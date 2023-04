Skradzione serce – czy to już zakończenie serialu? Sprawdzamy szanse na sezon 3.

Sezon 2. kolumbijskiego thrillera o handlu organami króluje w serwisie Netflix, a my sprawdzamy, czy "Skradzione serce" może doczekać się 3. sezonu.

Skradzione serce – najważniejsze informacje

Tytuł: Skradzione serce (Pálpito)

Skradzione serce (Pálpito) Reżyseria: Camilo Vega

Camilo Vega Scenariusz: Leonardo Padrón

Leonardo Padrón Gatunek: thriller

thriller Liczba sezonów: 2

2 Czas emisji: 2022-obecnie

2022-obecnie Kraj produkcji: Kolumbia

Skradzione serce to thriller opowiadający historię Simóna (Michel Brown), mężczyzny, którego żona Valeria (Margarita Muñoz) została zamordowana przez grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym handlem organami. Serce kobiety zostało wycięte i przeszczepione innej osobie – Camili (Ana Lucía Domínguez), żonie bogatego i wpływowego Zacaríasa (Sebastián Martínez). Napędzany pragnieniem zemsty Simón zagłębia się w przestępczy półświatek, a to samo robi Camila, poszukująca odpowiedzi na dręczące ją pytania...

Drugi sezon kolumbijskiego serialu na platformę Netflix trafił 19 kwietnia 2023 roku. Jego akcja rozgrywa sie półtora roku po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Jak się początkowo wydaje, bohaterom udało się odnaleźć spokój. Zacarías odkrywa jednak, że Camilia sfingowała swoją śmierć, co zmusza kobietę do ponownej ucieczki, tym razem do Meksyku. Tam bohaterka wpada na Simóna. Parze niedana jest jednak stabilizacja – Zacarías pragnie bowiem odzyskać żonę i przy okazji ukarać Simóna, którego wini za jej odejście.

fot. Netflix

Czy Netflix stworzy 3. sezon serialu?

Pod względem fabularnym zakończenie 2. sezonu Skradzionego serca równie dobrze mogłoby być finałem całego serialu. Zacarías nie jest już zagrożeniem dla Simóna i Camilii, a co więcej jego serce zostało przeszczepione córce mężczyzny. Wygląda więc na to, że bohaterowie wreszcie mogą rozpocząć spokojne życie.

Z drugiej strony, Simón i Camila nie zostają parą, a na to zanosiło przez wszystkie odcinki. Ich związek mógłby więc stać się jednym z wątków kontynuacji. Warto zauważyć, że 2. sezon nie był oficjalnie reklamowany jako finał serialu, tak więc istnieje pewna szansa na nowe odcinki.

Netflix na razie nie ogłosił żadnej decyzji w sprawie 3. sezonu i zapewne nie poznamy jej w najbliższych dniach. Decydujące znaczenie dla przyszłości Skradzionego serca będą miały wyniki oglądalności, a te władze platformy będą analizować przez kolejne tygodnie.

