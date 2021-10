Składane smartfony to już przeżytek? Oto zaskakujący pomysł OPPO!

Czy już wkrótce okaże się, że składane smartfony okażą się przestarzałymi urządzeniami? OPPO pokazuje, że może to nastąpić szybciej niż myślimy.

OPPO, to razem z vivo i realme jedna z najszybciej rozwijających się firm zajmujących się produkcją smartfonów. Nie tak dawno temu dowiedzieliśmy się, że producent poważnie rozważa produkcję własnych procesorów, które mają być przeznaczone dla flagowych smartfonów. Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się także informacje o pracach nad pierwszym w historii firmy składanym smartfonem, który na rynku może zadebiutować jeszcze w tym roku.

Wygląda jednak na to, że najnowszy patent, który uzyskało OPPO może sprawić, że na składane smartfony niedługo będziemy patrzeć jak na przestarzałe urządzenia. Dowiedzieliśmy się, że producent pracuje nad telefonem z... odłączanym wyświetlaczem!

Do dokumentacji wniosku dotarli dziennikarze portalu 91mobiles.com. Został on złożony w World Intellectual Property Organisation (WIPO) jeszcze w grudniu 2019 roku, a opublikowano go dopiero dzisiaj. Z dokumentów wynika, że urządzenie będzie składać się de facto z dwóch połączonych ze sobą telefonów. Drugi ekran może być podłączony do głównego urządzenia. Dodatkowo ma on być w pełni funkcjonalny nawet po odłączeniu od głównej części, co wskazuje na obecność osobnych podzespołów, niezbędnych do samodzielnej pracy.

Oznacza to więc, że użytkownik otrzymałby tak naprawdę dwa telefony, które tworzą jedno interesujące urządzenie. Obie części mogą się ze sobą łączyć bezprzewodowo, zapewne za pośrednictwem Bluetooth. W dokumentacji widzimy jednak, że wszystkie niezbędne porty, dwa aparaty oraz przyciski funkcjonalne znajdują się w głównej części smartfona. Z drugiego wyświetlacza możemy korzystać więc niezależnie, a razem mogą pracować zapewne podobnie, jak ma to miejsce w nowym Surface Duo 2 od Microsoftu.

Czy OPPO będzie w stanie urzeczywistnić swój pomysł? W chwili obecnej wydaje się to mało prawdopodobne. Warto jednak śledzić rozwój firmy w najbliższych latach, ponieważ możemy liczyć na niespodzianki, takie jak wspomniany smartfon z odczepianym ekranem.

