Składany iPhone w drodze - Apple zamawia elastyczne ekrany Samsunga

Apple rozpoczyna prace nad składanym modelem iPhone'a. Testowo zamówiono niewielką partię elastycznych ekranów, które zostaną wykorzystane w prototypach składanego smartfona z Cupertino.

Samsung jest jednym z największych graczy na rynku nowych technologii. Dodatkowo to właśnie Koreańczycy jako jedni z pierwszych zaprezentowali składane smartfony z elastycznymi ekranami. Było to możliwe, ponieważ Samsung Display (spółka zależna Samsung Electronics) to jeden z największych producentów matryc na świecie.

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip

W przeciągu zaledwie ostatnich 12 miesięcy Samsung zaprezentował oraz wprowadził do sprzedaży łącznie cztery modele składanych smartfonów z elastycznymi panelami OLED.

Najnowsze informacje donoszą, że Apple wybrało Samsunga na poddostawcę ekranów do prototypów iPhone'a z elastycznym wyświetlaczem.

Ice Universe wspomniał na swoim profilu na Weibo o nowym zamówieniu od Apple. Firma Samsung Display ma dostarczyć sporą ilość elastycznych paneli OLED. W branży mówi się, że wyświetlacze posłużą w testowych egzemplarzach iPhone'a z elastycznym panelem.

To nie pierwszy raz, kiedy Apple składa zamówienie u Samsung Display na elastyczne panele. Po raz pierwszy sytuacja taka miała miejsce w 2019 roku. Domówienie kolejnych sztuk może wskazywać na fakt, że iPhone z elastycznym ekranem w dalszym ciągu jest rozwijany, a Apple wyprodukowało mnóstwo prototypów przed wybraniem ostatecznej formy urządzenia.

W chwili obecnej na rynku mamy dwa rodzaje smartfonów z elastycznymi ekranami - składane urządzenia z klapką oraz rozkładane konstrukcje z wewnętrznym, elastycznym wyświetlaczem oraz klasycznym panelem na zewnętrznej stronie obudowy. W chwili obecnej nie wiemy na jaką konstrukcję zdecyduje się Apple.

