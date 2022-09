SkyShowtime – najciekawsze filmy na nowej platformie streamingowej

Sing 2

Druga część animowanego przeboju dla dzieci. Mimo sukcesu New Moon, Buster chce, by jego nowy spektakl miał premierę na deskach teatru Crystal, w niezwykłym mieście Redshore. Jednak żeby dostać się do tego luksusowego przybytku, bohaterowie muszą wkupić się w łaski wilka Jimmy’ego Crystala, prowadzącego agencję Crystal Entertainment. Aby zwrócić na siebie uwagę wymagającego dyrektora, Buster obiecuje obsadzić w nowym spektaklu lwa Claya – wielką gwiazdę rocka. Jest tylko jeden problem – Claya nikt nie widział od lat...