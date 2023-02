SkyShowtime – kiedy premiera w Polsce?

Już wkrótce w naszym kraju pojawi się kolejna platforma streamingowa, oferująca szeroki wybór filmów i seriali. Kiedy SkyShowtime zadebiutuje w Polsce?

Spis treści

SkyShowtime – nadchodzi nowy serwis VOD

Stopniowo coraz głośnie robi się o nowej platformie, która w najbliższym czasie zagości w Polsce. Mowa oczywiście o SkyShowtime, serwisie, który według zapowiedzi, będzie obfitował w najciekawsze filmy i seriale. Władze platformy poinformowały, że fani kina w bibliotece odnajdą produkcje ze stajni Universal Pictures i Paramount Pictures. Oznacza to, że na wyciągnięcie ręki znajdą się takie filmy, jak na przykład Top Gun: Maverick, Belfast, Downton Abbey: A New Era czy Nope.

Oczywiście SkyShowtime to nie tylko filmy – w ofercie serwisu znajdziecie również różnorodne seriale. Za sprawą portalu do Polski trafi 1883 i jego kontynuacja 1923, pojawi się ekranizacja słynnej gry Halo, popularne w USA Yellowjackets, także takie produkcje jak American Gigolo, Tulsa King czy All the Sins. Co ciekawe SkyShowtime stawia również na europejskie projekty – w bibliotece odnajdziecie produkcje czeskie, rumuńskie i chorwackie np. Czech It Out, Hackerville, One True Singer czy Success.

Zobacz również:

SkyShowtime tworzy również swoją pierwszą polką produkcję, czyli serial pod tytułem Warszawianka.

Kiedy premiera nowej platformy?

Zgodnie z zapowiedziami, SkyShowtime w Polsce będzie dostępne od wtorku, 14 lutego 2023 roku.

Skusicie się na subskrypcję? Wszystko na temat abonamentu znajdziecie w tekście SkyShowtime w Polsce! Kiedy premiera, biblioteka, cena, oferta

Zobacz także: SkyShowtime – najciekawsze filmy na nowej platformie streamingowej