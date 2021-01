SilverCrest - opinia i informacje o popularnej marce z Lidla

Sprzęt elektroniczny już na stałe zagościł w ofercie sklepu Lidl i wbrew pozorom cieszy się sporym zainteresowaniem. Główną marką sprzedawanych urządzeń jest SilverCrest. Przyjrzeliśmy się bliżej, co właściwie kryje się pod tą nazwą.

Każdy, kto choć raz robił zakupy w Lidlu spotkał się z nazwą marki SilverCrest, którą oznaczone są głównie sprzęty elektroniczne oraz produkty AGD. Jak można zauważyć, tego rodzaju towary pojawiają się tam coraz częściej - w sklepie internetowym Lidla są one dostępne praktycznie przez cały rok. Świadczy to przede wszystkim o tym, że cieszą się sporym zainteresowaniem wśród klientów. Warto również dodać, że produktów tej marki nie znajdziemy w żadnym innym znanym sklepie z elektroniką.

Tajemnicza marka

Szukając w internecie jakichkolwiek informacji na temat marki SilverCrest możemy się rozczarować - niestety nie trafimy na żadne konkretne odpowiedzi. Da się jednak stwierdzić, że urządzenia SilverCrest sprzedawane w sklepach Lidla, to produkty dostarczane m.in. przez niemieckie przedsiębiorstwo Kompernass, którego stronę znajdziemy w sieci. Warto dodać, że z tej samej firmy pochodzą narzędzia Parkside, na które również możemy trafić w ofercie Lidla.

Za dostarczanie niektórych urządzeń elektronicznych - a przede wszystkim akcesoriów i części zamiennych - marki SilverCrest odpowiedzialne jest także inne przedsiębiorstwo, a mianowicie HOYER Handel GmbH, z siedzibą w Hamburgu. Partnerskimi sklepami, z którymi współpracuje jest właśnie Lidl oraz Monsieur Cuisine, czyli kolejna marka, którą spotkamy na niektórych sprzętach z oferty Lidla. Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie firmy, produkty (w tym drobna elektronika i części zamienne) znajdujące się w ich ofercie produkowane są przede wszystkim w Chinach. Można się domyślić, że podobnie jest w przypadku sprzętów dystrybuowanych przez Kompernass.

Co ciekawe, zarówno Kompernass, jak i HOYER Handel GmbH prowadzą polskie sklepy internetowe, umożliwiające zakup urządzeń oraz części zamiennych różnych marek, w tym SilverCrest oraz Parkside. Do tego, na każdej ze stron znajdziemy kontakt do polskiego serwisu.

Czy niska cena przekłada się na jakość?

Niewątpliwie jednym z czynników niskiej ceny danych produktów jest ich jakość. Musimy mieć świadomość, że tańszy o ponad połowę od konkurenta "lidlomix" będzie wykonany ze słabszych materiałów, a funkcjonalność robota sprzątającego nie dorówna popularnym na rynku modelom. Nie da się ukryć, że niska cena stanowi tutaj pewną rekompensatę za słabsze podzespoły.

Reklamacja produktu z tytułu gwarancji

Pewnym zabezpieczeniem jest także 3-letnia gwarancja z możliwością szybkiej reklamacji. Należy jednak zaznaczyć, że to nie Lidl jest gwarantem produktów, które są objęte gwarancją. Jak wspominaliśmy wyżej, w przypadku urządzeń i akcesoriów marki SilverCrest, za serwis odpowiedzialne są firmy dostarczające dane sprzęty, czyli Kompernass oraz HOYER Handel GmbH. Jeśli nie mamy pewności, kto jest gwarantem danego produktu, możemy sprawdzić to na stronie Lidla, pod tym linkiem: obsluga-klienta.lidl.pl. W tym miejscu znajdziemy także odpowiedni formularz zgłoszeniowy, który można wysłać bezpośrednio przez stronę Lidla.

Czym jest certyfikat TUV

Przeglądając ofertę Lidla z produktami marki SilverCrest, możemy zauważyć, że większość z nich posiada certyfikat TUV. Co to właściwie oznacza? Najprościej mówiąc, jest to pewnego rodzaju potwierdzenie, że dany wyrób spełnia określone kryteria bezpieczeństwa i jakości.

Sama nazwa to skrót od niem. Technischer Überwachungsverein, czyli Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej. To działające na arenie międzynarodowej niezależne firmy usługowe z Niemiec i Austrii, które testują, kontrolują oraz certyfikują systemy techniczne oraz wszelkiego rodzaju produkty, by zminimalizować zagrożenia oraz zapobiec uszkodzeniom. Jednostką certyfikującą produkty marki SilverCrest jest TÜV SÜD, czyli jeden z dostawców usług w obszarze jakości i bezpieczeństwa.

Logo TÜV SÜD

Nie obyło się bez wpadek

Niecały rok temu w mediach pojawił się komunikat dotyczący ekspresu do kawy marki SilverCrest, który... mógł razić prądem. Na stronie internetowej Lidla pojawił się komunikat, ostrzegający przed dalszym użytkowaniem danego produktu. Błąd został potwierdzony przez firmę Kompernass, będącą dostarczycielem. Ekspres SEMS 1100 A1 marki SilverCrest został natychmiastowo wycofany ze sprzedaży, a osoby, które zakupiły wcześniej urządzenie miały możliwość jego zwrotu.

Eksploatacja

Mimo niepewnej jakości produktów marki SilverCrest, wiele osób decyduje się na zakup oferowanych urządzeń. Najczęstszym powodem jest z pewnością atrakcyjnie niska cena. Poza tym, jak wynika z komentarzy i opinii w internecie, wiele osób chwali dostępność serwisu oraz 36-miesięczną gwarancję, którą oferuje producent. Materiały eksploatacyjne i części zamienne (np. filtry czy torby do odkurzaczy) są okresowo dostępne w sklepach Lidla. Poza tym można je łatwo kupić bezpośrednio u producenta, czyli w sklepie internetowym Kompreness lub HOYER Handel GmbH, o których wspominaliśmy wyżej.

Hity SliverCrest

Przyjrzyjmy się bliżej kilku wybranym produktom marki SilverCrest, które Lidl obecnie posiada w swojej ofercie.

Do najpopularniejszych urządzeń zdecydowanie należy wielofunkcyjny robot kuchenny z funkcją Wi-Fi, za pomocą którego szybko można przygotować wiele potraw. Umożliwia nie tylko gotowanie i smażenie, ale również zagniatanie, rozdrabnianie czy mieszanie. Zastępuje wiele urządzeń kuchennych i jest kompatybilny z aplikacją, w której wyświetlane są m.in. przepisy.

Robot kuchenny marki SilverCrest, którego pełna nazwa brzmi Monsieur Cuisine Connect, jest tańszym "odpowiednikiem" znanego Thermomixa - stąd też potoczna nazwa "lidlomix". Wbrew pozorom, urządzenia - przynajmniej pod względem funkcjonalności - są do siebie bardzo podobne, a jedną zauważalną różnicą jest cena - za urządzenie Thermomix trzeba zapłacić ponad 5000 zł, przy czym robot sprzedawany jest wyłącznie podczas specjalnych prezentacji przez upoważnionych do tego przedstawicieli handlowych. Robot marki SilverCrest kosztuje obecnie 1899 zł i jest dostępny w sklepie internetowym Lidla. Chyba nie trzeba dodawać, dlaczego wzbudza tak duże zainteresowanie...

...Należy dodać, że wzbudził zainteresowanie nie tylko klientów. Kilka dni temu, w hiszpańskim sądzie odbyła się sprawa odnośnie naruszenia oryginalnego patentu produktu marki Vorwerk. Jak się okazało Lidl przegrał proces i musi wycofać lidlomiksa ze sprzedaży, ale na razie dotyczy to wyłącznie rynku hiszpańskiego. W Polsce urządzenie nadal może być sprzedawany.Spośród stosunkowo niedrogich urządzeń oznaczonych tą marką warto wyróżnić:

Robot sprzątający SSRA1 za 649 zł

Odkurzacz automatyczny (ręczny i podłogowy) za 279 zł

Odkurzacz wielofunkcyjny 3w1 (z funkcją mycia podłogi) za 699 zł

Automat do pieczenia chleba i robienia dżemu za 349 zł

Ekspres ciśnieniowy do kawy za 444 zł

Konkurencyjność marki SilverCrest wzrasta jeszcze bardziej podczas sezonowych promocji w sklepie Lidl, kiedy ceny poszczególnych produktów stają się jeszcze niższe.

Źródła: wikipedia.org, www.tuvsud.com