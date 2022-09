SkyShowtime w Polsce! Data premiery, cena, oferta

Już wkrótce w naszym kraju zadebiutuje nowa platforma streamingowa - SkyShowtime. Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje na temat serwisu.

SkyShowtime to nowa platforma streamingowa, która wielkimi krokami zmierza do naszego kraju. Już od jakiegoś czasu wiemy, że serwis zawita w Polsce. Teraz jednak poznaliśmy szczegóły dotyczące premiery.

SkyShowtime - kiedy w Polsce?

Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem SkyShowtime już 20 września zadebiutuje w pierwszych europejskich krajach. Mowa tutaj o Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Pod koniec tego roku do tego zestawu dojdzie jeszcze Holandia. W Polsce serwis ma oficjalnie zadebiutować do I kwartału 2023 roku. Nie jest jeszcze znana dokładna data. Poznamy ją w nadchodzących miesiącach.

SkyShowtime - jakiej oferty możemy się spodziewać?

SkyShowtime może być prawdziwym rajem dla kinomaniaków. Serwis będzie domem dla najnowszych i specjalnie wyselekcjonowanych produkcji Universal Pictures oraz Paramount Pictures. Możemy spodziewać się m.in. takich produkcji jak Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: Wejście Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance i The Bad Guys.

Serwis będzie także zawierał w jednym miejscu wyselekcjonowane produkcje od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. Na jakie seriale w takim razie możemy liczyć? Halo, Yellowstone, The Offer i Star Trek: Strange New Worlds, a także oryginalnych produkcji SHOWTIME: Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: The Battle for Uber i The First Lady. A to tylko początek tego, czego możemy się spodziewać. SkyShowtime szykuje się także do inwestowania w oryginalne produkcje.

Monty Sarhan, dyrektor generalny SkyShowtime, powiedział:

Czas… na SkyShowtime - najlepszy serwis streamingowy w Europie. Zaledwie kilka miesięcy po otrzymaniu pełnej aprobaty organu regulacyjnego, SkyShowtime zostanie oficjalnie uruchomiony 20 września 2022 r. Jesteśmy podekscytowani, że nasi klienci mają dostęp do najnowszych seriali i premier filmowych z naszych kultowych i znanych na całym świecie studiów. Z niecierpliwością czekamy na podzielenie się dalszymi szczegółami na temat dat wprowadzenia platformy na inne rynki i udostępnienie SkyShowtime jeszcze większej liczbie osób w całej Europie.

SkyShowtime - cena

Nie jest jeszcze znana oficjalna cena SkyShowtime w Polsce. Wraz ze startem usługi w Finlandii, miesięczna opłata ma wynosić 6,99 euro, co daje nam około 33 zł. Jest to bardzo wiarygodna cena, szczególnie porównując ją do miesięcznego abonamentu, jaki musimy płacić za dostęp do Disney Plus czy HBO Max.

