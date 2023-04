Składane ekrany to przyszłość mobilnej technologii. Najlepsze składane smartfony w 2023 roku

Składane smartfony nie są już jedynie ciekawostką rynkową. Na półkach sklepowych znajdziemy już kilka wartych zakupu modeli. Sprawdź, które urządzenie z elastycznym ekranem warto kupić na w 2022 roku.

Składane smartfony jeszcze trzy-cztery lata temu wydawały się sprzętem rodem z filmów Sci-Fi. Na szczęście na przestrzeni ostatnich dwóch lat technologia produkcji elastycznych ekranów znacząco wyewoluowała, a na rynku pojawiły się dopracowane i godne polecenia konstrukcje.

Początki rynkowe składanych smartfonów do najłatwiejszych nie należały. Galaxy Fold oraz Huawei Mate X są niezwykle delikatne i podatne na uszkodzenia. Jakość zastosowanego panelu sprawiła nawet, że Samsung na pewien czas wycofał z rynku pierwszego Folda.

Na szczęście czasy, kiedy składane smartfony były jedynie ciekawostką dla fanów nowych technologii minęły. Owszem urządzenia z elastycznymi ekranami nadal są drogie, ale ich jakość i funkcjonalność jest znacznie lepsza, niż w 2019 roku.

Galaxy Z Fold3 5G fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Poniżej znajdziesz najlepsze i najtańsze konstrukcja z elastycznymi ekranami. Urządzenia zostały posegregowane od najtańszego do najdroższego. W rankingu przejawiać się będą smartfony trzech producentów - Samsunga, Motoroli oraz Huawei. To właśnie te marki przodują w produkcji urządzeń z elastycznymi ekranami.

Galaxy Z Fold3 5G fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Motorola Razr 2019

Nasze zestawienie otwiera smartfon, który został zaprezentowany pod koniec 2019 roku. Mowa o Motoroli Razr, która reaktywowała kultową serię składanych smartfonów z klapką.

Motorola Razr 2019

Model z elastycznym ekranem pojawił się na półkach sklepowych w 2020 roku i już wtedy nie posiadał najmocniejszej specyfikacji technicznej.

Smartfon wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 710 wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Wyświetlacz to panel P-OLED o przekątnej 6,2 cala. Ekran posiada niewielkiego notcha i charakteryzuje się rozdzielczością 2142 x 876 pikseli. Na zewnętrznej stronie obudowy znajdziemy panel o przekątnej 2,7 cala, który służy do wyświetlania godziny oraz powiadomień.

Motorola Razr 2019 posiada charakterystyczny garb na dole, w który wkomponowano czytnik linii papilarnych.

Obudowę wykonano z aluminiowej ramki i plastikowych paneli wykonanych z błyszczącego materiału.

Aparat to 16 MP matryca, która posiada laserowego autofocusa i umożliwia nagrywanie w 4K.

Warto zaznaczyć, że urządzenie posiada skromny akumulator o pojemności zaledwie 2510 mAh. Sprawy nie ułatwia ładowanie o mocy maksymalnej 15W. Całością zarządza Android 9.0 Pie. Dostępna jest aktualizacja do Androida 10 i Androida 11.

Smartfon bardzo często trafia na promocje. Da się go kupić nawet za mniej, niż 2500 zł.

Uwaga! Motorola Razr 2019 zadziała jedynie w sieci Orange - telefon korzysta jedynie z karty eSIM.

Samsung Galaxy Z Flip 5G (2020)

Galaxy Z Flip 5G to nieco starsza propozycja z 2020 roku. Samsung po prezentacji Galaxy Z Flip bardzo szybko postanowił zmodyfikować ten model oferując wersję z wbudowanym modemem sieci komórkowej 5G i wydajniejszym procesorem.

Galaxy Z Flip 5G

Jako, że w sierpniu 2021 roku na rynku pojawił się Galaxy Z Flip 3, poprzedni model trafił na różnego rodzaju promocje i wyprzedaże. Oznacza to, że urządzenie kupimy nawet za mniej, niż 3500 zł.

Smartfon posiada ekran Dynamic AMOLED z HDR10+ o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2636 x 1080 pikseli. Na zewnętrznej stronie obudowy znajdziemy mniejszy panel Super AMOLED o przekątnej 1,1 cala, który wyświetla godzinę i powiadomienia.

Telefon wykonano z plastiku, aluminium i szkła Corning Gorilla Glass 6. Galaxy Z Flip 5G posiada elastyczny ekran pokryty szkłem Ultra Thin Glass.

Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 865+ połączony z 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Galaxy Z Flip 5G posiada 12 MP aparat główny oraz 12 MP aparat ultraszerokokątny. Smartfon wyposażono w wysokiej klasy układ audio i czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilającym.

W obudowie znajdziemy akumulator o pojemności 3300 mAh ze wsparciem dla 15W ładowania przewodowego oraz 9W ładowania bezprzewodowego.

Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 10 i otrzymało już aktualizację do Androida 11. Pojawi się również aktualizacja do Androida 12. Spodziewamy się jej w drugim kwartale 2022 roku.

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 5G to odświeżona wersja modelu Razr 2019. Smartfon zadebiutował na rynku we wrześniu 2020 roku, a główną nowością jest modem sieci komórkowej 5G.

Motorola Razr 5G

Telefon nadal posiada ten sam zestaw ekranów - główny POLED o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 2142 x 876 pikseli oraz zewnętrzny o przekątnej 2,7 cala.

Urządzenie wyposażono w nieco wydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 765G, który połączono z 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Nowością jest obudowa, która została wykonana ze szkła i aluminium, a także 48 MP aparat główny z PDAF i OIS.

Razr 5G nadal posiada czytnik linii papilarnych umieszczony w dolnym wybrzuszeniu oraz niewielką baterię. Jej pojemność wzrosła do 2800 mAh. Urządzenie ładuje się z mocą 15W i nie posiada wsparcia dla ładowania bezprzewodowego.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 10. Dostępna jest już aktualizacja do Androida 11. Urządzenie prawdopodobnie zostanie zaktualizowane do Androida 12.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Flip3 5G to aktualnie jeden z najciekawszych smartfonów z elastycznym ekranem. Tegoroczne wydanie Flipa przynosi wiele nowości, które do tej pory nie były dostępne w konstrukcjach ze składaną obudową.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Zacznijmy od tego, że w środku znajdziemy nowy wyświetlacz Foldable Dynamic AMOLED 2X ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, wsparciem dla HDR10+ oraz jasnością maksymalną na poziomie 1200 nitów. Rozdzielczość wynosi 2640 x 1080 pikseli, a przekątna to 6,7 cala.

Na obudowie Z Flip3 znajdziemy również mniejszy wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 1,9 cala i rozdzielczości 260 x 512 pikseli.

Smartfon zasilany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 888, który połączono z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Na pleckach urządzenia znajdziemy dwa 12 MP aparaty - szerokokątny oraz ultraszerokokątny. Za jakość dźwięku odpowiadają głośniki stereo sygnowane logo AKG.

Co istotne Galaxy Z Flip3 5G jest wodoszczelny i posiada certyfikat IPX8.

Urządzenie działa pod kontrolą Androida 11. Aktualizacja do Androida 12 pojawiła się w grudniu 2021 roku.

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket to bezpośrednia odpowiedź chińskiego producenta na Samsunga Galaxy Z Flip3 5G. Po raz pierwszy w historii Huawei zdecydował się na produkcję urządzenia z klapką wyposażonego w elastyczny ekran wewnętrzny.

Huawei P50 Pocket

P50 Pocket przynależy do flagowej linii Huawei P50. Smartfon został zaprezentowany w grudniu 2021 roku.

Telefon wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 888, którego znajdziemy również w Galaxy Z Flip3 5G. Niestety Huawei nie obsługuje sieci 5G.

Smartfon posiada ekran Foldable OLED o przekątnej 6,9-cala, rozdzielczości 2790 x 1188 pikseli ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz możliwością wyświetlania miliarda kolorów. Na zewnętrznej części obudowy znajduje się dodatkowy ekran OLED o przekątnej 1,04 cala i rozdzielczości 340 x 340 pikseli.

Smartfon posiada 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Producent wyposażył go również w czytnik kart pamięci NM oraz funkcję Dual SIM.

Za jakość zdjęć odpowiada 40 MP aparat główny z PDAF, 13 MP aparat ultraszerokokątny oraz 32 MP obiektyw szerokokątny. Smartfon potrafi nagrywać filmy w 4K z zachowaniem 60 klatek na sekundę.

Huawei P50 Pocket posiada głośniki stereo, Wi-Fi 6, NFC oraz czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilającym. Całość zasilana jest z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 4000 mAh z szybie, 40 W zasilaniem.

Europejski model dostarczany jest z EMUI 12 opartym na Androidzie. Smartfon nie posiada dostępu do usług Google.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Fold3 5G to aktualnie najlepszy smartfon z elastycznym ekranem. Co ciekawe nie jest to najdroższa propozycja z naszego zestawienia. Topowy Samsung ze składaną obudową oferuje dostęp do wszystkich najnowszych technologii, które znajdziemy na rynku. Wystarczy powiedzieć, że jest to pierwszy smartfon Samsunga z aparatem umieszczony bezpośrednio pod wyświetlaczem. Warto zauważyć, że sensor zintegrowano z elastycznym ekranem znajdującym się w środku obudowy.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Urządzenie waży aż 271 g, a to wszystko przez elastyczny ekran Foldable Dynamic AMOLED 2X ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, HDR10+ oraz jasnością maksymalną na poziomie 1200 nitów. Ważna jest również przekątna, która w tym modelu wynos aż 7,6 cala. Rozdzielczość elastycznego ekranu to 2208 x 1768 pikseli.

Na zewnątrz znajdziemy klasyczny panel o przekątnej 6,2 cala. Jest to wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Również tym razem nie zabrakło 120 Hz częstotliwości odświeżania, ale przyzwyczaić się trzeba do nietypowych proporcji - 25:9.

Za wydajność odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 888 5G znany z Galaxy Z Flip3, ale tym razem połączono go z 12 GB RAMu i 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

Z tyłu znajdziemy trzy aparaty o rozdzielczości 12 MP - szerokokątny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw.

Warto wspomnieć, że urządzenie jest wodoszczelne, co zostało potwierdzone certyfikatem IPX8.

Potężny smartfon Samsunga zasilany jest akumulatorem o pojemności 4400 mAh. Nie zabrakło 25W ładowania przewodowego, 11W ładowania bezprzewodowego oraz 4,5W ładowania zwrotnego.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 i współpracuje z piórem S-Pen. Aktualizacja do Androida 12 pojawi się w grudniu 2021 roku.

Huawei Mate Xs

Najdroższym smartfonem z elastycznym ekranem w naszym zestawieniu jest zeszłoroczna propozycja firmy Huawei. Model Xs to także jedyna propozycja, która pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką EMUI i bez dostępu do usług Google.

Huawei Mate Xs

Huawei bardzo innowacyjnie podszedł do kwestii składanych smartfonów. W Mate Xs ekran zagina się na jednej z krawędzi i stanowi część panelu tylnego. Po zwolnieniu specjalnej blokady jesteśmy w stanie "złamać" telefon i zamienić go w tablet z dodatkowym uchwytem znajdującym się na jednej z krawędzi.

Smartfon posiada ekran o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 2200 x 2480 pikseli. Po złożeniu panel ma 6,6 cala i rozdzielczość 2480 x 1148 pikseli. Ekran wykonano w technologii OLED, a całość zabezpieczono z wykorzystaniem tworzywa sztucznego.

Za wydajność odpowiada procesor Kirin 990+ połączony z 8 GB pamięci operacyjnej i 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Aparat to 40 MP matryca główna skonstruowana z pomocą firmy Leica. Nie zabrakło również 8 MP teleobiektywu z 3-krotnym zoomem optycznym oraz 16 MP aparatu ultraszerokokątnego. Całość uzupełnia czujnik głębi.

Mate Xs posiada akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla super szybkiego ładowania o mocy 55W.

Urządzenie byłoby znacznie atrakcyjniejszą propozycją, gdyby oprogramowanie pozwalało skorzystać z usług Google.

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 to najbardziej zaawansowany technologicznie model Samsunga. Urządzenie jest nie tylko udaną kontynuacją solidnego Z Folda 3, ale i jednym z najlepszych składanych smartfonów na rynku. Z Fold 4 posiada dwa ekrany: główny o przekątnej 7.6-cala oraz zewnętrzny o przekątnej 6.2 cala. Oba wyświetlacze zostały wykonane w technologii Dynamic Amoled i oferują 120 Hz odświeżanie obrazu.

Składany smartfon Samsunga to bez wątpienia najlepsze urządzenie do multitaskingu oraz przeglądania multimediów, jakie możemy znaleźć w portfolio producenta . Z Fold 4 posiada nie tylko bardzo duży ekran - który sprawia, że wykonywanie jakichkolwiek zadań jest zdecydowanie bardziej komfortowe - ale i najnowszy procesor marki Qualcomm o nazwie Snapdragon 8 Gen Plus 1.

Największym minusem jest cena urządzenia, która może dochodzić nawet do 10 000 zł. Najtańszy wariant smartfona, wyposażony w 256 GB pamięci masowej oraz 12 GB pamięci RAM, kosztuje w oficjalnej dystrybucji 8399 zł. Samsung zapowiedział jednak, że chce uczynić telefony ze składanym ekranem o wiele bardziej dostępnymi dla przeciętnych użytkowników, a więc miejmy nadzieję, że kolejne odsłony Z Folda będą znacznie tańsze.