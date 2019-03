Składane smartfony w 2019 roku

Po prezentacji Samsung Galaxy Fold i Huawei Mate X nadszedł czas na składane smartfony. Następni producenci w kolejce to: Motorola, TCL, Xiaomi, Energizer, ZTE, a potencjalnie nawet Apple.

Źródło: techadvisor

Nowym trendem w projektowaniu smartfonów na rok 2019 jest składany ekran. Ponieważ wyświetlacze telefonów stają się coraz większe, a niektóre z nich graniczą niekiedy z tabletami, składany wyświetlacz pozwala na zastosowanie dużego ekranu w małej obudowie. Dzięki temu złożone urządzenie jest poręcznym telefon, a po rozłożeniu staje się tabletem, na którym dużo łatwiej pracować lub można cieszyć się filmami i grami na dużym ekranie.

Pierwsze urządzenie, jakie ujrzeliśmy to Royole FlexPai, który został zaprezentowany w pośpiechu, na styczniowym pokazie CES, aby wyprzedzić innych producentów planujących premierę na targi MWC. Zabawa z urządzeniem oraz pierwsze wrażenie, jakie wywarło ono na dziennikarzach utwierdziło nas w przekonaniu, że technologia składanych smartfonów jest imponująca, ale jeszcze daleka droga przed nami, aby ją udoskonalić i rozpowszechnić.

Oczywiście, Royole nie jest dużą marką, która mimo wszystko zaprezentowała składany telefon, więc mamy znacznie wyższe oczekiwania w stosunku do największych firm w branży, które pracują nad swoimi składanymi urządzeniami już od wielu lat.

Na lutowych targach MWC 2019 zobaczyliśmy gotowe składane telefony Samsunga i Huawei, podczas gdy TCL pokazał nam prototyp, Motorola, potwierdziła, że również pracuje nad takim urządzeniem. Energizer pokazał składany telefon w szklanej gablocie. Dużą pomysłowością wykazało się LG prezentują V50 z dodatkowym pokrowcem, który jest jednocześnie drugim ekranem.

Co chwilę słyszymy plotki, jakoby Apple również miało pracować nad składanym smartfonem. Trend ten już się pojawił i nic raczej tego nie zmieni, niezależnie od tego, czy się to nam podoba, czy nie.

Osoby, którzy obawiają się, jak chronić te drogie, super nowoczesne urządzenia, biorąc pod uwagę, że nie zmieszczą się one w tradycyjnym pokrowcu, będą zadowoleni, ponieważ Corning pracuje również nad składaną powłoką Gorilla Glass. Wszystkie składane telefony, jakie widzieliśmy do tej pory używają plastikowych wyświetlaczy, które nie są tak twarde i odporne na zarysowania, jak szkło.

Wired twierdzi, że Corning pracuje nad bardzo cienkim giętkim szkłem o grubości zaledwie 0,1 mm, które będzie elastyczne. Technologia ta jest nadal w fazie projektowania i testowania.

Pierwsze prototypu są w stanie zgniatać się 200 tysięcy razy do zagięcia o promieniu 5 mm.

Samsung Galaxy Fold

Źródło: techadvisor

Podczas konferencji Unpacked 2019 Samsung ujawnił więcej szczegółów na temat Galaxy Fold, który zostanie wprowadzony do sprzedaży 3 maja w oszałamiający cenie 2000 euro (około 8600 zł).

Posiada on 4,6-calowy ekran HD+ Super AMOLED na zewnątrz urządzenia, który można rozłożyć, aby odsłonić większy 7,3-calowy ekran QXGA+ Dynamic AMOLED, który może wyświetlać trzy aplikacje na raz. Ekran zewnętrzny nie jest używany, gdy urządzenie jest rozłożone, ale App Continuity pozwala kontynuować to, co robiłeś wcześniej większym ekranie.

Galaxy Fold ma w sumie sześć kamer, z trzema (16Mp + 12Mp + 12Mp) z tyłu, dwoma wewnątrz (10Mp + 8Mp) i jedną (10Mp) z przodu w pozycji złożonej.

Nowy telefon Samsung posiada 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci masowej i szybki, 64-bitowy ośmiordzeniowy procesor wykonany w technologii 7 nm. Bateria ma pojemność 4,380mAh.

Telefon wykorzystuje interfejs One UI oparty na Androidzie 9.0 Pie, który jest znacznie bardziej uproszczony niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na urządzeniach Samsunga oraz został zoptymalizowany do obsługi jedną ręką.

Według Bloomberg'a Samsung podobno planuje dwa kolejne modele składanego smartfona z różnymi projektami. Jeden z nich ma być podobny do Huawei Mate X, o którym przeczytasz poniżej, a drugi ma mieć budowę telefonu z klapką.

Huawei Mate X

Źródło: techadvisor

Huawei swojego składanego Mate X zaprezentował zaledwie 4 dni po Samsungu podczas MWC 2019. Urządzenia składa się inaczej, niż w przypadku Samsung'a i posiada mniejsze ramki wokół ekranu. Rozłożone urządzenie ma ekran o przekątnej 8 cali, który po złożeniu zamienia się w przedni ekran o przekątnej 6,6 cala i tylny o przekątnej 6,38 cala. Urządzenie wygląda bardzo efektownie i jest najbardziej dopracowane z obecnie zaprezentowanych składanych telefonów. Oprogramowanie jest jeszcze niezoptymalizowane, a cena ma wynosić aż 2299 euro (około 9900 zł). Wprowadzenie do sprzedaży jest planowane na połowę 2019 roku.

TCL DragonHinge

Źródło: techadvisor

Na MWC 2019 TCL i siostrzana firma CSOT zaprezentowały prototyp składanego telefonu przy użyciu opatentowanej technologii DragonHinge. Można było je oglądać w gablocie i są to kompaktowe urządzenia składane, wyglądające dużo mniej efektownie niż w przypadku Samsung'a i Huawei. Wynika to z faktu, że TCL jest, jak mówi, zaangażowany w stworzenie telefonów bardziej przystępnych cenowo niż konkurenci. Mają kosztować około 1000 dolarów (około 3800 zł). Z tego powodu, nie oczekujemy, zobaczyć je w sprzedaży w tym roku.

Nie jesteśmy również pewni, czy telefony będą sprzedawane pod marką TCL, czy na licencji dla takich firm jak BlackBerry lub Alcatel, które współpracują z TCL.

Energizer Power Max 8100S

Źródło: techadvisor

Prototyp składanego telefon Energizera również został ukryty w gablocie na MWC 2019. Zawias nie jest tak ładny, jak w przypadku innych składanych telefonów, jakie już widzieliśmy, ale specyfikacja prezentuje się dosyć interesująco.

Na początek jest ogromna bateria 10.000 mAh. Procesor to Snapdragon 855, a główny obiektyw ma rozdzielczość 48Mp, który wspomagany jest drugą 12 Mp matrycą. Z przodu znajduje się 24 Mp aparat. Power Max 8100S ma 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej.

Na MWC widoczny był tylko zewnętrzny wyświetlacz i jest to panel bez wycięcia o przekątnej 6 cali i proporcjach 18:9. Z tyłu znajduje się wyświetlacz 8,1 cala o proporcjach 4:3 i rozdzielczości Full-HD.

Nie podano informacji o tym, kiedy i ile będzie kosztował składany smartfon od Energizer.

Składany smartfon Xiaomi

Źródło: techadvisor

Prezes Xiaomi Lin Bin na początku tego roku zamieścił film wideo, który przedstawia go ze składanym urządzeniem Xiaomi z oprogramowaniem MIUI.

Telefon widoczny na filmie posiada ekran z zagięciami po obu stronach. Kluczowym elementem telefonu jest elastyczny ekran składany, opracowywany wspólnie przez Xiaomi i jego partnera. Oprócz ekranu, konstrukcja, mechanizm składania i adaptacja oprogramowania MIUI są opracowywane bezpośrednio przez Xiaomi.

Koreański ETNews informuje również, że Xiaomi i inna chińska marka Oppo współpracują z dostawcami w celu uzyskania niezbędnych komponentów do produkcji urządzeń składanych.

Źródła sugerują, że telefon składany Xiaomi może pojawić się w drugiej połowie roku, być może z nazwą "Xiaomi Mix Flex".

Składany smartfon Motoroli

Źródło: techadvisor

Raport WSJ donosi, że kultowa marka Motoroli - Razr powróci na rynek w 2019 roku, jako składany telefon. Cena ma wynosić około 1500 dolarów (około 5700 zł). Motorola, której właścicielem pozostaje Lenovo wraz z operatorem komórkowym Verizon mają wyprodukować 200 tysięcy egzemplarzy, a produkcja być może jest już w toku. Informacje wiceprezesa Motoroli ds. produktu globalnego, Dana Dery'ego, wskazują na zbliżającą się prezentacje. Dery powiedział Engadget, że firma nie ma zamiaru wprowadzać urządzenia na rynek później niż inni potentaci, co sugeruje, że powinniśmy zobaczyć premierę przed wakacjami.

Dery mówi, że był pod wrażeniem projektu Mate X Huawei'a, ale zewnętrzna konstrukcja ekranu może być łatwo zarysowana. Zamiast tego Motorola pracuje nad urządzeniem, które będzie posiadało ekran w środku, a nie na zewnątrz. Brak narazie informacji o wyglądzie i specyfikacji technicznej.

Składany smartfon LG

Źródło: techadvisor

Pomimo pogłosek, że LG zaprezentuje swój składany telefon na MWC 2019, oczekuje się, że firma wstrzyma się co najmniej do 2020 roku.

Firma zaprezentowała swoje flagowe G8 i V50 na MWC. Dodatkowo V50 może mieć drugi ekran, jako dołączane akcesorium.

Według Korean Times, LG uważa, że jest zbyt wcześnie, aby uruchomić składany telefon, a zamiast tego musi skupić się na odzyskaniu swojej pozycji rynkowej. Od kilku lat mobilny dział LG przynosi straty finansowe.

Składany smartfon ZTE

Źródło: techadvisor

Pierwsza próba ZTE ze składanymi smartfonami to model Axom M (na zdjęciu powyżej), ale urządzenie to posiada dwa płaskie ekrany, które nie łączą się ze sobą. Nowy model ma mieć konstrukcję podobną do Galaxy Fold z małym wyświetlaczem zewnętrznym oraz elastycznym ekranem w środku urządzenia. Patent przedstawia wizualizację, ale nie opisuje sposobu działania.

Źródło: techadvisor

Składany smartfon Apple

Źródło: techadvisor

Nie ma żadnych dowodów skazujących na to, że Apple pracuje nad składanym urządzeniem, ale historia firmy pokazuje, że Apple prawdopodobnie wstrzyma się tymczasowo z produkcją składanego smartfony, aby ocenić sytuację na rynku i zainteresowanie klientów składanymi smartfonami. Apple ma patenty nawiązujące do składanego iPhone'a, a w przeszłości rzekomo składał zamówienia na składane ekrany z LG. Istnieje wiele obrazów koncepcyjnych, które wskazują na prawdziwe zainteresowanie potencjalnych klientów składanym smartfonem Apple. Dodatkowo Apple prawdopodobnie wprowadzając na rynek składany smartfon będzie chciał wprowadzić nową jakość tego typu produktu. Obecnie składane smartfony mają wiele kompromisów, jak np. plastikowy ekran. Potrzebne są także duże zmiany w systemie operacyjnym iOS. Składany smartfon od Apple może zastąpić iPhone'a oraz iPad'a, dlatego Apple musi popracować nad strategią sprzedażową, aby nowe urządzenie nie osłabiło w znaczącym stopniu sprzedaży iPad'a.