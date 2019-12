Sklep Play z wyłączeniem automatycznego odtwarzania wideo

Sklep Play na Androidzie przestanie straszyć reklamami. Google umożliwi wyłączenie automatycznego odtwarzania filmów.

Nie tak dawno we wrześniu 2019 roku Google ogłosiło nową funkcjonalność, która ucieszyła twórców programów i gier, ale zdecydowanie zirytowała użytkowników. Mowa o możliwości automatycznego odtwarzania wideo. Na szczęście Google przemyślało swoją decyzję i właśnie udostępniło opcję dezaktywacji automatycznego odtwarzania filmów.

Przez ostatnie trzy miesiące automatycznie odtwarzające się filmy denerwowały głównie graczy, którzy w Sklepie Play poszukiwali nowych tytułów. W chwili obecnej w aplikacji istnieją dwa rodzaje wyświetlanych filmów wideo i niestety, ale użytkownik nie ma na nie zbyt dużego wpływu. Przykładowo przeglądając taki tytuł, jak Call of Duty Mobile użytkownik po przesunięciu ekranu w dół zostaje zmuszany do oglądania filmu wideo, który odtwarza się automatycznie, co potrafi zdenerwować, ale także zdezorientować. Tego typu materiały promocyjne najczęściej posiadają bardzo szybką i dynamiczną ścieżkę muzyczną.

Sklep Play jest mocno zintegrowany z platformą YouTube. W przypadku przeglądania zakładki Dla Ciebie filmy promocyjne uruchamiane są z kilkusekundowym opóźnieniem, na co wskazuje pulsujący przycisk odtwarzania, który sugeruje, że Sklep Play pobiera nagranie z YouTube'a.

Google po trzech miesiącach stwierdziło, że automatyczne odtwarzanie filmów wideo w obrębie Sklepu Play faktycznie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Poza faktem, że filmy utrudniają przeglądanie zasobów sklepu to dodatkowo negatywnie wpływają na ilość danych, jakie pobierane są z sieci.

Po aktualizacji aplikacji Sklepu Play w ustawieniach pojawiła się nowa opcje, która znajduje się w sekcji Ogólne. Zakładka Automatyczne odtwarzanie wideo ma trzy opcje, a domyślnie wybrana jest środkowa, która umożliwia automatyczne odtwarzanie filmów, jeżeli urządzenie jest akurat podłączone do sieci Wi-Fi. Pierwsza opcja pozwala odtwarzać filmy zawsze, a ostatnia na dobre wyłącza możliwość automatycznego odtwarzania filmów.

Nowe ustawienia dotyczące odtwarzania filmów wideo w obrębie Sklepu Play pojawiły się w aktualizacji do wersji 17.9.17.

