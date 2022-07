Sklepy dbają o bezpieczeństwo klientów... przechowując ich wizerunki

Safety first – jak mawiają Anglosasi. Czy jednak wszystkie działania nazywane środkami bezpieczeństwa są nimi w rzeczywistości?

Australijska organizacja konsumentów Choice zgłosiła trzy sieci handlowe do Biura Australijskiego Komisarza ds. Informacji (OAIC), aby wszczął on dochodzenie w sprawie naruszania przez handlowców prywatności klientów. W zgłoszeniu Choice informuje o przechowywaniu i przetwarzaniu przez trzy australijskie firmy handlowe – Bunnings, Kmart i The Good Guys – wizerunków klientów zarejestrowanych przez sklepowe kamery. Według Choice, wymienione sieci naruszają prawo do korzystania z technologii rozpoznawania twarzy, gromadząc obrazy z kamer w postaci cyfrowych, unikalnych „odcisków” umożliwiających porównywanie ich z innymi.

Według firm handlowych procedura gromadzenia wizerunków osób odwiedzających sklepy jest krokiem w celu ochrony klientów i personelu oraz ograniczającym kradzieże. OAIC poinformowało we wtorek, że postanowiło rozpocząć dochodzenie w sprawie praktyk Bunnings i Kmart w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez wykorzystywanie technologii rozpoznawania twarzy. Komisarz sprawdzi również, czy firmy robią to zgodne z australijskim prawem ochrony prywatności.

Sieć The Goog Guys wstrzymała wykorzystywanie tej technologii po wstępnych zapytaniach OAIC i oświadczyła: „bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych osobowych i jesteśmy przekonani, że nasze działania były zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami”.

– Technologia [rozpoznawania twarzy] była wykorzystywana przez nas wyłącznie do przeglądów incydentów kradzieży oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia klientów, oraz członków zespołu. Podjęliśmy jednak decyzję o wstrzymaniu tego rodzaju monitoringu w oczekiwaniu na informacje OAIC dotyczące korzystania z tej technologii – głosi oświadczenie The Good Guys.

Gdzie są granice gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, w tym obrazów twarzy?

Ogólnie rzecz biorąc, firmy mogą używać monitoringu wideo do filmowania klientów w swoich lokalach, ale australijska organizacja Choice wyraziła obawy, że prawo dotyczące prywatności nie nadąża za postępem w technologii rozpoznawania twarzy.

Sieć handlowa Kmart oświadczyła, że dane osobowe gromadzone za pomocą tej technologii są utrzymywane w tajemnicy i zabezpieczone zgodnie z prawem o ochronie prywatności. Zarówno Kmart, jak i Bunnings oświadczyły, że sklepy, w których wykorzystuje się tę technologię, mają oznakowanie ostrzegające klientów o jej użyciu, a także wspomniano o tym w politykach prywatności obu firm w internecie.

Firma Bunnings poinformowała, że nie zgadza się z ustaleniami Choice.

– Wykorzystywanie przez nas technologii rozpoznawania twarzy ma na celu wyłącznie zapobieganie groźnym sytuacjom i kradzieżom, co jest zgodne z ustawą o prywatności – stwierdzili przedstawiciele sieci.

Firma poinformowała australijską organizację praw internautów Electronic Frontiers, że jedynymi obrazami przesyłanymi do systemu były wizerunki osób, którym odmówiono obsługi ze względu na naganne zachowanie w sklepach lub „podejrzanych o angażowanie się w niezgodne z prawem lub groźne zachowanie”.

– Technologia rozpoznawania twarzy sprawdza zgodność zapisanych wizerunków obrazami przesyłanymi z kamer, a jeśli nie ma dopasowania, nie ma żadnego działania – powiedział Bunnings. – W systemie nie są przechowywane dane klientów, którzy nie wykazali się zachowaniem niezgodnym z prawem, przebywając w naszych placówkach.

– W ostatnich latach zaobserwowaliśmy wzrost liczby trudnych sytuacji, z którymi nasz zespół musiał zmagać się w naszych sklepach. Technologia [rozpoznawania twarzy] jest ważnym narzędziem pomagającym nam zapobiegać powtarzającym się nadużyciom wśród zespołu i ze strony klientów.

Według słów przedstawicieli Bunningsa Australijczycy mogą spać spokojnie. Jeżeli obsługa sklepu nie uzna któregoś z nich za podejrzanych o groźne zachowania, ich dane są bezpieczne. A jeżeli obsługa pomyli się w swoich podejrzeniach?

