SkyShowtime w Polsce! Kiedy premiera, biblioteka, cena, oferta

Już wkrótce w naszym kraju zadebiutuje nowa platforma streamingowa - SkyShowtime. Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje na temat serwisu.

SkyShowtime to nowa platforma streamingowa, która wielkimi krokami zmierza do naszego kraju. Już od jakiegoś czasu wiemy, że serwis zawita w Polsce. Teraz jednak poznaliśmy szczegóły dotyczące premiery.

SkyShowtime - kiedy w Polsce?

Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem platformy, SkyShowtime zadebiutuje w Polsce już 14 lutego.

SkyShowtime - jakiej oferty możemy się spodziewać?

SkyShowtime może być prawdziwym rajem dla kinomaniaków. Serwis będzie domem dla najnowszych i specjalnie wyselekcjonowanych produkcji Universal Pictures oraz Paramount Pictures. Możemy spodziewać się m.in. takich produkcji jak Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: Wejście Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance i The Bad Guys.

SkyShowtime – te filmy musisz zobaczyć!

SkyShowtime – te filmy musisz zobaczyć! ( ) × Top Gun: Maverick Top Gun: Maverick Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Kontynuacja wielkiego przeboju z lat 80. Mija 30 lat od wydarzeń z poprzedniej części. Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest legendarnym pilotem i mistrzem w swoim fachu, testujących najnowocześniejsze maszyny. Zostaje ponownie wezwany do szkoły Top Gun, w której ma wyszkolić nowe pokolenie pilotów. Najpierw jednak musi stawić czoło przeszłości i skonfrontować się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) – synem jego przyjaciela, który przed laty zginął na misji. Jurassic World Dominion Jurassic World Dominion Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Zwieńczenie nowej trylogii o dinozaurach. Po wydarzeniach z poprzednich części prehistoryczne gady wreszcie wydostały się z enklawy na wyspie Isla Nubar i żyją na całym świecie. Krucha równowaga między światem ludzi i niebezpiecznych gadów w każdej chwili może zostać zburzona. W Jurassic World Dominion do swoich ról powracają: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum. The Northman The Northman Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Trzeci film Roberta Eggersa, reżysera Czarownicy i Lighthouse. Amleth jest synem króla Aurvandila (Ethan Hawke) i królowej Gudrún (Nicole Kidman). Gdy ojciec chłopca zostaje zamordowany przez brata króla, Fjölnira (Claes Bang), młody książę poprzysięga zemstę. Lata później dorosły Amleth (Alexander Skarsgard) jako Wiking bierze udział w najazdach na Ruś Kijowską. Podczas jednego z nich dowiaduje się, że Fjölnir osiedlił się na Islandii. Amleth i niewolnica Olga (Anya Taylor-Joy) wyruszają w podróż do tej niegościnnej krainy. Film zrealizowany na podstawie sag skandynawskich, które zainspirowały Szekspira do stworzenia Hamleta. Downton Abbey: Nowa epoka Downton Abbey: Nowa epoka Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Filmowa kontynuacja serialowego hitu BBC. Lata 20. w pełni. Do posiadłości Crawleyów przybywa ekipa filmowa, której pojawienie się będzie miało spore konsekwencje dla wszystkich. Tymczasem arystokraci wyjeżdżają na Riwierę Francuską, by obejrzeć dom odziedziczony przez lady Violet. Podróż stanie się dla Crawleyów okazją do poznania historii rodziny i jej sekretów. The Bad Guys The Bad Guys Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Animacja dla dzieci opowiadająca o piątce zwierzaków-kryminalistów, którzy postanawiają zmienić swoje życie. Wilk to genialny kieszonkowiec, Wąż jest znakomitym włamywaczem, Pirania i Rekin to mistrzowie kamuflażu, a Tarantula jest świetną hakerką. Jednak zmęczenie latami przestępczej działalności sprawia, że chcą skończyć z przestępczą działalnością. Czy to się im uda? Ambulans Ambulans Premiera na SkyShowtime: 14 lutego 2023 Film Michaela Baya. Dwóch braci-złodziei postanawia dokonać napadu na bank. Starannie zaplanowana akcja nie przebiega jednak zgodnie z oczekiwaniami, a Danny i Will są zmuszeni wziąć zakładnika. Aby wydostać się z policyjnej obławy, porywają karetkę pogotowia, w której znajduje się ranny policjant. W rolach głównych: Jake Gyllenhaal i Yahya Abdul-Mateen II. Belfast Belfast Premiera na SkyShowtime: w nadchodzących miesiącach Film Kennetha Branagha inspirowany dzieciństwem reżysera. Mały Buddy (Jude Hill) dorasta w Belfaście targanym konfliktem o podłożu religijnym i politycznym. Matka (Caitriona Balfe) zajmuje się domem, podczas gdy ojciec (Jamie Dornan) pracuje w Anglii. Na Buddy'ego duży wpływ ma także babcia (Judi Dench) i dziadek (Ciarán Hinds) oraz nieco starsza Moira (Lara McDonnel). Film zdobył Oscara i Złotego Globa za najlepszy scenariusz oryginalny, a także nagrodę Bafta za najlepszy film brytyjski. Minions: Wejście Gru Minions: Wejście Gru Premiera na SkyShowtime: w nadchodzących miesiącach Kolejna część opowieści o małych, żółtych stworkach. Tym razem twórcy serii zabierają widzów w przeszłość i opowiadają o początkach kariery Gru. Jako mały chłopiec marzy on o karierze złoczyńcy i próbuje wkupić się w łaski organizacji znanej jako Vicious 6. Jednak nie tylko się to nie udaje, ale w dodatku Gru popada w konflikt ze słynną grupą łotrów. Nope Nope Premiera na SkyShowtime: w nadchodzących miesiącach Trzeci film w dorobku Jordana Peele'a, jednego z prekursorów posthorroru. Tym razem akcja rozgrywa się na odosobnionym ranczu, na którym rodzina Haywoodów od pokoleń zajmuje się hodowlą koni. Gdy w dziwnym wypadku umiera ojciec, OJ (Daniel Kaluuya) i jego niepoprawna siostra Emerald (Keke Palmer) muszą sami zadbać o mozolnie budowane dziedzictwo. Zadanie okazuje się być trudne do wykonania, bo żadne z nich nie ma specjalnego talentu do interesów. Jakby tego było mało, OJ i Emerald zaczynają wyczuwać dziwną istotę, która wbrew wszelkiemu rozsądkowi, wydaje się czaić w chmurach. Smile Smile Premiera na SkyShowtime: w nadchodzących miesiącach Doktor Rose Cotter (Sosie Bacon) przechodzi przez traumatyczne doświadczenie z udziałem pacjentki. Wkrótce zaczynają nękać ją dziwne, niewytłumaczalne zjawiska, które paraliżują jej codzienne życie. Kluczem do odzyskania spokoju okazuje się zmierzenie z przeszłością. Sing 2 Sing 2 Druga część animowanego przeboju dla dzieci. Mimo sukcesu New Moon, Buster chce, by jego nowy spektakl miał premierę na deskach teatru Crystal, w niezwykłym mieście Redshore. Jednak żeby dostać się do tego luksusowego przybytku, bohaterowie muszą wkupić się w łaski wilka Jimmy’ego Crystala, prowadzącego agencję Crystal Entertainment. Aby zwrócić na siebie uwagę wymagającego dyrektora, Buster obiecuje obsadzić w nowym spektaklu lwa Claya – wielką gwiazdę rocka. Jest tylko jeden problem – Claya nikt nie widział od lat... Sonic the Hedgehog 2 Sonic the Hedgehog 2 Druga część przygód superszybkiego jeża. Po osiedleniu się na Ziemi Sonic zaprzyjaźnia się z Tomem (James Marsden). Muszą połączyć siły, by pokonać złego Robotnika (Jim Carrey), który chce przejąć władzę nad światem przy użyciu energii jeża.

Serwis będzie także zawierał w jednym miejscu wyselekcjonowane produkcje od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. Na jakie seriale w takim razie możemy liczyć? Halo, Yellowstone, The Offer i Star Trek: Strange New Worlds, a także oryginalnych produkcji SHOWTIME: Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: The Battle for Uber i The First Lady. A to tylko początek tego, czego możemy się spodziewać. SkyShowtime szykuje się także do inwestowania w oryginalne produkcje. W przyszłości możemy się także spodziewać 2 sezonu serialu Halo, który jest już w produkcji.

Co więcej, pojawiła się także oficjalna informacja mówiąca o tym, że SkyShowtime przejęło prawa do 21 produkcji HBO Max European Originals. Dzięki temu na nowej platformie obejrzymy m.in, takie seriale jak Miasto Niedźwiedzia, Pożądanie, Kamikaze czy polska produkcja Warszawianka z Borysem Szycem w roli głównej.

SkyShowtime - seriale, które warto obejrzeć

SkyShowtime - seriale, które warto obejrzeć ( ) × Halo Halo Od setek lat trwa wielki konflikt pomiędzy ludzkością a obcym zagrożeniem z kosmosu, które jest znane jako Przymierze. Niestety nikt nie jest w stanie samemu ocalić świata, nawet legendarny Master Chief. W serialu poza naszym głównym bohaterem zobaczymy także Cortanę, Spartan oraz członków Przymierza. Poznamy losy bohaterów, którzy skrzyżują swoje losy i poświęcą wszystko, aby ocalić świat przed zagładą. Yellowstone Yellowstone Serial Yellowstone opowiada historię rodziny Duttonów. Sprawują oni kontrolę nad rozległym ranczem, które graniczy z rezerwatem Indian, terenami deweloperów oraz parku Yellowstone. Każda ze stron jest zainteresowana ich ziemią, jednak rodzina za wszelką cenę będzie bronić swojego dziedzictwa. The Offer The Offer Serial The Offer opowiada historię Hollywoodzkiego producenta Alberta Ruddyego, pracującego nad filmem, który jak się później okaże, stanie się kultowym dziełem kinematografii. Mowa tutaj o Ojcu Chrzestnym. A Friend of the Family A Friend of the Family Opowieść w serialu jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Poznamy tutaj historię rodziny Brobergów, których córka na przestrzeni lat została kilkukrotnie uprowadzona przez człowieka podającego się za przyjaciela rodziny. Oni byli skupieni na wierze i społeczności, on wykorzystał swoje umiejętności, aby skłócić rodzinę i zwrócić córkę przeciwko rodzicom. All the Sins All the Sins Lauri Raiha to detektyw, która bada sprawę morderstwa w swoim rodzinnym miasteczku na północy Finlandii. Z jednej strony staję się to dla niej okazją, aby uciec z terapii dla par i rozpadającego się związku z mężem. Z drugiej jednak, ponownie trafi do bardzo religijnej społeczności, z którą jej nie po drodze. Let The Right One In Let The Right One In Let The Right One In to serial oparty na powieści Wpuść mnie i jej filmowej adaptacji Pozwól mi wejść. Poznamy tutaj historię Marka oraz jego córki Eleanor, która lata temu została zmieniona w wampira. Dziewczyna żyje w zamknięciu i dom opuszcza tylko nocą. Ojciec z kolei robi wszystko, aby zapewnić dziewczynie niezbędną do zycia ludzką krew. Souls Souls Serial Souls opowiada historię 10-letniego chłopca, który cudem przeżywa wypadek, ratując przy tym innych ludzi. Po tych wydarzeniach Jacob zaczyna twierdzić, że w poprzednim wcieleniu był pilotem zaginionego samolotu. Wywołuje to wściekłość w jego sceptycznym otoczeniu. Star Trek: Strange New Worlds Star Trek: Strange New Worlds Star Trek: Strange New Worlds to opowieść z uniwersum Star Trek w czasach, zanim na pokładzie U.S.S. Enterprise pojawił się kapitan Kirk. Wówczas za sterami stał kapitan Christopher Pike a towarzyszyli mu oficer Spock i Numer Jeden.

Monty Sarhan, dyrektor generalny SkyShowtime, powiedział:

Czas… na SkyShowtime - najlepszy serwis streamingowy w Europie. Zaledwie kilka miesięcy po otrzymaniu pełnej aprobaty organu regulacyjnego, SkyShowtime zostanie oficjalnie uruchomiony 20 września 2022 r. Jesteśmy podekscytowani, że nasi klienci mają dostęp do najnowszych seriali i premier filmowych z naszych kultowych i znanych na całym świecie studiów. Z niecierpliwością czekamy na podzielenie się dalszymi szczegółami na temat dat wprowadzenia platformy na inne rynki i udostępnienie SkyShowtime jeszcze większej liczbie osób w całej Europie.

SkyShowtime - cena

Cena za dostęp do SkyShowtime wydaje się być bardzo atrakcyjna. Miesięczna subskrypcja będzie nas kosztować 24,99 zł.

W jakiej jakości będą filmy i seriale?

Jeśli ktoś miał nadzieję, że produkcje na SkyShowtime obejrzy w jakości 4K, niestety nie mamy dobrych informacji. Platforma ogłosiła, że wszystkie treści będą dostępne w rozdzielczości Full HD.

