Skull and Bones - premiera, rozgrywka, gameplay. Wszystko, co wiemy o grze

Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat gry Skull and Bones.

Spis treści

Skull and Bones to jeden z najciekawiej wyglądających i bardzo intrygujących projektów Ubisoftu. Wcielenie się w rolę początkującego pirata, który szuka drogi do sławy i bogactwa? To brzmi nad wyraz ciekawie. W jednym miejscu zbieramy najważniejsze informacje na temat gry.

Skull and Bones - premiera i platformy

Gra Skull and Bones zadebiutuje na rynku 8 listopada tego roku. Produkcja Ubisoft będzie dostępna wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PS5.

Zobacz również:

Skull and Bones (fot. Ubisoft)

Skull and Bones - rozgrywka

Akcja gry Skull and Bones zostanie osadzona w otwartym świecie. W pięknym, ale zarazem niezwykle niebezpiecznym świecie piratów. Swoją przygodę rozpoczniemy jako nieznany nikomu pirat. Nie będziemy ograniczać się tylko do spędzania czasu na wodzie. Jednym z centralnych punktów wypadowych będzie piracka wioska przepełniona przeróżnymi aktywnościami. Tutaj będziemy mogli modernizować swoje statki oraz tworzyć ekwipunek. Tutaj otrzymamy nowe zlecenia oraz spotkamy się z innymi graczami.

Najważniejszym elementem w Skull and Bones będą podróże po oceanie. Rozpoczniemy jako właściciele małego statku. Wraz z postępami w grze będziemy stawać się posiadaczami większej floty, która będzie się różniła pod wieloma względami. Wszystko zależy od naszego stylu gry. Będziemy musieli dbać nie tylko o kondycję naszych statków, ale także morale załogi.

Skull and Bones (fot. Ubisoft)

Ciekawie rozwiązana została kwestia zniszczenia statku. Po katastrofie morskiej stracimy postępy i wrócimy do najbliższego portu. Co ważne, będziemy mogli wrócić do miejsca zniszczenia statku, aby mieć szansę na uratowanie przynajmniej części dobytku. Musimy jednak pamiętać, że inni gracze mogą go ukraść.

Bardzo istotne podczas rozgrywki będzie także wypełnianie kontraktów. Musimy pamiętać, że wypełnienie go będzie się łączyć z nagrodą. Jeśli jednak nam się nie uda, poniesiemy spore koszty. Żeby zwiększać swoją reputację będziemy także eksplorować świat, szukać skarbów oraz wykonywać przeróżne aktywności w świecie gry.

Inni gracze nie będą jedynym zagrożeniem w świecie gry. Przybrzeżne wody oraz wyspy będą wypełnione dzikimi zwierzętami. Możemy na nie polować, aby zdobywać np. ich skory, które przydadzą się podczas tworzenia i ulepszania ekwipunku. Będziemy mogli nimi także handlować.

Skull and Bones (fot. Ubisoft)

Skull and Bones - trailer

Skull and Bones - gameplay

Skull and Bones - edycje

Skull and Bones będize dostępne w dwóch wydaniach, standardowym oraz premium. Rozszerzone wydanie będzie zawierało dodatkowe elementy:

Wydanie gry na wybraną platformę

Kolekcja Ballada o Krwawej Bones

Dwie dodatkowe misje

Artbook - wersja cyfrowa

Soundtrack - wersja cyfrowa

Skull and Bones (fot. Ubisoft)

Skull and Bones - cena

Gra Skull and Bones będzie dostępna na trzech platformach - PC, Xbox Series X/S oraz PS5. Dostępne będą także różne wydania gry.

