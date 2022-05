Składany iPhone niczym Galaxy Z Fold? Apple skopiuje technologię Samsunga

Co jakiś czas otrzymujemy informacje o rzekomych pracach Apple nad składanym modelem iPhone'a. Nowe doniesienia sugerują jednak, że firma faktycznie rozpoczęła badania nad nowym typem wyświetlacza.

Samsung Galaxy Z Fold 3 Źródło: PCWorld.pl / Paweł Goryniak

Branżowy portal The Elec dotarł do informacji o pracach amerykańskiej marki nad ekranem typu OLED pozbawionym polaryzatora. Taka technologia pozwala na stworzenie cieńszego wyświetlacza, który o wiele lepiej sprawdza się w składanych smartfonach. Pierwszą firmą korzystającą z tego rozwiązania był Samsung prezentując Galaxy Z Folda 3, którego ekran był wytrzymały, a jednocześnie na tyle cienki by można go było zginać.

Jak podaje The Elec technologią Samsunga zainteresowało się Apple, które również rozpoczyna prace nad podobnym wyświetlaczem. Może to oznaczać, że amerykański gigant zamierza zastosować ją w składanych iPhone'ach. Portal podkreśla jednak, że działania marki w tym zakresie są na bardzo wczesnym etapie.

