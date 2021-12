Składany iPhone pojawi się najwcześniej w 2024 roku

Mówi się, że firma z Cupertino ma w planach wydać swojego pierwszego składanego smartfona. Niestety, wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się on przez najbliższe 2 lata.

Wszelkie raporty wskazywało do tej pory na 2023 rok. Jak komunikuje jednak analityk Apple, Ross Young, składany iPhone najprawdopodobniej pojawi się dopiero w 2024 roku. Firma pracuje nad prototypem tego nowego telefonu, co było oczywiste, z faktu, że Samsung dostarczył składane próbki wyświetlacza do Apple.

W oparciu o poprzednie raporty, składany iPhone od Apple będzie posiadać 8-calowy elastyczny wyświetlacz OLED. Wcześniej w tym roku, redakcja Bloomberg poinformowała, że Apple rozpoczęło pracę nad tym nowym urządzeniem, ale praca do tej pory jest ograniczona tylko do jego wyświetlacza. Podczas gdy firma znajduje się z dala od komercyjnego uruchomienia pierwszego składanego smartfona, jej rywal Samsung już ustalił swoją pozycję na rynku i obecnie dominuje w tej kategorii sprzętu mobilnego.

Nawet Huawei ma kilka składanych smartfonów na rynku, w tym nowy Huawei P50 Pocket, który ma oficjalnie wejść do sprzedaży 23 grudnia. Inna chińska marka, Xiaomi już uruchomiła swój Mi Mix Fold, podczas gdy OPPO ma uruchomić model Find N 15 grudnia.