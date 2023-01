Sklepy nie stosują się do dyrektywy Omnibus? UOKiK nasyła kontrole i weryfikuje

Naciągane promocje, zawyżanie cen - któż z nas się z tym nie spotkał? Dyrektywa Omnibus ma rozprawić się z nieuczciwymi praktykami, jednak nie wszystkie sklepy zamierzają stosować się do przepisów tak, jak należy. UOKiK zamierza stanąć na straży i weryfikować przestrzeganie norm.

Nowy rok to również nowe wyzwania i standardy. Wraz z dniem 1 stycznia 2023 roku, w życie weszły nowe przepisy zlecone przez Ministra Rozwoju i Technologii. Mowa tu o dyrektywie znanej bliżej pod nazwą Omnibus. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z jej szczegółami, więcej możesz dowiedzieć się z naszego wpisu: Omnibus wszedł w życie. To koniec fałszywych promocji? Niestety w dalszym ciągu nie dla wszystkich przedsiębiorców wydaje się być ona jasna, co powoduje wiele wątpliwości oraz uchylania od przestrzegania jej założeń...

UOKiK wzywa do wyjaśnień i zapowiada kontrole

Jeśli miałeś okazję poczynić już większe, noworoczne zakupy, powinieneś zauważyć pewne istotne zmiany wobec informacji dotyczących cen produktów. Zakładając, że dany sklep wraz z początkiem roku - zastosował się do aktualnych przepisów. Nałożenie obowiązku adnotacji o najniższej cenie na przestrzeni 30 dni okazuje się być dużym wyzwaniem. Przypominamy, że dotyczy to wyłącznie artykułów, których cena została obniżona w wyniku wyprzedaży lub promocji. Niestety wieści od UOKiK nie brzmią optymistycznie, ponieważ wiele organizacji nie wywiązuje się z narzuconych regulacji. Stanowisko w sprawie stosowania się do nowych przepisów zajął sam Tomasz Chróstny - prezes UOKiK.

Wiele nieprawidłowości obserwujemy zwłaszcza w zakresie uwidaczniania cen, w tym najniższej z ostatnich 30 dni przed obniżką. Wspólnie z Inspekcją Handlową zadbamy, aby prawo było przestrzegane – z korzyścią dla konsumentów.

UOKiK udostępnia materiały, które wyszczególniają najistotniejsze błędy - jest to m.in. brak jasnej informacji o czym świadczy przekreślona cena oferty, posługiwanie się innymi określeniami niż ustalone (tj. najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki) lub nieczytelna informacja.

Źródło: UOKiK Źródło: UOKiK Źródło: UOKiK

Inspekcja ma w pierwszej kolejności rozpocząć kontrolę w 6 sieciach, a mianowicie Biedronce, Lidlu, Dino, Netto, Kauflandzie oraz Żabce. Wezwania do zajęcia stanowiska wobec prawidłowego przestrzegania założeń Omnibus zostały wystosowane do blisko 40 firm. Wśród nich znajdują się sieci takie jak RTV Euro AGD, Zara, AliExpress, Douglas czy Media Expert.

Źródło: UOKiK