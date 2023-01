Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Oto KFA2 RTX 4070 Ti SG  

Obecne czasy nie są najlepsze dla producentów podzespołów komputerowych. Wymęczony kryzysem spowodowanym pandemia i problemami z dostępnością elektroniki rynek ma już dość. Obecnie nikt nie ma zamiaru przepłacać, a wręcz przeciwnie - szukamy najniższych ofert. Nie dziwi zatem, że coraz więcej producentów przestaje się skupiać na piekielnie drogich i wypasionych konstrukcjach, w ich miejsce prezentujące te bardziej dostępne.

Spis treści

Co by nie mówić — odbiór ubiegłotygodniowej premiery GeForce RTX 4070 TI był dość mieszany. Można wytykać Nvidii wysoką cenę i to, że wyśmianego 12 GB RTX 4080 zdeklasowała do niższej rangi. Jednak nie można odmówić wydajności nowego GPU z obozu “zielonych”. Z racji tego, że testowany ostatnio model MSI Suprim RTX 4070 TI nie należał do tych najtańszych, postanowiłem sprawdzić, jaką różnice w wydajności odczujemy, gdy zdecydujemy się na wybór na jeden z tańszych dostępnych na rynku? Tak w moje ręce trafiła karta od KFA2.

Jak wypada w testach najtańszy RTX 4070 Ti?

KFA2 RTX 4070 TI SG

Do testów otrzymałem GPU ze znanej już mi serii Serious Gaming (w skrócie SG). Ponieważ testowałem zarówno RTX 4090 oraz RTX 4080 z tej serii, moje oczekiwania były dość wysokie. Do tej pory pamiętam, jak mocno zachwycił mnie topowy model właśnie swoją kulturą pracy i wręcz rewaluacyjnymi temperaturami rdzenia Ada Lovalace.

Zobacz również:

Wizualnie w przypadku RTX 4070 Ti nie zaszły większe zmiany. Dalej mamy do czynienia z trójwentylatorowym systemem chłodzenia z możliwością dołączenia dodatkowego na rewersie karty. Cała obudowa jest wykonana z czarnego, błyszczącego plastiku, który - niestety - będzie zbierał kurz czy odciski palców. Biorąc pod uwagę niższe TDP RTX 4070 Ti, KFA2 zdecydowało się na redukcję wymiarów radiatora. Dzięki temu karta zajmuje tylko 3 sloty oraz ma 32 cm długości, co powinno poprawić jej kompatybilność z obudowami. Z tyłu karty znajduje się metalowy backplate, a producent umieścił za nim dodatkowe termopady, które wspomagają odprowadzanie ciepła z PCB.

Przyglądając się uważniej całej karcie, zauważymy krzemowy laminat - jest dużo mniejszy niż cała konstrukcja chłodzenia. Możemy podejrzewać, że w celu zachowania jak najniższej ceny karty KFA2 zdecydowało się na wykorzystanie referencyjnego projektu płytki PCB dostawczego przez NVIDIĘ. Zapewne z tego samego względu producent zdecydował się na konfigurację sekcji zasilania 11+2, która, choć może nie wygląda imponująco, to spełnia swoją funkcję znakomicie.

Wielkość pamięci 12 GB Szerokość magistrali pamięci 192 DRAM Type GDDR6x Zegar grafiki 2310 MHz Częstotliwość podwyższona (MHz) 2670 MHz Szybkość pamięci 21 Gbps Ilość rdzeni cuda 7680 Przepustowość pamięci (GB/sec) 504 Microsoft DirectX Microsoft DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 Typ złącza PCI-E 4.0 HDMI HDMI 2.1 DisplayPort DP1.4a x 3 Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 7680x4320 Szerokość 3 slot Wymiary karty 330 x 133 x 62 mm TDP karty graficznej (W) 285 W Dodatkowe złącza zasilania 16-pin x1

Platforma testowa i testy

PROCESOR : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA : AsRock X670E Taichi

: AsRock X670E Taichi RAM : G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 DYSK : LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

: LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Standardowo nasze testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal. Sprawdza on również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”.

KFA2 RTX 4070 Ti SG - wydajność

KFA2 RTX 4070 Ti SG - wydajność ( ) × 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Fire Strike Extreme Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Marvel's Guardians of the Galaxy – ustawienia ultra, RT włączone Marvel's Guardians of the Galaxy – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra

Możemy zauważyć, że wydajnościowo KFA2 RTX 4070 TI od KFA2 wypada odrobinę gorzej od testowanego modelu od MSI. Różnice nie są wielkie i wynoszą ok 2%. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest niższy o ok. 100 MHz, utrzymywany przez konstrukcje KFA2 zegar boost. Jednak w dalszej perspektywie nie ma to w ogóle znaczenia. W każdym innym tytule realna różnica pomiędzy obiema kartami często wynosi średnio jedną klatkę na sekundę. Znajdziemy nawet gry, w których średni uzyskany wynik z trzech prób jest nawet wyższy na konstrukcji od KFA2. W tym momencie tak małą różnicę śmiało możemy zatem traktować jako błąd pomiarowy.

Podkręcanie

Mimo że otrzymany do testów RTX 4070 Ti posiadał fabryczne OC, dostępne po zainstalowaniu oprogramowania Xtreme Tuner i wybraniu opcji 1-Click OC, to i tak postanowiłem sprawdzić, czy jesteśmy w stanie uzyskać coś więcej? Przy ustawieniach domyślnych zegar karty oscyluje w okolicach 2 820 MHz. Przeszkodą - jak w przypadku pozostałych modeli karty Ada Lovelace - jest nisko ustawione napięcie zasilania. Niestety, opcja kontroli tego parametru nie działa poprawnie i mimo możliwości sterowania tym parametrem w oprogramowaniu zostaje zablokowane na 1,1 V. Jedynym krokiem, jaki mi pozostał, było zatem zoptymalizowanie pracy wentylatorów oraz podniesienie limitu mocy o dodatkowe 15%.

Karta na ustawieniach domyślnych wentylatorów nie przekracza nawet 65°C pod obciążeniem

Maksymalnie udało mi się uzyskać dodatkowe +140 MHz na rdzeniu, co przełożyło się na zegar boost przekraczający 2930 MHz. Pamięci GDDR6x były w stanie pracować z częstotliwością 23 500 MHz. Takie ustawienia pozwoliły zyskać kolejne 1000 pkt (7% więcej) w teście 3Dmark Port Royal.

Wiedźmin 3 RT... moje ostatnie podejście

Pomału chyba staję się masochistą, ponieważ przy każdej testowanej karcie graficznej, mówię sobie, że już nie wrócę do tego tytułu, to i tak to robię. Na temat optymalizacji i jak działa Wiedźmin z dużo mocniejszą kartą, możecie przeczytać w osobnym artykule. W przypadku RTX 4070 Ti nie zauważymy znaczącej poprawy. Zarówno w rozdzielczości 2160p oraz 1440p gra byłaby grywalna (z włączonym DLSS 3), gdyby nie nagłe przycięcia i spadki klatek. Mimo wszystko najnowszy patch odrobinę poprawił i tę dolegliwość. Cóż - pozostaje mieć nadzieję, że Redzi w końcu doprowadzą ten tytuł do pełnej grywalności.

Podsumowanie

Tak ,zdaję sobie sprawę z mieszanych odczuć, jakie wywołuje GeForce RTX 4070 Ti. Trudno jest nam zaakceptować wysoką cenę za kartę graficzną, która Nvidia promuje jako idealne rozwiązanie dla rozdzielczości 1440p. Jednak czy w czasach, gdzie mamy prawie 20% inflacje, a kurs dolara jest wyższy niż jeszcze rok temu, czy ktoś liczył na powtórkę cen serii RTX 3000? Przecież te karty po ponad dwóch latach od swojej premiery w sklepach dalej nie osiągnęły pułapu cen sugerowanych sprzed roku. I w takiej perspektywie wydanie 4300 zł na RTX 4070 Ti wcale nie wypada tak źle. Jak pisałem w premierowej recenzji - nowy model jest zauważalnie szybszy od RTX 3080, a nawet dorównuje RTX 3090. Powtórzę zatem: jeżeli planowaliście zakup tych starszych modeli w cenie ok. 4000 zł, nie róbcie tego, a zdecydujcie się właśnie na RTX 4070 Ti.

Jak udowodnił ten test, nie musicie wybierać najdroższych czy najbardziej wypasionych modeli. Często poza aspektem wizualnym nawet nie zauważymy różnicy w wydajności. Testowana karta KFA2 może pochwalić się wysoką kulturą pracy. Jest cicha i wydajna, a przede wszystkim - jak pisałem we wstępie - to jeden z tańszych dostępnych RTX na rynku. Z tego względu postanowiłem przyznać tej karcie odznaczenie “Najwyższa opłacalność”.