Składany smartfon OPPO powalczy z Galaxy Z Flipem 4? Sprawdź przecieki na temat flagowca

W sieci pojawia się co raz więcej informacji na temat nadchodzącej premiery od OPPO. Czy smartfon będzie w stanie konkurować z Z Flipem oraz Motorolą RAZR?

OPPO wypuściło w zeszłym roku serie Find N, która ma być konkurencją dla Galaxy Z Folda od Samsunga oraz Mix Folda od Xiaomi. Teraz firma pracuje nad nowym modelem, którego rywalami staną się mniejsze urządzenia z segmentu składanych smartfonów.

Nie poznaliśmy jeszcze nazwy urządzenia, ale w sieci pojawiły się już pierwsze przecieki dotyczące części jego specyfikacji. Flagowiec ma otrzymać dwa ekrany: główny o przekątnej 6.8-cala oraz zewnętrzny o rozmiarze 3.26-cala. Dla porównania, Galaxy Z Flip 4 także został wyposażony w dwa wyświetlacze, a ich przekątne to: 6.7-cala raz 1.9-cala. Urządzenie będzie zasilane baterią o pojemności 4300 mAh, co jest znacznie lepszym wynikiem od Samsunga. Tegoroczny Z Flip posiada akumulator o pojemności 3700 mAh. Warto jednak zauważyć, że OPPO dostanie znacznie większe ekrany, co z całą pewnością wpłynie na pobór energii.

Zobacz również:

Nowy składany flagowiec dostanie trzy obiektywy: główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz dwa dodatkowe o rozdzielczości 8 Mpix. Te aparaty będą znajdowały się na pleckach urządzenia, jednak wiemy także, że smartfon zostanie wyposażony w kamerę do selfie, która zaoferuje rozdzielczość 32 Mpix. Na papierze cały ten zestaw wygląda znacznie lepiej niż składane telefony z serii Galaxy Z Flip, jednak nie możemy mieć pewności, czy w praktyce urządzenie będzie spisywało się równie dobrze. Mimo to, rosnąca konkurencja na rynku smartfonów z elastycznym ekranem może wróżyć wiele dobrego dla konsumentów. Na ten moment Samsung nie ma zbyt wielu rywali dla swojego Z Flipa. Jednym z niewielu konkurentów jest Motorola RAZR, która jest znacznie mniej kompletnym, a jednocześnie droższym, urządzeniem.