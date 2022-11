Skazana – kiedy 2 sezon na Player.pl? Streszczenie, zwiastun i obsada serialu

Drugi sezon serialu o niesłusznie skazane sędzi Alicji Mazur już za chwilę trafi na Player.pl. Oto najważniejsze informacje o Skazanej 2.

Skazana – najważniejsze informacje

Tytuł: Skazana

Skazana Reżyseria: Bartosz Konopka

Bartosz Konopka Gatunek: serial kryminalny

serial kryminalny Liczba sezonów: 2

2 Liczba dostępnych odcinków: 16

16 Czas emisji: 2021-obecnie

2021-obecnie Kraj produkcji: Polska

Serial powstał na motywach powieści Ewy Ornackiej pt. Skazane na potępienie. Skazana jest produkcją z kategorii Player Original i jest dostępna na platformie Player.pl.

Sezon 1

Sędzia Sądu Okręgowego Alicja Mazur (Agata Kulesza) słynie z surowości wobec przestępców. Jest kobietą sukcesu, z udaną karierą zawodową i szczęśliwym życiem rodzinnym. Nieoczekiwanie zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła i skazana na 15 lat więzienia. Musi w nim przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wyrok. Zmagając się z brutalną więzienną rzeczywistością, usiłuje jednocześnie dowieść swojej niewinności i zadbać o bezpieczeństwo córki, Hanki (Martyna Byczkowska).

Sezon 2

Alicja bierze na siebie winę za postrzelenie Pawła. Jednak dzięki nagraniu, na którym mężczyzna przyznaje się do zabójstwa Ludmiły, ma nadzieję na odzyskanie wolności. Hanię dręczą jednak wyrzuty sumienia. Tymczasem Bartłomiej Dworak zostaje odwołany z funkcji kierownika penitencjarnego, a jego miejsce zajmuje zasadniczy Sylwester Hepner.

Data premiery

Drugi sezon Skazanej będzie miał premierę w piątek,11 listopada 2022 roku na platformie Player.pl.

Obsada

W drugim sezonie Skazanej występują:

Agata Kulesza – Alicja Mazur

– Alicja Mazur Michał Czernecki – Paweł Witkowski

– Paweł Witkowski Bartłomiej Topa – Piotr Serafin

– Piotr Serafin Martyna Byczkowska – Hania

– Hania Aleksandra Adamska – Pati

– Pati Tomasz Schuchardt – Bartłomiej Dworak

– Bartłomiej Dworak Marta Malikowska – Kosa

– Kosa Marta Ścisłowicz – Basia

– Basia Jan Jankowski – Bednarek

– Bednarek Joanna Gonschorek – Swieta

– Swieta Maria Kania – Marika

– Marika Monika Dawidziuk – Amfisa

– Amfisa Hanna Klepacka – Campina

– Campina Natalia Sikora – Szkudlarek

Skazana 2 – data premiery i brutalny zwiastun serialu (30.08.2022)

Po długim oczekiwaniu wreszcie uzyskaliśmy oficjalną informację o dacie premiery Skazanej 2. Drugi sezon serialu z Agatą Kuleszą powróci 15 listopada 2022 roku – pierwszy odcinek pojawi się wówczas na platformie Player.pl. To nie koniec dobrych wiadomości – w sieci pojawił się również zwiastun, dzięki któremu wiemy już, o czym opowie drugi sezon:

Skazana 2 skoncentruje się w dużym stopniu na córce Alicji, Hani. Dziewczyna ciężkim ranieniu Pawła, trafia do tego samego zakładu karnego, co jej matka. Wygląda jednak na to, że w świetle wszystkich okoliczności Alicja wychodzi na wolność – w takiej sytuacji jej córka musi samotnie mierzyć się ze wszystkimi trudnościami i zagrożeniami więziennego życia. Kosa wciąż nie może zapomnieć o dawnych urazach, a jakby tego było mało, w zakładzie karnym pojawia się nowy przełożony, który ma za zadanie ustabilizowanie sytuacji.

W drugim sezonie znów pojawi się ulubienica widzów serialu, czyli Pati – wygląda na to, że dziewczyna zdecyduje się wyjść za mąż.

Oprócz aktorów z poprzedniego sezonu w obsadzie pojawi się także Adam Woronowicz, Konrad Eleryk, Jacek Beler, Wiktoria Gorodeckaja oraz Olga Rayska.

Skazana 2 wcześniej niż myślisz! Player zmienia datę premiery (10.11.2022)

Choć już kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że drugi sezon Skazanej zadebiutuje 15 listopada 2022, Player nieoczekiwanie zmienił datę premiery. Jak się okazuje nowe odcinki serialu na platformę trafią 11 listopada, czyli już jutro! Nie wiadomo, co spowodowało przyspieszenie premiery, ale pierwszy odcinek serii z pewnością jest dobrym prezentem na długi weekend. Kolejne odcinki Skazanej 2 będą ukazywały się co tydzień, w piątek.

