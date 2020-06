Składane smartfony już wkrótce ze szklanymi wyświetlaczami

Xiaomi oraz Huawei zamierzają skorzystać z opatentowanego przez Samsunga szkła UTG - Ultra Thin Glass. Co dobrego z tego wyniknie?

Składane smartfony są z nami od ponad roku i z pewnością są przyszłością rynku mobile. Niestety jak to w przypadku nowinek technologicznych bywa, większość konstrukcji dostępnych na rynku cierpi na choroby wieku dziecięcego. Zaliczamy do nich wysoką cenę detaliczną, słabą wytrzymałość oraz plastikowe ekrany, które w dotyku przywołują stare, tanie telefony z dotykowymi ekranami.

Składany Huawei Mate Xs

Samsung w 2020 roku znalazł rozwiazanie problemu z plastikowymi panelami do smartfonów z elastycznymi ekranami. Okazuje się, że szkło Ultra Thin Glass, które zostało opatentowane przez Samsung Display i zastosowane po raz pierwszy w Samsungu Galaxy Z Flip, pojawi się w przyszłości nie tylko w nowych modelach Samsunga, ale także w składanych smartfonach Huawei'a oraz Xiaomi.

Najnowsze plotki wskazują, że Chińscy giganci prowadzą zaawansowane rozmowy z koreańskim producentem w celu udostępnienia im możliwości zakupu paneli UTG do własnych smartfonów.

Digital Chat Station za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo poinformował, że szkło UTG w niedalekiej przyszłości stosowane będzie w większości składanych smartfonów. Obecnie zarówno Xiaomi, jak i Huawei zaprezentowali smartfony z elastycznymi ekranami, ale ich powierzchnia jest plastikowa. W redakcji PCWorld posiadamy właśnie Huawei'a Mate Xs, który wyposażony jest w ekran OLED pokryty plastikiem. Jego recenzję znajdziecie już wkrótce w formie wideo na naszym kanale na YouTube.

Rzekome informacje przekazane przez Digital Chat Station. głoszą, że następca Mate'a Xs zaoferuje ekran pokryty szkłem Ultra Thin Glass.

Szkło Ultra Thin Glass to opatentowane przez Samsunga rozwiązanie zabezpieczenia elastycznego ekranu. Rozwiązanie to jest znacznie odporniejsze na zarysowania od plastikowych powłok stosowanych przez konkurencję, ale do odporności szkieł Corning Gorilla Glass mu daleko.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy Z Flip wyposażony w ekran Ultra Thin Glass.