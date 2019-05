Sims 4 za darmo - przez pewien czas

Chcesz prowadzić wirtualne życie? A może któraś z Twoich pociech chce mieć Simsy? Jeśli tak, dobra wieść - są dostępne za darmo.

Sims 4 to produkcja, o której chyba każdy słyszał. Można w niej tworzyć i kontrolować własne postaci w wirtualnym świecie, w którym nie ma ograniczeń. Każdy gracz może wyrażać swą kreatywność, nadając Simom niepowtarzalny wygląd i unikalne cechy osobowości - od wybierania strojów i fryzury po ustalanie życiowych aspiracjo. Można też budować domy i personalizować je dzięki możliwości szybkiej adaptacji pomieszczeń. Gdy wszystko jest już gotowe, nie zapomnij o ulubionych obiektach i oryginalnym wystroju. Kształtując bogate i zabawne przeżycia swoich Simów, zadbaj o ich relacje i rozwój kariery zawodowej. Zwiedzaj piękne światy i wyjątkowe otoczenia, podróżuj do nowych dzielnic pełnych ciekawych lokali i intrygujących Simów. Doświadczaj wolności w zabawie, rządź i pogrywaj z życiem.

Gra Sims 4 za darmo dostępna jest do 28 maja. Uwaga - dodatki są normalnie płatne. Aby ją pobrać, należy mieć konto na platformie Origin, a następnie pobrać jej klienta. Ściąganie plików instalacyjnych gry zajmie sporo czasu - to ponad 3,20 GB, a po instalacji zabawa zajmuje 3,9 GB. Po dodaniu do biblioteki Origin, pozostanie w niej na zawsze.

WYMAGANIA MINIMALNE:

SYSTEM OPERACYJNY: Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10

PROCESOR: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ lub odpowiednik (w przypadku komputerów używających wbudowanych układów graficznych gra wymaga procesora Intel Core 2 Duo 2,0 GHz, AMD Turion 64 X2 TL-62 2,0 GHz lub odpowiednika)

PAMIĘĆ RAM: co najmniej 2 GB pamięci RAM

DYSK TWARDY: co najmniej 14 GB wolnego miejsca oraz co najmniej 1 GB dodatkowej wolnej przestrzeni na zawartość zmodyfikowaną i zapisane gry

KARTA GRAFICZNA: 128 MB pamięci VideoRAM z obsługą funkcji Pixel Shader 3.0. Obsługiwane karty graficzne: NVIDIA GeForce 6600 lub lepsza, ATI Radeon X1300 lub lepsza, Intel GMA X4500 lub lepsza

DIRECTX: kompatybilne z DirectX 9.0c

KARTA DŹWIĘKOWA: kompatybilna z DirectX 9.0c

STEROWANIE: klawiatura i mysz

WYMAGANIA SIECIOWE: aktywacja produktu wymaga połączenia z Internetem.

WYMAGANIA ZALECANE: