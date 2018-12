Sins of a Solar Empire: Rebellion oraz Anno 1602 za darmo przez pewien czas!

Najbliższe dwa dni to dobry moment, aby uzupełnić swoją bibliotekę o dwa dobre tytuły bez ponoszenia kosztów!

Sins of a Solar Empire: Rebellion

Sins of a Solar Empire: Rebellion to strategia 4X połączona z RTS (czyli RT4X), osadzona w klimatach science-fiction. Stajesz do walki o galaktyczną supremację. Możesz grać Lojalistami lub Buntownikami – każda rasa otrzymuje nowe technologie, statki i style gry. Flota każdej z rasa nowe okręty bojowe oraz specjalne, klasy tytan - każda frakcja może wystawiać własnego unikalnego tytana zapewniającego unikatowe korzyści i zdolności na polu bitwy. Dzięki zaktualizowanej grafice, efektom cząsteczkowym, oświetleniu, cieniom, interfejsom ras i innym udoskonaleniom, uniwersum gry wygląda niezwykle efektownie. Zwycięstwo można osiagnąć różnymi ścieżkami – Siła militarna, Dyplomacja, Badania, Ostatni okręt flagowy, Ostatni stolica i Okupacja. Samouczki ułatwiają zarówno doświadczonym, jak i nowym graczom rozpoczęcie budowy własnego imperium słońca.

Aby dodać Sins of a Solar Empire: Rebellion do swojej biblioteki Steam, należy przejść na tą stronę, zalogować się i wybrać opcję Graj teraz. Darmową wersję można pobrać do godziny 10:00 19 grudnia b.r.

Anno 1602

Od 17 do 23 grudnia można pobierać za darmo Anno 1602. Wydawca, Ubisoft, obchodzi w ten sposób 20-te urodziny serii. Tytuł ten to strategia czasu rzeczywistego, w której kolonizujemy nowo odkryte wyspy i lądy. Nie brak handlu, polityki oraz działań zbrojnych, choć te akurat stanowią sprawę drugorzędną. Choć tytuł ten ma swoje lata, jest wciąż grywalny i zapewnia wiele godzin dobrej zabawy.

Aby pobrać Anno 1602, potrzebne jest założenie konta uPlay. Następnie wystarczy udać się na tą witrynę i pobrać grę, wybierając opcję Get it for free.