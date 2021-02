Silver Sparrow - niebezpieczny wirus na Maca! Sprawdź, jak się ochronić

Komputery Mac zostały zaatakowane przez owe złośliwe oprogramowanie o nazwie Silver Sparrow. Działa ono na komputerach z procesorem Intel oraz ARM i zostało wykryte na 30 tysiącach egzemplarzy. ]

Komputery Mac nie są częstym celem ataków hakerskich, ale ostatnimi czasy oprogramowanie macOS często musi mierzyć się z wirusami. Niedawno informowaliśmy o pierwszym złośliwym oprogramowaniu na komputery Mac z procesorami Apple M1, a teraz wykryto kolejnego wirusa.

Nowe komputery Apple z procesorami Intel i ARM

Złośliwe oprogramowanie o nazwie Silver Sparrow zostało odnalezione na prawie 30 tysiącach egzemplarzy komputerów Mac. Co ważne w chwili obecnej eksperci do spraw bezpieczeństwa nie są w stanie określić, do czego może zostać wykorzystany złośliwy kod zainstalowany na komputerach Mac. Wbrew pozorom nie jest to dobra informacja. Obecnie zainfekowane komputery Mac działają normalnie, ale nie wiadomo, co stanie się w przyszłości.

Jako pierwsi złośliwe oprogramowanie wykryli badacze z firmy Red Canary, która zajmuje się bezpieczeństwem i nazwali ja Silver Sparrow. W chwili obecnej odnaleziono je na prawie 30 tysiącach komputerów zlokalizowanych w 153 krajach. Najwięcej zainfekowanych komputerów Mac znajduje się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczej oraz Francji.

Po raz pierwszy złośliwe oprogramowanie zostało wykryte 18 lutego i od tego czasu jest obserwowane i badane przez inżynierów bezpieczeństwa. Niestety w dalszym ciągu nie ustalili oni, do czego służy Silver Sparrow. W chwili obecnej oprogramowanie jest nieaktywne.

Co ważne złośliwe oprogramowanie dostępne jest w dwóch wersjach - na komputery z procesorami Intel oraz ARM. Oznacza to, że Silver Sparrow jest drugim zidentyfikowanym i opisanym wirusem na komputery Mac z procesorami Apple M1.

Apple potwierdziło już portalowi Mashable, że wykryło wirusa i wycofało certyfikaty deweloperskie dla kont, z których udostępniono zainfekowane oprogramowanie. Nowe komputery Mac są w pełni bezpieczne. Jeżeli to dej pory nie zostały zainfekowane, to nie ma już takiej możliwości.

