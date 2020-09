Sky-Shop - czyli jak założyć swój sklep internetowy w moment

To, że coraz więcej kupujemy w sieci - to oczywistość. Trend ten wzrastał wyraźnie już wcześniej, ale bez wątpienia jego akceleratorem okazały się realia 2020 roku z pandemią COVID-19 na czele. To, co dla części branż stało się przekleństwem, dla innych, w których łatwiej jest przenieść działalność w stronę sieci, może być szansą. Tylko jak zacząć działalność w internecie? Jak się okazuje, uruchomienie własnego sklepu internetowego nie jest wcale trudne.

Spis treści

Nie każdy musi umieć budować strony internetowe, tym bardziej dość wymagające pod tym względem sklepy. Oczywiście, samodzielne budowanie tychże, to cenna umiejętność i bardzo bogate możliwości wyboru funkcjonalności i wyglądu witryny… ale też masa czasu i pracy. W przypadku samodzielnej budowy sklepu należy wykupić hosting i domenę (odnawiane w trybie rocznym) oraz oczywiście samemu zająć się budową sklepu, decydując się na którąś z platform CMS - Wordpress + Woocommerce, PrestaShop czy Magento. Jeśli jednak nie mamy czasu lub stosownej wiedzy… nadal możemy zbudować sklep internetowy.

Rozwiązanie, jakie oferuje platforma Sky-Shop to kompleksowe podejście do budowy sklepów internetowych. Do rejestracji w platformie wymagane są jedynie adres email i podstawowe dane użytkownika - już to umożliwia skorzystanie z bezpłatnego, 14-dniowego okresu próbnego. W tym czasie można skorzystać z narzędzi do łatwej budowy strony - w pełni funkcjonalnego sklepu internetowego. Możemy wybrać szablon lub stworzyć własny, wybierając kolory i rozmieszczenie elementów. Całość realizowana jest metodą drag&drop (ang. przeciągnij i upuść). Prościej po prostu się nie da.

Na każdym etapie budowy sklepu, ale też jego późniejszego działania, Sky-Shop posiada wsparcie techniczne, realizowane od poniedziałku do piątku, telefonicznie lub mailowo. To ważne, szczególnie na początku sprzedawania w sieci, kiedy dopiero stawiamy swoje pierwsze kroki w ecommerce.

Sprzedajemy prosto z hurtowni

Skoro sklep - to potrzeba też towarów prawda? Sky-Shop oferuje integrację z ponad 340 hurtowniami, także w modelu dropshippingowym. Oznacza to, że nie potrzeba nawet magazynu aby prowadzić sklep - przesyłka może być przygotowana i wysłana bezpośrednio przez hurtownika. Rolą sprzedawcy jest właściwie tylko… cóż, sprzedanie produktu. To bardzo wygodne, zwłaszcza na początku działalności. Opanowanie całego procesu magazynowania, pilnowania i aktualizacji stanów magazynowych było kiedyś największym wyzwaniem w ecommerce, bowiem wiele magazynów nie było scyfryzowanych w dostatecznym stopniu. Dziś to znacznie prostsze. W Sky-Shop działa mechanizm automatycznej aktualizacji bazy produktowej. Taka aktualizacja następuje nawet do 8 razy w ciągu dnia, co sprawia, że na bieżąco w naszym sklepie wyświetla się realna liczba dostępnych produktów. Aktualizacji podlegają także ceny - wystarczy, że są kalkulowane w oparciu o cenę hurtową. Aktualizacja cen - prawdziwa zmora dawnego ecommerce, dziś jest już w pełni automatyczna.

Nie istnieje także konieczność ręcznego dodawania produktów do sklepu - dziś to tylko możliwość. Zamiast wpisywać ręcznie opisy, wgrywać zdjęcia itd. wystarczy skorzystać ze wspomnianej wyżej opcji synchronizacji z hurtowniami. Sky-Shop sam zaciągnie wybrane produkty. W ofercie ponad 340 hurtowni współpracujących ze Sky-Shop jest łącznie ponad 2 miliony produktów. Jeśli przyjmiemy, że wprowadzenie jednego produktu ręcznie wymaga 15 minut, to oznacza, że jeśli zapragniemy umieścić je w sklepie wszystkie (co oczywiście jest odrobinę niedorzeczne, bowiem hurtownie te obsługują bardzo zróżnicowane branże) musielibyśmy poświęcić na to 30 milionów minut. To 500 000 godzin pracy - 62 500 pełnych, 8-godzinnych dni pracy. Automatyczne zaciągnięcie produktów z baz danych hurtowni to w praktyce wielka oszczędność czasu i pieniędzy.

Oczywiście, jeśli twój produkt jest unikatowy i nie jest sprzedawany w żadnej hurtowni, lub sam jesteś jego wytwórcą, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby produkt dodać do bazy twojego sklepu ręcznie.

A co, jeśli hurtowni, z którą współpracujesz, nie ma na liście Sky-Shopu? Nic trudnego - wystarczy zgłosić to, aby stosowne powiązanie zostało wykonane. Ze strony hurtowni konieczne jest tylko udostępnienie specjalnego pliku xml.

Logistyka w jednym placu

Sklep przygotowany, zaopatrzenie, chociaż wirtualnie, to jednak gotowe - czas przygotować logistykę. Sky-Shop umożliwia szybkie przygotowywanie etykiet dzięki integracji z systemami firm kurierskich. Dla szczególnie dbających o koszty dobra informacja - możliwa jest także integracja z systemami tzw. brokerów kurierskich, jak serwisy Apaczka czy Furgonetka.

Uruchomienie sklepu jest więc dość proste - mimo tak wielu rzeczy do przygotowania przed jego startem. Tylko jak to wszystko opanować? Sky-Shop posiada przejrzysty panel administracyjny. Pozwala on na zarządzanie sklepem, ba, nawet sklepami. Liczba mnoga nie jest tu przypadkiem, bowiem panel posiada moduł multistore - w końcu nikt nie mówił, że mamy posiadać tylko jeden sklep. Z panelu, których charakteryzuje się prostą obsługą i łatwo dostępnymi podpowiedziami, możemy np. tworzyć treść maili wysyłanych automatycznie do klientów po zmianie statusu zamówienia np. z linkiem do śledzenia przesyłki, dokonywać operacji na wielu produktach jednocześnie. Panel ułatwia także opanowanie działania zintegrowanych kanałów sprzedaży.

Zaraz, zaraz, jakich znowu kanałów? Otóż Sky-Shop daje możliwość integracji z takimi platformami jak Facebook czy Ebay, oraz, oczywiście, Allegro. Z poziomu panelu można np. wystawić nową aukcję, pobrać zamówienia z popularnej, poznańskiej platformy handlowej do panelu, a także automatycznie wystawiać i zamykać aukcje, w zależności od stanu magazynowego, do tego z obsługą Allegro SMART. Panel umożliwia także skoordynowanie komunikacji z klientami Allegro - dzięki temu, że synchronizacja jest dwukierunkowa, klienci mogą np. dostawać informacje o kolejnych etapach realizacji ich zamówienia. Integracja może obejmować także porównywarki cen np. Ceneo.

Jeśli dużo się przemieszczamy, to nie zawsze zabieramy ze sobą komputer… ale smartfon już tak. Stąd programiści Sky-Shop uznali za konieczne dać właścicielom sklepów internetowych mobilną aplikację o funkcjonalności panelu administracyjnego. Jest ona dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS. Daje możliwość np. wglądu w zamówienia, więc zawsze mamy dosłownie pod ręką informację o tym, co w danym momencie jest w sklepie zamawiane.

Płatności i rozliczenia? Nic prostszego!

Często trudnym elementem budowy sklepu bywa zaimplementowanie modułu płatności. Sky-Shop oferuje obsługiwaną przez uznaną na rynku firmę Blue Media bramkę płatności Sky-Pay. Uruchomienie płatności tą metodą jest równie proste jak większość działań na Sky-Shop, ale to nie jedyna zaleta. Aktywacja bramki następuje szybko, a prowizja przez pierwsze 3 miesiące jest bardzo niska i wynosi ledwie 1%. Można też uruchomić integrację z dowolnym spośród systemów szybkich płatności, jak Dotpay, PayU czy Przelewy24. Możliwe jest także uruchomienie płatności ratalnych. Bramka Sky-Pay jest przy tym właściwie gotowa do działania przy minimum formalności od startu sklepu.

A co z księgowością? Wprawdzie sam Sky-Shop usług księgowych nie świadczy, ale daje możliwość wystawiania najbardziej popularnych dokumentów dzięki modułowi mini księgowość - Sky-Shop Faktury. System umożliwia także skonfigurowanie podstawowych cech tych dokumentów jak numeracja, formy płatności czy wysyłka dokumentu e-mailem do klienta. Jeżeli trzeba wydrukować paragon, to do obsługi paragonów, w tym ich druku, przewidziano aplikację - Sky-Shop Printer. System umożliwia także integrację z popularnymi programami księgowymi oraz ERP - np. Comarch ERP Optima, iFirma, wFirma, Subiekt GT, by wymienić tylko kilka najbardziej znanych.

Czy warto?

Skoro już mowa o pieniądzach, to ile to wszystko kosztuje? Całkiem niewiele, biorąc pod uwagę liczbę dostępnych narzędzi. Całość działa w oparciu o model abonamentowy, a wysokość miesięcznych opłat jest uzależniona od wybranego pakietu. Te różnią się liczbą zawartych w nich usług. Najtańszy z nich to ledwie 99 zł miesięcznie, więc naprawdę niewiele.

Dziś ecommerce przeżywa złote chwile, ale rosnąć będzie nadal. Wygodniej jest po prostu “wyklikać” produkt niż iść np. jechać na drugi koniec miasta by go kupić fizycznie. Handel w sieci otwiera też bardzo bogate możliwości dla osób, które żyją w regionach, w których o pracę nie jest łatwo - dziś możesz obsługiwać klientów w całym kraju, bez wychodzenia z domu. Szybko, sprawnie i wygodnie.