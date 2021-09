Silikonowe etui MagSafe do iPhone'a 13 Pro Max na nowym wideo

W sieci pojawił się film, który rzekomo przedstawia pudełka zawierające silikonowe etui dla nadchodzącej serii iPhone'a 13, a dokładnie mówiąc modelu 13 Pro Max. Czy różnią się od tych dla iPhone'a 12?

Film po raz pierwszy został opublikowany przez użytkowania @PinkDon1 na Twitterze, lecz dość szybko został usunięty. W Internecie nic jednak nie ginie - inni użytkownicy zdążyli go pobrać i wrzucić na swoje profile. Wideo rzekomo pokazuje wyprodukowaną partię silikonowych etui w charakterystycznych białych pudełkach. Co najważniejsze, możemy zauważyć, że są podpisane jako iPhone 13 Pro Max Silicone Case wraz dopiskiem MagSafe na dole.

Większość wiarygodnych źródeł było do tej pory ze sobą spójnych, jeśli chodzi o nazewnictwo tegorocznych modeli - Apple z pewnością zaprezentuje nam iPhone'a 13. Niedawny wyciek, rzekomo zawierający naklejki zakładki używane do uszczelniania produktów Apple w ich pudełkach, nosiły nazwę nazwę "iPhone 13". Z drugiej strony, kilka plotek wskazywało na to, że 2021 rok przyniesie nam iPhone'a 12s, lecz pochodzą one z niewiarygodnych źródeł.

Przeprowadzona na początku tego roku ankieta sugerowała, że większość konsumentów nie chce, aby najnowsze iPhone'y miały z tyłu 13. Około 38% ankietowanych powiedziało, że Apple powinno nazwać swoją następną serię smartfonów po prostu iPhone (2021), podczas gdy 26% myślało, że iPhone 13 będzie najlepszym wyborem, a tylko 13%, że chcieliby zobaczyć urządzenia o nazwie iPhone 12s.

Oczekuje się, że seria iPhone'a 13 zostanie ogłoszony w tym miesiącu. Być może będzie to już w przyszłym tygodniu, debiutując szereg nowych funkcji, w tym 120 Hz wyświetlacz, większe baterie, nowe funkcje aparatu, chip A15, do 1 TB pamięci masowej i wiele więcej. Więcej o tych smartfonach dowiedzieć się możesz w tym materiale zbiorczym.