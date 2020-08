Skoda jest dla Ciebie nudna? Elektryczny Enyaq iV nie jest Simply Clever

Najnowszy, w pełni elektryczny SUV Skody - Enyaq iV zrywa z dotychczasowym wizerunkiem marki. Skoda była dla Ciebie za nudna? Te czasy już dawno przeminęły.

Skoda dotychczas w grupie Volkwsagen Audi Group (VAG) miała bardzo proste zadanie. Być tanią marką oferującą praktyczne samochody, na które stać przeciętnego Kowalskiego. Dzięki takiemu modelowi biznesowemu na ulicach znajdziemy dziesiątki tysięcy nudnych do bólu Fabii czy starszych generacji Octavii.

Skoda Enyaq iV

Czasy się zmieniają, a wymagania i gusta klientów również ulegają stałym zmianom. Skoda na naszych oczach właśnie z marki produkującej tanie samochody aspiruje do grona pojazdów, które z wyglądu, możliwości i jakości wykonania aspirują do miana Premium.

Po odważnej Octavii i miejskim Kamiq'u nadszedł czas na pierwszego w pełni elektrycznego i zbudowanego od zera z myślą o napędzie elektrycznym SUV'a. Oto Enyaq iV, który oficjalnie zadebiutuje 1 września, ale mieliśmy już okazje zobaczyć, jak wygląda.

Skoda Enyaq iV to pierwszy model marki zbudowany w oparciu o nową płytę podłogową MEB opracowaną przez grupę VAG z myślą o pojazdach elektrycznych. Korzysta z niej między innymi Volkswagen ID.3.

Enyaq iV to samochód koncepcyjny, co oznacza, że dynamicznie narysowana karoseria w wersji produkcyjnej z pewnością będzie znacznie ugrzeczniona, aby przypaść do gustu większej ilości klientów, ale koncept jasno pokazuje, jak wyglądać będą nowe modele w przyszłości.

Skoda Enyaq iV

Wykorzystanie pływy MEB powoduje, że Skoda Enyaq iV może pochwalić się nieco innym rozplanowaniem wnętrza. Akumulatory znajdują się w podwozu, a mniejsze silniki elektryczne pozwoliły na zmniejszenie zwisu przedniego i tylnego, dzięki czemu nie musimy martwić się o nasze zderzaki w miejskiej dżungli.

W przyszłości produkcyjna wersja Enyaq iV dołączy do produkowanych obecnie elektryków i hybryd Skody - Citigo iV oraz Superb iV Plug-In Hybrid.

Na pokładzie znajdziemy najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa oraz inforozrywki.

