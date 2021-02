Sklep Apple Store informuje o trudności naprawy iPhone'a i Mac'a.

Apple wprowadziło zmiany w swoim sklepie internetowym. Informuje on teraz konsumentów, jak trudno naprawić dany model iPhone'a lub Mac'a.

Jesteś osobom, której zdarza się od czasu do czasu uszkodzić swojego smartfona lub komputer? Apple przygotowało dla Ciebie spore ułatwienie. Po zmianie instrukcji serwisowej, która umożliwia wymianę samych plecków w smartfonach z rodziny iPhone 12 nadszedł czas na kolejne ułatwienia.

Wskaźnik łatwości naprawy w Apple Store

W sklepie internetowym Apple Store pojawił się nowy element. Mowa wskaźniku określającym łatwość naprawy danego urządzenia w skali od 1 do 10. Jest to podobne rozwiązanie do tego znanego ze strony iFixit.

Obecnie nowe rozwiązanie testowane jest we francuskim Apple Store.

Cieszy nas, że Apple informuje o trudności naprawy swoich urządzeń, ale jest pewien istotny haczyk. Dane z francuskiego Apple Store pochodzą od samego Apple. Nie są to oceny z iFixit lub innych popularnych serwisów zajmujących się oceną zdolności do naprawy urządzeń elektronicznych. Oznacza, to że należy brać na nie nieco poprawki.

W chwili obecnej wskaźnik określający łatwość naprawy dostępny jest jedynie we francuskim Apple Store. Nie wiemy, czy rozwiązanie to pojawi się w innych krajach.

Źródło: ubergizmo.com