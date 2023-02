SkyShowtime w pigułce. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej platformie

Let The Right One In

Let The Right One In to serial oparty na powieści Wpuść mnie i jej filmowej adaptacji Pozwól mi wejść. Poznamy tutaj historię Marka oraz jego córki Eleanor, która lata temu została zmieniona w wampira. Dziewczyna żyje w zamknięciu i dom opuszcza tylko nocą. Ojciec z kolei robi wszystko, aby zapewnić dziewczynie niezbędną do zycia ludzką krew.