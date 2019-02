Składane smartfony - nowa era telefonów nadchodzi

Wszyscy spodziewają się, że podczas Galaxy Unpacked Samsung pokaże składany telefon. Ale warto zauważyć, że nie tylko on pracuje nad takim urządzeniem. Ba - jest ono już dostępne.

Składane telefony to najnowszy trend na rynku. Zainteresowani są nimi zarówno najwięksi gracze, jak LG czy wspomniany Samsung, a także pomniejsi i całkowicie debiutujący, jak Royole. W chwili obecnej jedno typu urządzenie jest już dostępne w sprzedaży, a kolejne mają ukazać w tym roku. Na czym polega idea składanego smartfona? Jest to właściwie tablet, który można złożyć do rozmiarów smartfona lub też - zależy jak na to patrzeć - smartfon rozkładany do rozmiarów tabletu. Google zapowiedział już dostosowanie Androida do takich rozwiązań, dlatego możemy spodziewać się, że z biegiem czasu coraz większa liczba producentów będzie zainteresowana dołączeniem do swoich ofert takich modeli.

W tym tekście podsumowujemy, kto pracuje nad składanymi smartfonami oraz kto już je ma w swojej ofercie.

Royole FlexPai - pierwszy na świecie smartfon ze składanym wyświetlaczem

Na targach CES2019 niesamowita niespodziankę sprawiła firma Royole, która zaprezentowała działający, składany smartfon FlexPai. Model zaprezentowany przez start-up z kalifornijskiego Fremont ma wyświetlacz AMOLED 7,8" i jest w sprzedaży w cenie 1318 USD (ok. 4990 zł) za wersję z 6GB RAM i 128 GB pojemności oraz 1469 USD (ok. 5660 zł) za wersję z 8GB RAM i 256GB pamięci. Smartfon składa się jak książka, a wyświetlacz jest na jej "okładce". Działa pod kontrolą systemu operacyjnego o nazwie Water, korzystającego z Androida 9.0. Wyświetlany obraz dostosowuje się do formy urządzenia oraz jego położenia.

To jedyny obecnie składany smartfon w sprzedaży. A teraz lista producentów, którzy mają pokazać swoje modele.

Samsung Galaxy X lub Galaxy F: potwierdzone

Najpierw były plotki i przecieki informujące o tym, ze Samsung pracuje nad swoim telefonem. Miałby być to model Galaxy X lub Galaxy F ("f" od słów "flex" i "fold"). Znalazły potwierdzenie w listopadzie 2018, gdy producent na konferencji potwierdził, że trwają zaawansowane prace nad smartfonem. Podano także kilka szczegółów - nowy, polimerowy wyświetlacz Infinity Flex o przekątnej Display4,5" w formie smartfona i 7,3" po rozłożeniu, działanie pod kontrolą Samsung One UI. Jego żywotność ma pozwolić na tysiące składań i rozkładań bez szkody dla urządzenia.

Huawei - smartfon potwierdzony

W czerwcu 2018, podczas Mobile World Congress w Szanghaju, Huawei potwierdziło swój pierwszy telefon 5G, który ma zadebiutować w tym miesiącu, a pod koniec czerwca 2019 ma być dostępna jego wersja ze składanym wyświetlaczem. Jak na razie żadnych szczegółów nie zdradzono, jednak wiemy już, że Huawei zaprezentuje składany smartfon 5G na kolejnym MWC, który odbędzie się w Barcelonie w dniach 25-28 lutego, a dzień wcześniej organizuje pokaz Connect The Future.

Xiaomi Dual Flex lub Mix Flex - potwierdzony

25 stycznia Xiaomi pokazało na swoim twitterowym profilu filmik, na którym szef firmy bawi się składanym smartfonem - w odróżnieniu od Flex Pai, ten składa się potrójnie. Bin Lin, widoczny na nagraniu, nazwał takie rozwiązanie "praktycznym i ładnym", dodał także, że jest to sposób na "perfekcyjne połączenie smartfona i tabletu w jednym urządzeniu". Nie podano żadnej specyfikacji czy szacowanej ceny, ale mamy za to dwie rozważane nazwy dla tego modelu: Dual Flex lub MIX Flex.

Apple: pogłoski, ale jest patent

Apple w listopadzie 2017 wypełniło wniosek patentowy dotyczący telefonu ze składanym ekranem oraz obudową (korespondowało to z wnioskami z 2014 i 2016 roku dotyczącymi elastycznych wyświetlaczy). Czytamy w nim, że urządzenie będzie posiadać "elastyczne obszary, które pozwolą na jego złożenie". Nie podano jednak żadnych konkretnych informacji, a i sam producent milczy. Tak więc kiedy zobaczymy składany telefon Apple - trudno powiedzieć. Mamy natomiast rysunek z wniosku, prezentujący możliwości zginania:

Lenovo: pogłoski, ale jest patent

W 2016 roku, Lenovo zaprezentowało CPlus - smartfon, który można owinąć wokół nadgarstka. Była to ciekawa koncepcja, jednak producent nie zdecydował się na wprowadzenie jej do masowej sprzedaży. Wykorzystując zdobyte przy niej doświadczenia, zaczął pracować nad czymś innym. W czerwcu 2018 złożył wniosek patentowy na "przenośne urządzenie informacyjne" o "składanej konfiguracji".

LG - pogłoski

W 2015 roku LG wprowadziło na rynek G Flex, smartfon z wyginanym ekranem. Na targach CES 2019 producent pokazał rozwijany telewizor. Dlatego wiemy, że zna się na składanych sprzętach i z pewnością nie odpuści tego segmentu rynku. Jednak jak na razie nie można cokolwiek powiedzieć na ten temat, aczkolwiek pogłoski mówiły, że na wspomnianych targach zaprezentuje taki model, co okazało się nieprawdą. Teraz chodzą słuchy, ze stanie się to na MWC za dwa tygodnie. Tego potwierdzić nie możemy, ale samo LG zapowiada pokazanie urządzenia z dwoma ekranami - choć nie przypuszczamy, aby były one zginane.

Motorola - pogłoski

Słychać plotki, że Motorola, nabyta przez Lenovo w 2014, ma zamiar wskrzesić telefon Motorola Razr w wariancie ze zginanym ekranem. Plotki te podają nawet, że jego cena będzie wynosić 1500 USD (co koresponduje z obecnymi cenami FlexPai). W sumie byłoby to mądre posunięcie ze strony Motoroli. Od momentu wypuszczenia urządzenia w 2004 roku, zyskało ono rzeszę sympatyków.