Skompletuj Kroniki Warcraft! Trzeci, ostatni tom właśnie trafił do sprzedaży!

Trzeci tom kronik World of Warcraft to ukłon w stronę polski fanów i kolekcjonerów, który za pośrednictwem wydawnictwa Insignis, w końcu może trafić w ich ręce. Polscy gracze od teraz mogą skompletować całą serię tych ksiąg.

Mogłoby się wydawać, że zebranie wszystkich wątków obszernej historii Warcrafta i połączenie ich w przystępną całość będzie karkołomnym wyczynem, a jednak to się udało. Efektem wysiłków twórców i znawców tego uniwersum jest Kronika – kompendium wiedzy o świecie Warcrafta, które w atrakcyjny sposób prezentuje uporządkowaną i najnowszą wersję jego historii.

Poprzednie dwa tomy koncentrowały się na wydarzeniach z zamierzchłych czasów oraz dwóch wojnach Przymierza z Hordą. Tym razem, trzecia odsłona Kroniki zabierze czytelników w podróż do najsłynniejszych wydarzeń przedstawionych w grach Warcraft III: Reign of Chaos, wraz z rozszerzeniem Frozen Throne oraz World of Warcraft aż do czasów Kataklizmu, który odmienił oblicze całej Azeroth.

Trzeci tom Kroniki skierowany jest nie tylko do fanów literackich odsłon Warcrafta, ale również do graczy, niezależnie od ich doświadczenia. Dzięki tej książce będą mogli dokładniej poznać fabularną stronę konfliktu frakcji oraz wykonywanych zadań w swoim ulubionym MMORPG. Podobnie jak poprzednie tomy, trzecia Kronika oferuje niezwykle atrakcyjne i wielobarwne ilustracje oraz stylizowane karty, które zostały wydrukowane na wysokiej jakości papierze.

Trzeci tom Kroniki Warcrafta trafi do sprzedaży już 10 listopada#. Księga już jest dostępna w przedsprzedaży na stronie Empik.