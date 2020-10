Skoda zdiagnozuje Twoje auto za pośrednictwem aplikacji w smartfonie

Wybrani dealerzy Skody testują aplikację Skoda Auto Sound Analyzer, która korzystając ze sztucznej inteligencji zamierza diagnozować usterki w naszych samochodach.

Skoda poinformowała, że wprowadza nowa aplikację do diagnozowania swoich pojazdów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że program instalowany na naszych smartfonach potrafi rozpoznać, co "boli" nasze auto za pośrednictwem analizatora dźwięków oraz nagrań dźwięku pracy silnika wysłanych do Autoryzowanej Stacji Obsługi.

Skoda Auto Sound Analyzer Źródło: slashgear.com

Z najnowszego rozwiązania korzysta już 245 dealerów w 14 krajach.

Aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję do szybkiej i dokładnej identyfikacji problemów z autem. Jeżeli istnieje rozbiezność pomiędzy wzorcowym, a nagranym dźwiękiem pracy silnika program stara się określić, co dolega naszemu pojazdowi.

Celem aplikacji jest zwiększenie efektywności obsługi technicznej samochodów Skoda oraz skrócenie czasu pobytu w serwisie do koniecznego minimum. Całość ma wpłynąć na zwiększenie zadowolenia klientów.

Według producenta program jest w stanie uwzględniać różne parametry specyficzne dla danych pojazdów. Analizuje także profil użytkowania każdego kierowcy danego auta. Zebrane dane przechowywane są na smartfonie, a system wspomagany przez sztuczną inteligencję porównuje zapisany plik z wzorcem dostarczonym z globalnej bazy danych.

Skoda podaje, że nowe oprogramowanie jest w stanie w 90% podać przyczynę problemów technicznych z autem. Komponenty, które podlegają diagnozie to układ kierowniczy, sprężarka klimatyzacji, sprzęgło, skrzynia biegów oraz sinik.

Nagrania prawidłowych wzorców dostarczają dealerzy, którzy mogą swobodnie dołączać do programu Skoda Auto Sound Analyzer. W chwili obecnej rozwiązanie działa już między innymi w Niemczech, Rosji, Austrii i Francji. Możliwe, że rozwiazanie pojawi się także w naszym kraju.

