Skąd się wzięła małpa?

Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, skąd się wziął znaczek @? Sprawdziliśmy jego źródła oraz rolę we współczesnym internecie.

Spis treści

Na znak @ mówimy po prostu "małpa". Ale dlaczego? Zacznijmy najpierw od tego, że na przełomie XX i XXI wieku była to nie tylko "małpa" - mówiło się czasem o "atce" lub "słoniu". To ostatnie jednak niezwykle rzadko. Ba, pojawił się nawet termin "bałwanek". Jak wiemy dzisiaj, oprócz małpy nic innego się nie przyjęło. A jak podaje Wikipedia:

znak pochodzi z łacińskiej ligatury zastępującej w średniowiecznych i renesansowych rękopisach handlowych słowo „ad” (do, przy) i oznaczające m.in. odbiorcę przesyłki. Współcześnie nigdzie nie jest stosowany tak często, jak w poczcie elektronicznej

Można dowiedzieć się z niej również, jak nazywa się @ w różnych językach. Lista jest długa, wymienię zatem subiektywnie najciekawsze przykłady:

a kura-kura (żółwie a) – indonezyjski

der Affenschwanz (małpi ogon) – niemiecki (Niemcy, Szwajcaria)

bejgli (strucla, rogalik) – węgierski

escargot (ślimak) lub petit escargot (mały ślimak) – francuski

gül (róża) – turecki

kissanhäntä (ogon kota) – fiński

sobaczka (piesek) – rosyjski

A po angielsku? Po angielsku @ czyta się jako "at", czyli przyimek oznaczający położenie w przestrzeni lub reakcję na zjawisko. Najczęściej jest to "przy", ale może być też "na".

Zobacz również:

Małpa w adresie

Przyjrzyjmy się adresowi e-mail autora tekstu: [email protected]. Możesz podzielić go na trzy części. Pierwsza z nich - "henryk_tur" - to imię i nazwisko oddzielone znakiem podkreślenia, aby zlepek dwóch lub więcej słów był zrozumiały dla czytelnika. Trzecia część - idg.com.pl - to domena, wewnątrz której zostanę odnaleziony. Serwery pocztowe funkcjonują dokładnie tak samo, jak urzędnicy pocztowi, czytają bowiem adres od niewłaściwej strony: pracownicy poczty patrzą nań od dołu, serwery od końca.

Najważniejsza jest część druga, czyli środkowa: @. Ten znak to niczym krem w ciastku: niby nic ważnego, ale bez niego dolna i górna warstwa nie miałaby sensu. Małpa spaja bowiem domenę i imię+nazwisko/pseudonim/nazwę. Pełni rolę "w". Jeśli przeczytasz adres na głos, zauważysz, że odczytasz go jako: "Henryk Tur w idg.com.pl".

Nazywam się Małpa. Jet Małpa Pewnej chińskiej parze znak "@" tak się spodobał, że postanowili, iż ich dziecko właśnie tak będzie się nazywało. Dlaczego? Para uzasadnia, że pozwoliłoby mu to na wyróżnienie się w tłumie. W języku chińskim obecnych jest zaledwie kilkaset nazwisk, z czego 129 z nich nosi aż 87 procent populacji. Najpopularniejsze nazwisko to "Li" - nosi je co dziesiąty mieszkaniec Państwa Środka. I w sumie nie ma się czemu dziwić, imię Izaura też biło rekordy popularności, gdy serial o pewnej brazylijskiej niewolnicy zagościł na ekranach polskich telewizorów...

Skąd się wziął symbol @?

Pochodzenie znaku nie jest całkowicie wyjaśnione. Językoznawcy spierają się, czy powstał on przez:

stylizację samego "a";

stylizowane połączenie "a" z "t" (at), "d" (ad), "e" (ae) lub symbolem nie będącym literą (" ` ", " ~ " itp.);

ucięcie słowa "amfora" do pierwszej litery i dodanie do niej ogona zarysowującego kształt amfory (butli) z winem.

Próby odnalezienia genezy znaku "małpa" (@) nie dają jednoznacznych wyników. Jak wspomniano na początku, w średniowiecznych dokumentach symbol pojawia się jako skrót słowa oznaczającego umiejscowienie w czasie lub przestrzeni, jednak nie stosuje się go w głównym nurcie oficjalnych tekstów. Istnieją teorie głoszące, że może być to wyłącznie znak przypominający "a", a w rzeczywistości składający się z dwóch połączonych okręgów, z których jeden (= ktoś) znajduje się wewnątrz drugiego (= lokalizacja).

Historia @ w świecie komputerów

Foto: Torsten Dettlaff/Pexels

Od początku lat sześćdziesiątych stosowano systemy operacyjne pozwalające na równoległą pracę więcej niż jednego użytkownika na tym samym komputerze. Stosowano wówczas olbrzymie maszyny mainframe z podłączanymi do nich terminalami. W 1965 roku na MIT stworzono system przekazywania wiadomości tekstowych, potrafiący działać na skalę większą niż jeden komputer. Dokumenty z tamtych lat pokazują, że pod koniec lat sześćdziesiątych słowo "e-mail" stosowane jest już powszechnie i zastępuje starszy termin "network message".

Jednak prawdziwy przełom nadszedł w roku 1971, wraz z rozpowszechnieniem się sieci ARPANET. Raymond Samuel Tomlinson, urodzony w 1941 roku amerykański naukowiec, uznał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by nagłówek e-maila (wiadomości sieciowej) zawierał nie tylko nazwę adresata (np. henryk_tur), ale również nazwę znajdującej się być może w innej części Stanów maszyny (np. IDG). Chciał uprościć stosowaną symbolikę i pozwolić na swobodną wędrówkę wiadomości po sieci. Uznał, że nadaje się do tego program do transmisji plików CPYNET, nad którym pracował jego zespół - chciał rozszerzyć jego funkcje o możliwości stosowanego od początku lat sześćdziesiątych programu SNDMSG.

Schemat sieci ARPANET. Źródło: Wikipedia

Postanowił więc oddzielić nazwę użytkownika i maszyny znakiem, który pozwalał na odróżnienie wiadomości wysyłanych lokalnie (będących tylko plikami) od wiadomości wędrujących po sieciowych łączach. Symbol @ nasunął się samoistnie, jako skrócenie angielskiego słowa "at", czyli "przy" (np. przy komputerze z drugiego końca sali). Testowa wiadomość, którą Tomlinson wysłał po serii prób w 1971 roku, nie zachowała się. Naukowiec opisuje ją jako "coś w rodzaju QWERTYUIOP", czyli bezładnego ciągu znaków mającego jedynie sprawdzić działanie systemu.

Wynalazca początkowo nie docenił swego dzieła. Jego zdaniem był to tylko sposób na przyspieszenie kontaktów między naukowcami pracującymi w rozrastającej się coraz bardziej sieci ARPANET, z której z czasem narodził się Internet. Obecnie wiele osób wykorzystujących z internetu ma więcej niż jeden adres, na przykład jeden firmowy, dwa prywatne, jeden na spam i jeden zachowany z wczesnych czasów szkolnych...

Inne znaki

Małpa nie jest jedynym symbolem, który znalazł się wśród standardowych znaków ASCII. Spośród innych wymienia się też tyldę (~), hash czy asterysk (*). Trzeba przyznać, że ich historie są dużo mniej fascynujące.

Tyldę dawniej stosowano dla oszczędności miejsca i czasu. Gdy czas pisania jednego zdania liczyło się w minutach, każde pójście na skróty bardzo się opłacało. Współcześnie znak ten stał się pełnoprawnym znakiem diakrytycznym, choć w języku polskim stosuje się go raczej do uzyskiwania tzw. polskich liter (to jedyny sposób na "normalne" pisanie w VMware Fusion) albo do wpisywania niektórych adresów WWW (np. www.uczelnia.edu/~student). Wpisanie w linii poleceń Linuksa cd ~ przenosi użytkownika do katalogu domowego.

Hash (krzyżyk) to wywodzący się z zapisu brytyjskich kupców symbol oznaczający numer, np. #1 to "numer pierwszy". W niektórych telefonach przytrzymanie klawisza z krzyżykiem stosowane jest do przełączanie między trybem cichym i normalnym oraz do szybkiego wybierania numerów z książki telefonicznej (np. wciśnięcie "5#" spowoduje wyświetlenie piątego z kolei numeru telefonu). Obecnie hash jest bardzo popualrny, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie umożliwia oznaczeie konkretnego wątku lub tematu.

Gwiazdka (*) w kształcie, jaki znamy - czyli drukarski znak o nazwie asterysk - stosowana była dawniej w roli symbolu skracającego pisanie, a oznaczającego urodziny. Mało kto wie, że filozofowie i księża mogą poprosić o wyrycie na nagrobku dodatkowej, samodzielnej gwiazdy umiejscowionej ponad wszystkimi napisami. Jest to średniowieczna tradycja mająca symbolizować bliskość z Bogiem już za życia. Współcześnie gwiazdkę stosuje się głównie jako zastępnik dla grupy znaków, np. wpisanie ls *.* w linii poleceń systemów wykorzystujących powłokę bash wypisze nazwy plików z rozszerzeniami, a wpisanie ls * nazwy plików i (pod)katalogów znajdujących się w danej lokalizacji. Oczywiście to tylko jedno z zastosowań w dziedzinach związanych z elektronicznym przetwarzaniem danych.

Żaden z tych symboli nie ma tak interesującej historii jak "małpka", która - jako oznaczająca "w" lub "przy" - na dobre zagościła się w komputerowym języku. I to nie tylko w językach programowania, znanych raczej garstce mieszkańców kuli ziemskiej, ale również w mowie potocznej.