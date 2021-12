Skamieniały embrion dinozaura znaleziony w Chinach

Doskonale zachowana skamielina jaja z embrionem w środku jest niezwykłym zjawiskiem.

Rekonstrukcja ukazująca, jak mógł wyglądać embrion dinozaura „Baby Yingliang” w rzeczywistości / Lida Xing

Niezwykły skamieniały embrion dinozaura znaleziony w jajku zachwycił wszystkich naukowców.

Skamielina nazwana Baby Yingliang pochodzi z późnej kredy, co oznacza, że ​​ma od 72 do 66 milionów lat. Została znaleziona na terenie południowych Chin i jest szczątkami teropoda zwanego owiraptorozaurem. Stan zachowania embrionu i jego położenie w jaju sprawiają również, że jest on niezwykłym znaleziskiem. We wtorkowym oświadczeniu University of Birmingham możemy przeczytać:

Nierozpoznawalna wcześniej postawa dinozaurów jest podobna do tej u współczesnych embrionów ptaków.

Xing et al. / iScience

Badanie skamieniałości zostało opublikowane w tym tygodniu w czasopiśmie iScience. Długość jaja wyniosła 17 centymetrów, więc naukowcy szacują, że dinozaur mógłby mieć około 27 centymetrów długości. Paleontolog Fion Waisum Ma zauważył również, że embrion charakteryzuje się podobieństwem do kurczaka, co wskazywałoby na podobne zachowania przed wylęgiem.

Naukowcy chcieliby zbadać większą ilość embrionów, aby potwierdzić hipotezę zakładającą, że skulona postawa jest czymś, co po raz pierwszy rozwinęło się u teropodów.

Steve Brusatte z Uniwersytetu w Edynburgu, współautor badania opisał znalezisko jako jedną z najpiękniejszych skamieniałości, jakie kiedykolwiek widział, mówiąc, że stanowi jeszcze więcej dowodów na to, że wiele cech charakterystycznych dla dzisiejszych ptaków po raz pierwszy wyewoluowało u ich przodków – dinozaurów.

Źródło: cnet.com