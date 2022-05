Simon – nowoczesny, elegancki wentylator 3D

Szwajcarska firma Stadler Form prezentuje nowy model wentylatora – Simon. Sprawdzamy, co potrafi to urządzenie i czym się wyróżnia.

Nowość w rodzinie Stadler Form – elegancki i funkcjonalny wentylator Simon. Jeśli szukasz stylowego sprzętu, który z dumą stanie w twoim salonie – to może być strzał w 10.

Fot. Stadler Form

Simon nie wygląda jak typowy wentylator. Bliżej mu do stylowej lampy z najnowszego katalogu wnętrzarskiego. Jak mówi sam producent, bryła tego nowego wentylatora oscylacyjnego została zaprojektowana z myślą o ergonomii i funkcjonalności. Podstawę urządzenia stanowi okrągła stopa wykonana z powlekanej na biało stali, która ma zapewniać stabilność konstrukcji. Statyw wykonano ze stali i tworzywa ABS. Na wysokości dwóch trzecich magnetycznie przymocowano też pilot zdalnego sterowania. Na samym szczycie mamy natomiast klosz o cylindrycznym kształcie. To właśnie w nim ukryto mechanizm wentylatora. Elegancji dodaje stylowy, tekstylny pokrowiec. Co ważne, jest zdejmowany i można go uprać, gdy się zabrudzi. Wylot powietrza o żebrowanej konstrukcji wykonano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Ostatnim ważnym elementem jest włącznik nożny, dzięki któremu można włączyć lub wyłączyć wentylator bez konieczności schylania się.

Fot. Stadler Form

Wentylator Simon – funkcje i parametry

Producent przekonuje, że urządzenie jest nie tylko piękne i funkcjonalne, ale także ciche. Zakres generowanego dźwięku, w zależności od wybranego trybu pracy, mieści się w zakresie 25–52 dB. Nie jest więc głośniejszy niż szept czy szum w biurze. Urządzenie oferuje szeroki zakres ustawień, m.in. tryb oscylacji 3D (sprawia, że wentylator obraca się automatycznie zarówno w osi pionowej, jak i poziomej). Jego zasięg to aż 10 metrów.

Do dyspozycji użytkownika, oprócz 10 ustawień prędkości, jest także tryb naturalnej bryzy (zmienne natężenie mocy ruchu powietrza), symulujący pradziwe podmuchy wiatru. Dodatkowym udogodnieniem jest timer – pozwala ustawić czas pracy w zakresie 1-7 godzin, a także funkcja Power, pozwalająca na zapamiętywanie ostatnio używanych ustawienia i wznawianie tego samego trybu po ponownym uruchomieniu wentylatora.

Fot. Stadler Form

Parametry:

Moc: 1.7–28 W

Tryb naturalna bryza

Timer 1-7 godzin

10 poziomów prędkości

Tryb oscylacyjny 3D

Pilot zdalnego sterowania

Zmywalny, tekstylny klosz

Poziom hałasu: 25–52 dB(A)

Wentylator Simon można kupić na stronie producenta lub w niżej wymienionych sklepach:

