Siwienie włosów jest odwracalne!

Nowe badania stresu pokazują, że siwiejące włosy mogą powrócić do swojego naturalnego koloru.

Badania naukowców z Columbia University dały nowy wgląd w proces siwienia włosów spowodowany stresem, a także pokazały, jak można go odwrócić. Historia pełna jest anegdotycznych dowodów na związek między stresem a siwiejącymi włosami, choćby w przypadku Marii Antoniny, której fryzura zrobiła się biała, kiedy tylko ją pojmano. Nowe badania dostarczyły pierwszych w swoim rodzaju dowodów naukowych na to powiązanie, identyfikując białka we włosach ludzkich, które wydają się napędzać ten proces, jednocześnie pokazując, jak można go odwrócić.

Zwerbowano 14 ochotników, którzy mieli prowadzić swoje dzienniki stresu, oceniające tygodnie według jego poziomu. Następnie naukowcy analizowali ich próbki włosów, które podzielili na maleńkie plasterki, aby zmapować stopień siwienia. Każdy plasterek o szerokości około jednej dwudziestej milimetra reprezentował około godziny wzrostu włosów i zapewniał wymierną, fizyczną skalę czasu procesu siwienia. Autorka badania, Ayelet Rosenberg tłumaczy:

Jeżeli patrzysz na włosy poprzez oczy, będzie się wydawać, że mają ten sam kolor przez cały czas, chyba że nastąpi poważna zmiana. Pod skanerem o wysokiej rozdzielczości widać jednak małe, subtelne różnice w kolorze i to właśnie mierzymy.

Porównanie zmian we włosach z dziennikami stresu dostarczyło kilku interesujących informacji. Odkryto nie tylko powiązania między stresem a siwieniem włosów, ale w niektórych przypadkach zaobserwowano również odwrócenie tego siwienia w miarę złagodzenia stresu danej osoby. Zdaniem naukowców, powrót siwych włosów do naturalnego koloru jest czymś, co wcześniej nie zostało udokumentowane. Korzystając z modelu matematycznego, zespół powiązał siwienie ze zmianami wywołanymi stresem w mitochondriach, co odróżnia to badanie od innych zajmujących się tym zjawiskiem.

Badanie z pewnością rodzi interesujące pytania dotyczące stresu i siwienia włosów oraz tego, jak zmiany stylu życia mogą wpłynąć na ten proces.

Źródło: newatlas.com