Skuteczna ochrona biznesu dzięki oprogramowaniu Kaspersky

W dzisiejszym świecie nie jest możliwe prowadzenie firmy bez posiadania komputerów podłączonych do sieci. Usprawniają zarządzanie, pozwalają na utrzymywanie kontaktów z kontrahentami i klientami, a także reklamowanie się w Internecie. Niestety, obecnie każde urządzenie podłączone do internetu jest narażone na ataki, mogące mieć katastrofalne następstwa dla prowadzonego biznesu. A co konkretnie może grozić i jak skutecznie zabezpieczyć się przed nieprzyjemnymi incydentami?

Spis treści

Co grozi firmowym komputerom?

Lista zagrożeń, na jakie są narażone są komputery, laptopy i serwery, jest bardzo długa. Cyberprzestępcy dokonują włamań do maszyn, aby wykradać z nich dane, szpiegować działania firmy, a także szyfrować pliki i domagać się okupu za ich odblokowanie. Każde z tego typu zdarzeń naraża firmę na straty zarówno finansowe, jak i kradzież własności intelektualnej oraz danych osobowych, przechowywanych na firmowym sprzęcie (za co można dostać dodatkowo wysoką kare finansową, płynącą z RODO). Należy również mieć na uwadze fakt, że w obrębie firmowej infrastruktury IT znajdują się także przenośne urządzenia końcowe, jak smartfony i tablety, które również mogą stanowić furtkę do pozostałych, funkcjonujących w niej urządzeń. Ponieważ internet działa przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, atak może nastąpić w każdym momencie.

W jaki sposób zapewnić firmowemu sprzętowi skuteczną ochronę i spać spokojnie? Wielu przedsiębiorców popełnia błąd i decyduje się na zakup osobnych programów antywirusowych dla urządzeń stacjonarnych i przenośnych. Nie jest to polecane rozwiązanie, ponieważ mogą w takiej sytuacji nastąpić problemy z kompatybilnością, powodujące powstawanie luk w mechanizmach ochronnych, a co za tym idzie – włamywacz ma możliwość wtargnięcia do infrastruktury. Najlepszym sposobem ochrony jest postawienie na kompleksowe rozwiązanie, które obejmie swoim działaniem dosłownie każdy firmowy sprzęt. Takie rozwiązanie oferują produkty Kaspersky, przeznaczone dla małego i średniego biznesu.

Kaspersky dla biznesu – ochrona najwyższego poziomu

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie zwalczania cyfrowych zagrożeń, Kaspersky przygotował trzy skuteczne rozwiązania dedykowane małym i średnim firmom. Każda proponowana przez Kaspersky ochrona dla małego biznesu to elastyczne rozwiązanie, dzięki czemu nie ma problemu, aby w dowolnej chwili dopasowywać zakres jej działania do potrzeb (np. zwiększać ilość objętych nią stanowisk w sytuacji, gdy zakupiło się dla firmy nowy sprzęt), a równocześnie jest minimalnie absorbująca. Producent postawił na rozwiązania określane jako „zainstaluj i zapomnij”, czyli wszystkie operacje odbywają się automatycznie, a konieczność wykonywania interakcji przez administratora IT lub samych pracowników jest znikoma i zdarza się niezwykle rzadko.

Kaspersky Small Office Security – bezpieczeństwo małych firm

Kaspersky Small Office Security to rozwiązanie stworzone z myślą o małych firmach, które potrzebują ochrony od 5 do 25 urządzeń. Zostało docenione przez ekspertów zajmujących sprawami bezpieczeństwa, o czym świadczą przyznawane mu wyróżnienia oraz nagrody. Jest gotowe do użycia natychmiast po instalacji - która zajmuje ok. 10 minut – i nie wymaga od użytkowników jakiejkolwiek wiedzy na temat zabezpieczeń. Konfiguracja wykonywana jest automatycznie, a zarządzanie może odbywać się z dowolnego miejsca za pośrednictwem portalu internetowego ksos.kaspersky.com. Dzięki tej stronie można wysyłać łącza instalacyjne do użytkowników zdalnych, generować specjalne tickety dla pomocy technicznej, zdalnie zarządzać aplikacjami i więcej.

Kaspersky Small Office chroni komputery z systemami macOS i Windows przed znanymi, nieznanymi i zaawansowanymi zagrożeniami, a szyfrowanie plików i kopia zapasowa tworzą dodatkowe warstwy ochrony danych. Bardzo dużą zaletą jest zaawansowana ochrona przed niezwykle popularnymi wśród przestępców atakami ransomware – oferuje nawet możliwość wycofywania szkodliwych zmian, co pozwala odzyskać pliki, które padły ofiarą ataku. Dodatkowo daje do dyspozycji menedżer haseł z opcją synchronizacji, dzięki czemu szanse hakera na wejście w ich posiadanie spada do minimum!

Kaspersky Endpoint Security Cloud – chmura w służbie Twojej firmy

Kaspersky Endpoint Security Cloud to rozwiązanie przeznaczone zarówno dla małych, jak i średnich firm. Zaprojektowano je w ten sposób, aby dawać skuteczną i łatwą ochronę przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami - łącznie z programami szyfrującymi, żądającymi okupu oraz innymi atakami – a jednocześnie bez absorbowania użytkowników i niepotrzebnego wydawania budżetu. Rozwiązanie wykorzystuje chmurę – nie wymaga wdrażania i serwisowania sprzętu oraz oprogramowania. Ma wstępnie zdefiniowane polityki ochronne, przygotowane przez specjalistów z Kaspersky Lab, dlatego może być używane natychmiast po wykupieniu abonamentu. Oczywiście w razie potrzeby można modyfikować te polityki, lepiej przystosowując do potrzeb firmy, np. nakładając zdalnie osobne polityki ochronne na geograficznie oddzielone biura lub na pracowników pracujących w terenie.

Kaspersky Endpoint Security dostępny jest w wersjach Cloud i Cloud Plus. Ta druga ma bardziej zaawansowane rozwiązania dla wymagających. Obydwie dają skuteczną ochronę przeciwko próbie włamania, przenikaniu wirusów i szkodników do firmowej sieci, a także wliczone w cenę subskrypcji dwie licencje dla urządzeń mobilnych. Opcja „Plus” to bardziej rozbudowane funkcje zarządzania, co jest bardzo praktyczne w firmach z większą ilością stanowisk oraz urządzeń końcowych. W obydwu wersjach produktu zarządzanie nie wymaga instalacji jakiegokolwiek oprogramowania – odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem dedykowanej strony cloud.kaspersky.com.

Kaspersky – wybierz najlepszą na rynku ochronę!

Rozwiązania oferowane przez Kaspersky to wysoki poziom ochrony przy jednoczesnej wygodzie zarówno administratorów, jak i użytkowników. Ich działanie jest niezwykle „lekkie” – w żaden odczuwalny sposób nie spowalnia działania komputerów, laptopów, tabletów czy smartfonów. To „niewidzialny przyjaciel”, który czuwa nad bezpieczeństwem danych i urządzeń, a zarazem jest bardzo ekonomiczny i przyjazny dla firmowego budżetu.

Nie czekaj – wypróbuj już dzisiaj możliwości oferowane przez oprogramowanie Kaspersky!