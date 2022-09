Skazana – kiedy 2 sezon? Zwiastun, fabuła, obsada serialu Player.pl

Jak dalej potoczą się losy sędzi Alicji Mazur? Czy uda się jej wyjść na wolność i uratować córkę? Tego dowiecie się już niedługo – sprawdźcie, kiedy premiera drugiego sezonu Skazanej, o czym opowiedzą nowe odcinki i kto w nich zagra.

Skazana – najważniejsze informacje

Tytuł: Skazana

Skazana Reżyseria: Bartosz Konopka

Bartosz Konopka Gatunek: serial kryminalny

serial kryminalny Liczba sezonów: 2

2 Liczba dostępnych odcinków: 16

16 Czas emisji: 2021-obecnie

2021-obecnie Kraj produkcji: Polska

Serial powstał na motywach powieści Ewy Ornackiej pt. Skazane na potępienie. Skazana jest produkcją z kategorii Player Original i jest dostępna ekskluzywnie na platformie Player.pl.

Sezon 1

Sędzia Sądu Okręgowego Alicja Mazur (Agata Kulesza) słynie z surowości wobec przestępców. Jest kobietą sukcesu, z udaną karierą zawodową i szczęśliwym życiem rodzinnym. Nieoczekiwanie zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła i skazana na 15 lat więzienia. Musi w nim przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wyrok. Zmagając się z brutalną więzienną rzeczywistością, usiłuje jednocześnie dowieść swojej niewinności i zadbać o bezpieczeństwo córki, Hanki (Martyna Byczkowska).

Sezon 2

W zakończeniu pierwszego sezonu Alicja dokonuje samookaleczenia, by trafić na obserwację do szpitala psychiatrycznego poza więzieniem w Zabrzu. Stara się w ten sposób uratować córkę, która szykuje się do wyjazdu z Polski wraz z Pawłem. Drugi sezon skupi się więc na pewno wokół desperackich działań Alicji i jej pobytu na obserwacji psychiatrycznej.

Data premiery

Drugi sezon Skazanej będzie miał premierę 15 listopada 2022 roku na platformie Player.pl.

Obsada

W pierwszym sezonie Skazanej wystąpili:

Agata Kulesza – Alicja Mazur

– Alicja Mazur Michał Czernecki – Paweł Witkowski, mąż Alicji,

– Paweł Witkowski, mąż Alicji, Bartłomiej Topa – Piotr Serafin, przyjaciel Alicji,

– Piotr Serafin, przyjaciel Alicji, Martyna Byczkowska – Hania, córka Alicji,

– Hania, córka Alicji, Aleksandra Adamska – Pati, więźniarka,

– Pati, więźniarka, Tomasz Schuchardt – kierownik penitencjarny,

– kierownik penitencjarny, Marta Malikowska – Kosa, więźniarka,

– Kosa, więźniarka, Marta Ścisłowicz – Basia, lekarka,

– Basia, lekarka, Jan Jankowski – Bednarek, prawnik Pawła,

– Bednarek, prawnik Pawła, Joanna Gonschorek – Swieta, strażniczka,

– Swieta, strażniczka, Maria Kania – Marika, więźniarka,

– Marika, więźniarka, Monika Dawidziuk – Amfisa, więźniarka,

– Amfisa, więźniarka, Hanna Klepacka – Campina, więźniarka,

– Campina, więźniarka, Natalia Sikora – Szkudlarek, strażniczka.

Według niepotwierdzonych do końca informacji, w drugim sezonie Skazanej powróci obsada sezonu 1. Główną rolę oczywiście znów zagra Agata Kulesza.

Skazana 2 – data premiery i brutalny zwiastun serialu [30.08.2022]

Po długim oczekiwaniu wreszcie uzyskaliśmy oficjalną informację o dacie premiery Skazanej 2. Drugi sezon serialu z Agatą Kuleszą powróci 15 listopada 2022 roku – pierwszy odcinek pojawi się wówczas na platformie Player.pl. Ale to nie koniec dobrych wiadomości – w sieci pojawił się również zwiastun, dzięki któremu wiemy już, o czym opowie drugi sezon:

Skazana 2 skoncentruje się w dużym stopniu na córce Alicji, Hani. Dziewczyna po zabiciu (lub ciężkim ranieniu) Pawła, trafia do tego samego zakładu karnego, co jej matka. Wygląda jednak na to, że w świetle wszystkich okoliczności Alicja wychodzi na wolność – w takiej sytuacji jej córka musi samotnie mierzyć się ze wszystkimi trudnościami i zagrożeniami więziennego życia. Kosa wciąż nie może zapomnieć o dawnych urazach, a jakby tego było mało, w zakładzie karnym pojawia się nowy przełożony, który ma za zadanie ustabilizowanie sytuacji.

W drugim sezonie znów pojawi się ulubienica widzów serialu, czyli Pati – wygląda na to, że dziewczyna zdecyduje się wyjść za mąż.

Oprócz aktorów z poprzedniego sezonu w obsadzie pojawi się także Adam Woronowicz, Konrad Eleryk, Jacek Beler, Wiktoria Gorodeckaja oraz Olga Rayska.

