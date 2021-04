Skazany za zarażanie koronawirusem

Choć karanie za nieprzestrzeganie prawnie ustalonych obostrzeń nie jest niczym nowym, to wyrok więzienia za świadome zarażanie innych jest precedensem. Czy ostatnim?

W dobie panującej pandemii Covid-19 świadome łamanie podstawowych obostrzeń sanitarnych jest bez wątpienia postawą naganną i godną potępienia, a lekkomyślność oraz egoizm tego typu mogą kosztować ludzkie życie. Naturalne więc, iż skoro niektórzy nie potrafią sami z siebie wykrzesać odpowiedniej postawy, to należy wprowadzić ku temu odpowiednie regulacje prawne. Jak pokazują poszczególne przypadki, niektóre z nich potrafią być wyjątkowo dotkliwe.

Kara trzech lat więzienia za zarażanie

Trzeba przyznać, że ciężko wykazać się większą bezmyślnością niż łamanie kwarantanny będąc zarażonym koronawirusem. Podobnego zdania był także sąd w Wietnamie. Pewien zawodowy steward będący obywatelem tego kraju został skierowany na przepisową, dwutygodniową kwarantanne w związku z wykryciem u niego wirusa SARS-CoV-2. Z oczywistych względów obejmowało to przymusowy urlop od wykonywania obowiązków zawodowych, jednak 29-letni Duong Tan Hau uznał, że sytuacja ta nie może zaważyć na jego życiu towarzyskim. Zamiast więc spędzić okres kwarantanny w odosobnieniu, nadal odwiedzał ulubioną kwarantannę oraz uczęszczał na spotkania ze znajomymi organizowane m.in. w restauracjach.

Gdy jego postawa wyszła na jaw, bohater tej historii trafił przed sąd, który nie okazał się łaskawy. Mężczyzna został skazany aż na trzy lata więzienia, na szczęście dla niego – w zawieszeniu. Wyrok ten jednak udowadnia, że władze Wietnamu nie będą przymykać oka na tego typu zachowania i będą one karane z całą surowością.

Kara adekwatna do przewinienia?

Choć dla niektórych opisywany czyn nie jest zbyt naganny i mogą oni mieć wątpliwości, co do sprawiedliwości wyroku, to wystarczy spojrzeć na fakty. Każda osoba, z którą Duong Tan Hau miał styczność to kolejna, potencjalna ofiara na długiej liście poszkodowanych przez Covid-19, która opiewa już na prawie 3 miliony zgonów. Dodatkowym aspektem są też niedogodności dla innych osób i koszta poniesione przez państwo.

W czasie swojej aktywności bowiem, Wietnamczyk miał bezpośredni kontakt z 46 osobami, a każda z nich z kolejnymi, itd. Ostatecznie, przymusowej kwarantannie z jego winy musiało zostać poddanych około 2 tysięcy osób, a co najmniej trzy z nich zachorowały na Covid-19. Wszystko to, w przeliczeniu, kosztowało państwo około 800 tysięcy złotych. Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że Duong Tan Hau przez cały czas miał świadomość swojej sytuacji oraz konsekwencji swoich czynów, a mimo to nie zaniechał swojego postępowania. Jeśli to nie jest egoizm i bezrozumność w czystej postaci, to już nie wiem co.

Kara więzienia za łamanie kwarantanny w Polsce

W Polsce również były przypadki łamania zasad kwarantanny, jednak ich konsekwencje nie były tak dotkliwe, jak w przypadku wyroku w Wietnamie. Może jednak takie postępowanie zachęci do podobnego podejścia także nasz system sprawiedliwości? Zobaczymy.