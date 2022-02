"Siły kosmiczne" powracają! Sprawdźcie nowości Netflix!

Wśród nowości Netflix na najbliższe siedem dni warto wyróżnić premierę drugiego sezonu "Sił Kosmicznych" oraz nową odsłonę kultowego horroru "Teksańska masakra piłą mechaniczną"!

Wśród nowości Netflix na siedem najbliższych dni każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Szukacie komedii? Koniecznie obejrzyjcie drugi sezon "Sił Kosmicznych". Szukacie dreszczyku emocji i nieco mroczniejszych klimatów? W takim razie reaktywacja kultowej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" będzie idealna dla was. Jesteście fanami hip hopu i kultury Stanów Zjednoczonych? Już w środę będziecie mogli obejrzeć pierwszy akt dokumentu "jeen-yuhs: A Kanye Trilogy", poświęconego życiu i karierze Kanye Westa!

"Siły Kosmiczne"

W 2. sezonie serialu „Siły Kosmiczne” generał Naird i jego nierozgarnięci współpracownicy próbują się wykazać przed nową administracją, jednocześnie zmagając się z konfliktami interpersonalnymi. Czy poradzą sobie z rosnącą presją? Jakby nie było, Siły Kosmiczne to tylko ludzie.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Steve Carell, Greg Daniels

: Steve Carell, Greg Daniels Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome, Jimmy O. Yang, Don Lake, Lisa Kudrow

: Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome, Jimmy O. Yang, Don Lake, Lisa Kudrow Data premiery: 18 lutego

"Teksańska masakra piłą mechaniczną"

Po niemal 50 latach w ukryciu Leatherface powraca, aby terroryzować grupę młodych idealistów, którzy przypadkiem zakłócają spokój jego starannie chronionego świata w sennym teksańskim miasteczku.

Melody, jej nastoletnia siostra Lila i ich przyjaciele Dante i Ruth przeprowadzają się do miasteczka Harlow w Teksasie, aby rozkręcić nowy, idealistyczny biznes. Jednak ich sen szybko zmienia się w koszmar na jawie, gdy przypadkiem zakłócają spokój obłąkanego seryjnego mordercy, którego przesiąknięta krwią spuścizna wciąż prześladuje okolicznych mieszkańców. Takich jak Sally Hardesty - jedyna ocalała z teksańskiej masakry piłą mechaniczną w 1973 roku, której marzy się zemsta.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : David Blue Garcia

: David Blue Garcia Scenariusz : Fede Alvarez, Rodo Sayagues, Chris Thomas Devlin

: Fede Alvarez, Rodo Sayagues, Chris Thomas Devlin Gatunek : horror

: horror Obsada : Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Jacob Latimore, Moe Dunford, Olwen Fouere, Alice Krige, Jessica Allain, Heil Hudson

: Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Jacob Latimore, Moe Dunford, Olwen Fouere, Alice Krige, Jessica Allain, Heil Hudson Data premiery: 18 lutego

"jeen-yuhs: A Kanye Trilogy"

Dwadzieścia jeden lat temu Clarence „Coodie” Simmons poznał Kanye’ego Westa i uznał, że ze względu na niego warto przeprowadzić się z Chicago do Nowego Jorku, by dokumentować jego drogę do statusu nowego króla rapu. Żaden z nich nie miał pojęcia, jak daleko ich ta droga zaprowadzi.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Coodie and Chike

: Coodie and Chike Gatunek : dokumentalny, muzyczny

: dokumentalny, muzyczny Obsada : Kanye West

: Kanye West Data premiery: 16 lutego

Wszystkie nowości Netflix w tym tygodniu:

poniedziałek (14.02)

Wierność

Fishbowl Wives 2

wtorek (15.02)

AI Love You

Ridley Jones: Strażniczka muzeum [sezon 3]

środa (16.02)

jeen-yuhs: Trylogia Kanye [Akt 1]

Radiowa giełda. Poszukiwacze skarbów [sezon 2]

Lato w Cielo Grande [sezon 1]

czwartek (17.02)

Pięść zemsty

Strzał w serce

Odpuść nam nasze winy

Młody Wallander

Erax

Z kamerą u Kradshianów

Mo Gilligan: There's Mo to Life

piątek (18.02)

Siły kosmiczne [sezon 2]

Filuś i Kubuś [sezon 1]

Teksańska masakra piłą mechaniczną

Ktoś z nas kłamie [sezon 1]

Upadek: Sprawa Boeinga

Inwazja kórlików: Misja na Marsa

