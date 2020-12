Skład szczepionki na COVID-19 od firmy Pfizer

W pierwszych krajach na świecie trwają obecnie szczepienia na COVID-19. Najpopularniejszym z dopuszczonych specyfików jest szczepionka mRNA BNT162b2 od firm Pfizer i BioNTech. Sprawdź, co konkretnie się w niej znajduje.

Spis treści

Od początku grudnia trwają szczepienia na koronawirusa w Chinach, USA, Wielkiej Brytanii, Rosji i w Kanadzie. Do tej pory, zaszczepiono już łącznie około 1,8 mln ludzi, a proces ten nadal jest kontynuowany. Obecnie aplikowany w formie szczepionki, jest produkt od koncernu Pfizer i ich niemieckiego partnera – BioNTech (z wyjątek Rosji i Chin, które stosują własne szczepionki). Wiele osób ma jednak zastrzeżenia, co do podawanego specyfiku, m.in. w związku z jego szybkim zatwierdzeniem, spowodowanym kryzysową sytuacją oraz przyspieszeniem standardowych procedur.

Jedne z najczęstszych wątpliwości wzbudzają ewentualne efekty uboczne, mogące wystąpić po podaniu szczepionki (na ten temat więcej przeczytacie tutaj). Oczywisty i ścisły związek z tym ma również skład tego specyfiku. Tym bardziej, że nie zaleca się przyjmowania się go w wypadku, gdy jest się uczulonym na którykolwiek z jego składników. Wyjaśniamy, co znajduje się w szczepionce na COVID-19 od Pfizera.

Skład szczepionki mRNA BNT162b2 na COVID_19

Na początek warto wyjaśnić, że szczepionka ta nie należy do standardowych i stworzono ja przy wykorzystaniu najnowszych metod. Jej wyjątkowość polega na tym, że w przeciwieństwie do dotychczasowych specyfików, w jej składzie jest jedynie fragment mRNA wirusa, a nie on cały. Tym sposobem, nie ma żadnego ryzyka zachorowania w następstwie szczepienia.

Ten niewielki fragment informacyjny RNA, zawiera w sobie dane na temat konkretnego białka, odpowiadającego za namnażanie się wirusa SARS-CoV-2. W ten sposób, układ odpornościowy osoby szczepionej otrzymuje precyzyjne informacje o tym, co konkretnie musi neutralizować i jakie w tym celu przeciwciała musi wyprodukować (wirus pozbawiony możliwości namnażania się, nie spowoduje wystąpienia choroby). W wyniku tego zabiegu, układ immunologiczny zapamięta otrzymane wiadomości i aktywuje reakcje obronne, gdy będzie to konieczne do zwalczenia zagrożenia.

Natomiast bardziej fachowo:

„Szczepionka mRNA COVID-19 BNT162b2 jest wysoce oczyszczonym jednoniciowym, 5'-czapeczkowym RNA informacyjnym (mRNA) wytwarzanym przez wolną od komórek transkrypcję in vitro z odpowiednich matryc DNA, kodującym wirusowe białko SARS-CoV-2.” - Oficjalna strona rządowa Wielkiej Brytanii

Poza mRNA koronawirusa, szczepionka zawiera również:

ALC-0315 = (4-hydroksybutylo) azanodiylo) bis (heksano-6,1-diylo) bis (2-heksylodekanian)

ALC-0159 = 2 - [(glikol polietylenowy) -2000] -N, N-ditetradecyloacetamid

glikol polietylenowy / makrogol (PEG) jako część ALC-0159

1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina

cholesterol

chlorek potasu

dwuwodorofosforan potasu

chlorek sodu

dwuwodny wodorofosforan disodu

sacharoza

woda do wstrzykiwań

Opakowanie czyli kapsułka

Wyżej wymienione składniki otacza mikroskopijnych rozmiarów kapsułka, stworzona przy użyciu nanocząsteczek lipidowych. Pełni ona zarówno funkcje ochronne w stosunku do preparatów znajdujących się w jej wnętrzu, jak i transportowe, gdyż wspomaga ich przenikanie przez błonę komórkową.