Silver gaming w Polsce, czyli gracze powyżej 55 lat

Badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Intel pokazuje, że 15% graczy to osoby powyżej 55 roku życia. Zaskakujące może to, ze 58% z nich to kobiety.

Silver gaming - to określenie, które pojawiło się niedawno, a określa osoby powyżej 55. roku życia, które grają, a także profesjonalne drużyny, pojawiające na turniejach. Wzrasta średni wiek graczy, co jest najbardziej widoczne w Polsce, a do tego grające panie stanowią coraz większą grupę względem mężczyzn (42% wszystkich graczy 55+ to mężczyźni. 58% - kobiety). Jednak w kategorii wiekowej 55+ gra się rzadziej, niż wśród młodszych roczników. Główny trzon silver gamerów stanową osoby grające do 7 godzin tygodniowo. Takich nazywa się light gamerami i jest to 21% wszystkich badanych. Bardziej twardzi gracze to osoby poświęcające na wirtualne rozrywki do 14 godzin na tydzień.

Gry cieszą się popularnością jako sposób spędzania czasu wolnego, a ponadto 70% badanych deklaruje, że są dobrym sposobem na relaks, treningu refleksu i zręczności. Jak pokazują statystyki, ostatnie 12 miesięcy to przede wszystkim gry logiczne oraz edukacyjne (74% wskazań), przygodowe, a następnie sportowe, a na końcu strzelanki. Jeśli granie w wieku 55+ kojarzy się Wam z pasjansem - błąd. Tylko 8% respondentów wskazało ten tytuł jako ulubiony. Silver gamerzy najbardziej lubią Wiedźmina (25%), The Sims (22%), serię FIFA (21%) oraz Minecraft i World of Tanks (po 8% każdy).

W Polsce osoby powyżej 55. roku życia preferują zabawę singlową, ale 25% z nich gra co najmniej raz w tygodniu online. Ponadto 26% badanych obserwuje rozgrywki e-sportowe, a 19% ogląda kanały tematyczne poświęcone grom.

Badanie przeprowadzono w styczniu 2020 roku na zlecenie firmy Intel i opracowane przez firmę badawczą Nielsen metodologią Omnibus oraz Cawi na łącznej próbie 1300 respondentów, w tym analizując próbę tzw. silver gaming (N=78).