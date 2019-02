Składany iPhone w 2020 roku?

Inni producenci zaprezentowali już pierwsze smartfony ze składanym ekranem. Sprawdzamy, czy Apple planuje wprowadzić na rynek podobne uradzenie?

Najwięksi producenci smartfonów tacy jak Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Lenovo i Motorola zaprezentowali lub ujawnili plany dotyczące wprowadzenia na rynek telefonu ze składanym ekranem. Czy do tego grona dołączy również Apple?

Wygląda na to, że prawdopodobnie tak, choć nie tak szybko, jak inne firmy. Samsung i Huawei już stworzyli składane smartfony. Pozostali producenci są w fazie planowania i projektowania takich urządzeń. Apple ma patenty odnoszące się do składanego urządzenia i najwyraźniej już zabezpieczony patent na elastyczny wyświetlacz. Nie oczekuje się jednak, że firma zaprezentuje składany smartfon w najbliższej przyszłości. Jeżeli tak się stanie nastąpi to najwcześniej w roku 2020 lub później.

W tym artykule przyjrzymy się, czy i kiedy Apple uruchomi sprzedaż składanego iPhone'a.

Dlaczego Apple powinno stworzyć składany smartfon?

Jednym z powodów, dla których Apple powinno wprowadzić na rynek składanego smartfona jest połączenie dwóch sztandarowych urządzeń z Cupertino - iPhone'a i iPad'a. Oba z tych urządzeń zapoczątkowały nowe ery - smartfonów oraz tabletów. Być może już czas, aby połączyć te urządzenia w jedno? Apple już raz tak zrobiło podczas prezentacji pierwszego iPhone'a w 2007 roku, który łączył telefon komórkowy, iPod'a z dotykowym ekranem i komunikator internetowy.

Poniżej ilustracja projektowa Roy'a Gislinga z Foldable Phone News, która przedstawia, jak mogłoby wyglądać takie urządzenie.

Ten obraz doskonale ilustruje, jak można rozłożyć iPhone'a, aby stał się iPad'em.

Oczywiście, pytanie brzmi, czy ktoś naprawdę chciałby iPhone'a, który mógłby zostać zamieniony w iPad'a? Czy takie urządzenie zachęciłoby więcej osób do zakupu iPhone'a? Czy cena też byłaby wygórowana? Czy użytkownicy, którzy posiadają zarówno iPhone'a jak i iPada chcieliby, połączyć je w jedno urządzenie?

W chwili obecnej składane smartfony i elastyczne ekrany są dla klientów ciekawostką i nowością, a dla producentów poligonem doświadczalnym do prezentacji najnowszych osiągnieć. Technologia ta nie osiągnęła jeszcze 100% wykorzystania jej potencjału i możliwości.

Samsung i Lenovo mieli projekty telefonów ze składanymi ekranami już wiosną 2018 roku. Obecnie Samsung po prezentacji Galaxy Fold mówi, że jego telefon będzie gotowy do sprzedaży w kwietniu 2019 roku w oszałamiającej cenie 1980 dolarów (około 7700 zł).

Dowody na istnienie składanego iPhone'a

Bez względu, na to, czy składany iPhone lub urządzenie o innej nazwie jest dobrym, czy złym pomysłem nie ma ucieczki od faktu, że pomysł jest rozważany w Cupertino.

Zlecenie na elastyczny ekran

Plotka na temat składanego iPhone'a nie jest nowa. Pierwszy raz pojawiła się w 2016 roku, kiedy to Apple miało złożyć zamówienie LG na składane ekrany OLED.

Cytując anonimowe źródła branżowe, raport Bell'a, za pośrednictwem The Investor, twierdził w październiku 2017 roku, że LG pracowało nad składanym iPhone'm z Apple. Według tego raportu, składany iPhone miał być produkowany od 2019 roku.

Raport ET News z grudnia 2016 r. wydawał się potwierdzać ten stan rzeczy. Najwyraźniej LG miał rozpocząć masową produkcję ekranów w 2018 roku i dostarczać je do Apple, Google i Microsoft.

Zgłoszenia patentowe

Istnieje również fakt, że Apple posiada patenty i opracowało dodatkowe aplikacje patentowe dla elastycznych wyświetlaczy i urządzeń w nie wyposażonych.

Patent na "Elastyczne urządzenia wyświetlające" został zgłoszony w październiku 2018 r. i opublikowany w lutym 2019 r. Zgłoszenie patentowe zawiera wiele ilustracji, takich jak ta poniżej.

Patent ten jest kontynuacją wcześniejszych zgłoszeń patentowych złożonych we wrześniu 2016, 2014 i 2011 roku. Obejmuje on następujące patenty na składane urządzenia, które zostały przyznane Apple na przestrzeni lat: patent nr 10 104 787, patent nr 9 504 170 i patent nr 8 787 016.

Zgłoszenie patentowe z października 2018 r. łączy w sobie wszystkie starsze patenty i zgłoszenia patentowe, a większość dokumentu odnosi się do zawiasu, w którym wygina się ekran i sposobu jego działania.

Istnieje również oddzielny patent na giętkiego iPhone'a z 2016 r., - patent 9,947,882. Jest on opisany w ten sposób: "Urządzenie elektroniczne, składające się z: obudowy, która wygina się wokół osi zginania; oraz wyświetlacza w obudowie, który wygina się wokół osi zginania, w którym wyświetlacz składa się z warstwy ochronnej o sztywnej części uformowanej z pierwszego materiału i elastycznej części uformowanej z drugiego materiału, który jest inny niż pierwszy materiał".

Oczywiście fakt, że Apple posiada patent nie oznacza, że urządzenie kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Niekoniecznie oznacza to również, że patent ten zostanie wykorzystany przy projektowaniu nowych modeli iPhone'a - może on również odnosić się do przyszłego laptopa.

Data premiery iPhone'a z wygiętym ekranem

Apple rzadko jest pierwszym producentem, który wprowadził na rynek produkt. iPod nie był pierwszym odtwarzaczem muzyki. iPhone nie był pierwszym smartfonem. iPad nie był pierwszym tabletem, a Apple Watch nie był pierwszym inteligentnym zegarkiem. Ale produkty Apple mają tendencję do ulepszenia tego, co pokazała wcześniej konkurencja, ponieważ Apple czeka, a następnie udoskonala produkt, aby stworzyć coś bardziej intuicyjnego i lepszego od konkurencji. Strategia Apple polega na tym, aby być najlepszym, a nie pierwszym.

Kiedy więc możemy spodziewać się, że Apple uruchomi sprzedaż składanego iPhone'a?

Najwcześniej mówi się, że Apple uruchomi składany telefon w 2020 roku.

Korea Times w lipcu 2018 roku podało, że Apple rozwija składany iPhone, ale nie będzie go sprzedawać przed 2020 roku, a może nawet później.

Zdjęcia koncepcyjne

Oprócz wspomnianych wcześniej zdjęć, stworzonych przez Roya Gilsinga, istnieje również kolekcja zdjęć stworzonych przez stronę internetową LetsGoDigital.

Pokazują one mniejszego iPhone'a, które składa się na pół. Nie jesteśmy do końca pewni, jaki byłby sens stworzenia takiego urządzenia.