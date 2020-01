Sklep Play nie poinformuje użytkowników o zaktualizowanych aplikacjach

Najnowsza aplikacja Sklepu Play nie wyświetla powiadomień o zaktualizowanych programach.

Czym byłyby smartfon bez aplikacji? To właśnie programy i gry na systemy mobilne powodują, że nowoczesne urządzenia mobilne służą nie tylko do dzwonienia i wysyłania SMS'ów. W obecnym świecie ciągle aktualizowane aplikacje są podstawą oraz kluczem do sukcesu.

Większość aplikacji takich, jak Facebook, Messenger, Mapy Google, Asystent Google i wiele innych jest regularnie aktualizowanych. Nowe wersje programów wprowadzają poprawki, nowe funkcje, zwiększają poziom bezpieczeństwa oraz rozszerzają kompatybilność danego programu z szeroką gamą urządzeń różnych producentów.

Od początku istnienia Sklep Play (wcześniej Android Market) informował użytkowników o dostępności aktualizacji oraz zaktualizowanych aplikacjach w zależności od ustawień. Wszystko wskazuje na to, że Google zapatrzyło się na Apple i Sklep Play podobnie, jak App Store nie będzie już informował użytkowników o aktualizacjach aplikacji. Cały proces instalacji został uproszony i odbywa się automatycznie, a użytkownik nawet nie wie kiedy oraz jakie aplikacje zostały zaktualizowane.

Aplikacja Google Play Store w wersji 17.4 u niektórych użytkowników automatycznie wyłączyła funkcję powiadamiania o zaktualizowanych aplikacjach. Część użytkowników uznało, że to błąd, ale informacja o usunięciu powiadomienia została właśnie potwierdzona przez przedstawicieli Google.

W testowej aplikacji Google Play w wersji 18.3.13 na naszym Samsungu Galaxy S8 od pewnego czasu nie otrzymujemy informacji o aplikacjach, które posiadają aktualizacje gotowe do zainstalowania. Ustawienia telefonu skonfigurowane są tak, aby Sklep Play automatycznie instalował nowe aktualizacje. W konsekwencji, aby podejrzeć, jakie programy zostały zaktualizowane oraz kiedy się to stało należy uruchomić Sklep Play i przejść do zakładki Moje gry i aplikacje.

Źródło: gsmarena.com, androidpolice.com