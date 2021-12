Składanka - premiera nowego filmu familijnego już dziś!

Do szerokiej biblioteki filmów i seriali Netflixa dołącza właśnie zupełnie nowy film o tytule „Składanka” wyreżyserowany przez Valerie Weiss. Zobacz zwiastun!

"Składanka" to nowy film wyreżyserowany przez Valerie Weiss. Fabuła zaczyna się w milenijnego Sylwestra, kiedy to 12-letnia Beverly Moody znajduje uszkodzoną kasetę nagraną przez jej nieżyjących rodziców w czasach, gdy byli nastolatkami. Postanawia więc odszukać wszystkie piosenki z kasety. Po drodze zaprzyjaźnia się z dziwaczną sąsiadką Ellen, onieśmielająco twardą Nicky i Antim, zbuntowanym właścicielem sklepu z płytami, który jest kluczem do znalezienia wszystkich utworów i do odradzającej się więzi między Gail i Beverly.

fot. Netflix

Składanka

reż. Valerie Weiss

W 1999 r. dwunastoletnia Baverly odkrywa uszkodzoną kasetę składankową zmarłych rodziców i postanawia lepiej ich poznać, odnajdując nagrane na niej utwory.

Reżyser: Valerie Weiss

Valerie Weiss Scenariusz: Stacey Menear

Stacey Menear Obsada: Gemma Brooke Allen, Audrey Hsieh, Olga Petsa, Julie Bowen, Jackson Rathbone, Nick Thune

Gemma Brooke Allen, Audrey Hsieh, Olga Petsa, Julie Bowen, Jackson Rathbone, Nick Thune Gatunek: Familijne

Familijne Kategorie: Dziwaczny, Uczuciowy, Pogodny, Wzruszający

Dziwaczny, Uczuciowy, Pogodny, Wzruszający Kategoria wiekowa: 7+

Film „Składanka” jest dostępny do obejrzenia od 3 grudnia na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź, jakie jeszcze filmy pojawiają się w tym tygodniu na platformie, tutaj.

