamicznych aplikacji webowych pisanych w Pythonie, Node.js i Ruby on Rails, funkcjach monitoringu wiadomości e-mail wysyłanych ze strony WWW, mechanizmie geolokalizacji IP, sieci CDN z trzema punktami obecności (PoP) oraz łatwej migracji do wyższego planu wraz ze wzrostem ruchu na stronie.

Źródło grafiki: OVHcloud

Nowości w ofertach

W ostatnich miesiącach najwięcej rozgłosu zyskała nowa oferta zenbox.pl. Choć rozliczenie usługi nadal odbywa się na podstawie liczby unikalnych użytkowników (UU), to wyższe plany hostingowe mają przypisane więcej zasobów serwera - do 6 rdzeni procesora (18 GHz) w wariancie Hosting Profesjonalny. Nowa oferta pozwala dopasować rozmiar przestrzeni dyskowej na stronę WWW (od 25 do 100 GB) i pocztę (do 2 TB). Jeśli posiadamy większy sklep internetowy, możemy zamówić większe zasoby serwera, aby obsłużyć większą liczbę odwiedzających, nie łącząc tego z ogromną powierzchnią dyskową. I odwrotnie: nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamówić sporo miejsca na skrzynki e-mail, płacąc niewiele za obsługę firmowej wizytówki i bloga.

W ostatnich miesiącach home.pl wprowadził pakiety dodatków do hostingu. W cenie usługi Hosting Biznes + SSL klient otrzymuje pakiety Bezpieczeństwo oraz Marketing. Pierwszy z nich zawiera aplikację antywirusową Kaspersky na smartfon oraz usługę Ochrony stron WWW, która automatycznie skanuje stronę pod kątem znanych podatności, tym samym zapobiegając atakom hakerów. Pakiet Marketing zawiera raport pozycjonowania oraz 20% rabatu na aplikację rankingCoach. Obie usługi podpowiadają jak poprawić parametry witryny pod kątem SEO, aby zwiększyć widoczność strony WWW w Google.

Nowe rozwiązania w natarciu

W tej branży nikt nie chce zostać w tyle, a dostawcy szybko adaptują nowe rozwiązania i technologie webowe. W ostatnim czasie Kei.pl dodało na swoich serwerach wsparcie dla TLS 1.3, zaś nazwa.pl rozszerzyła funkcje ochrony poczty o mechanizm DKIM, który zabezpiecza przed podszywaniem się w korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Wszyscy najwięksi dostawcy szybko wdrożyli obsługę PHP 7.4, który wnosi wyższą wydajność i szybkość działania stron. Z kolei nowy WordPress 5.3 zawiera udoskonalony edytor bloków, który z motywem Twenty Twenty, zapewnia większą elastyczność w trakcie projektowania stron.

Dhosting.pl w Elastycznym Web Hostingu dodał obsługę triggerów i eventów dla baz danych MySQL. W ten sposób administratorzy witryn, dodając uprawnienia użytkownika baz danych w panelu zarządzania, mogą teraz budować swoje aplikacje webowe, wykorzystując procedury (wykonywane jako reakcja na zdarzenie w tabeli bazy danych) oraz zaplanowane zadania.

Dhosting.pl zakasuje również nowościami oraz listą poprawek w dPanelu, które wprowadzają dodatkową ochronę dla WordPressa. Pierwsza dotyczy dostępu do funkcji XML-RPC. Druga dodaje reCaptchę dla stron logowania /wp-admin/ oraz /wp-login.php. Wszystkie próby dostępu do plików przez XML-RPC z krajów, które nie są jawnie umieszczone na białej liście, są odrzucane komunikatem błędu 403. W drugim przypadku, jeśli użytkownik będzie próbował uzyskać dostęp do stron logowania z kraju, który nie znajduje się na białej liście, będzie musiał dokonać dodatkowej weryfikacji za pomocą reCaptchy. Obie funkcje pozwalają ograniczyć podatności stron na popularne ataki brute force.

Drugą istotna nowością w hostingu Kei.pl jest DNS Anycast. Mechanizm ten zakłada skopiowanie stref DNS do serwerów rozsianych na całym świecie, aby kierować zapytania użytkowników do najbliższej mu geograficznie usługi rozwiązywania nazw. DNS Anycast skraca czasy odpowiedzi na zapytania o nazwę domeny oraz zwiększa bezpieczeństwo i dostępność systemu DNS. W naszym zestawieniu usługa DNS Anycast dostępna jest jeszcze dla domen obsługiwanych w nazwa.pl, OVHcloud oraz home.pl.

Źródło grafiki: Kei.pl

Kopie bezpieczeństwa

Na ten parametr mało kto zwraca uwagę, choć jest on niezwykle ważny. Wszyscy dostawcy robią kopie zapasowe danych klientów, ale wielu z nich przechowuje je tylko przez 2-3 dni. Jeśli uważamy, że to zdecydowanie za mało, powinniśmy bliżej przyjrzeć się hostingom w zenbox.pl, Kei.pl i OVHcloud.

Zenbox.pl chwali się najlepszymi kopiami zapasowymi wykonywanymi aż 4 razy dziennie i trzymanymi przez 7 kolejnych dni.

OVHcloud zabezpiecza dane klientów w formie migawek. Użytkownik w prosty sposób, bezpośrednio ze swojego panelu zarządzania, może odtworzyć stan serwera z poprzedniego dnia, sprzed dwóch, trzech dni lub ostatniego tygodnia. Odzyskanie danych sprzed 2 i 3 tygodni nie jest gwarantowane, choć czasem możliwe.

Dotychczas, kopie zapasowe w Kei.pl wykonywane były codziennie i przetrzymywane przez 3 dni. Obecnie firma deklaruje, że wykonuje backup danych klientów również raz dziennie, ale przechowuje je aż przez 28 dni. W praktyce oznacza to, że użytkownik ma dostęp do kopii zapasowej swoich plików sprzed każdego z 4 poprzednich dni i 4 ostatnich tygodni (7, 14, 21 i maksymalnie 28 dni). Dane backupowane są w systemie crossowym, w którym serwery znajdują się w dwóch lokalizacjach, co zwiększa bezpieczeństwo danych w przypadku awarii.

Hosting współdzielony to najczęściej wybierana przez małe i średnie firmy usługa internetowa. Po latach stagnacji branża hostingowa dokonała istotnego kroku w przód inwestując duże pieniądze w infrastrukturę i najnowsze technologie, nie rezygnując przy tym z „polskiego” podejścia do konstruowania ofert. Zawsze lepiej mieć za duży wybór, niż żadnego.

