Silent Hill powróci? To więcej niż pewne. Nowa odsłona serii może trafić na PS5

Sporo się dzieje ostatnio wokół kultowej serii horrorów - Silent Hill. Choć właściciel marki - Konami, studzi emocje, to coraz więcej wskazuje na to, że już niebawem otrzymamy zapowiedź nowej odsłony cyklu.

Silent Hill może trafić na wyłączność PS5

Nowy Silent Hill jest bohaterem branżowych plotek już od miesięcy. Według nich, właściciel praw do marki - Konami, odsprzeda lub wypożyczy ją Sony, które następnie przygotuje reboot cyklu. Czy tak będzie w rzeczywistości? Nowe informacje rzucają nieco światła na przyszłość serii horrorów.

W ubiegły piątek Konami opublikowało wiadomość na swoim oficjalnym koncie na Twiterze, która była powiązana z Silent Hill, a konkretniej z charakterystycznym złowrogim dźwiękiem syreny z drugiej odsłony cyklu. Tak niewiele wystarczyło, aby rozgrzać internet do czerwoności. Fani serii odebrali to bowiem jako teaser zapowiedzi kolejnej części gry. Emocje jakie wzbudziła ta publikacja zaskoczyło same Konami, które kilka godzin później opublikowało kolejną wiadomość tłumacząc, że nie ma to nic wspólnego z nowym Silent Hillem. Japoński producent chciał w ten sposób tylko przypomnieć fanom o ciekawej kolaboracji Silent Hill z grą Dead by Daylight.

Gdy wydawało się już, że cała sprawa została wyjaśniona, to Konami zaskoczyło kolejną wiadomością, w której poinformowało, że oficjalnych wieści na temat Silent Hill możemy spodziewać się jedynie z oficjalnego konta gry na Twiterze. Co jednak najbardziej interesujące, te istnieje dopiero od trzech tygodni! Pojawienie się marki w social mediach na pewno nie jest przypadkowe. Jak twierdzi leakster specjalizujący się w grach z gatunku horror - Dusk Golem, Silent Hill powróci na 100% i to szybciej niż nam się wydaje.

Przypomnijmy, że spekuluje się, iż nowa odsłona Silent Hill powstaje w Sony Interactive Entertainment (SIE) Japan Studio, na którego czele stoi obecnie Keiichiro Toyama, czyli twórca pierwszych odsłon serii. Sony poniekąd chce "wydzierżawić" markę Silent Hill od Konami i uczynić z niej jeden z najważniejszych projektów na PlayStation 5.

Możliwe, że pierwsze informacji na temat nowej części horroru otrzymamy już w przyszłym tygodniu. Sony szykuje ponoć kolejne wydarzenie State of Play, na którym zostaną zaprezentowane nowy gry, które ostatecznie trafią na PS5.

