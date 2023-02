SkyShowtime za pół ceny! Kto może skorzystać z promocji?

Dzisiaj w naszym kraju zadebiutowała platforma SkyShowtime. Dla nowych abonentów została przygotowana doskonała oferta. Kto może z niej skorzystać?

Od dzisiaj w Polsce możemy oficjalnie korzystać z serwisu SkyShowtime. W ramach miesięcznej subskrypcji otrzymujemy dostęp do mnóstwa treści, która wcześniej nie była dostępna w naszym kraju. Wśród wytwórni, jakie udostępniają swoje filmy i seriale znajdziemy m.in. Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. Dzięki temu możemy legalnie obejrzeć takie filmy i seriale jak Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: Wejście Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance, The Bad Guys, Halo, Yellowstone, Yellowjackets i wiele innych.

Standardowa cena za miesięczny dostęp do platformy do 24,99 zł. Każdy, kto zdecyduje się na zakup miesięcznej subskrypcji do 11 kwietnia, będzie mógł skorzystać z promocji, dzięki której zapłaci jedynie 12,49 zł. Co ważne, nie jest to oferta krótkoterminowa. Promocyjna cena zostanie utrzymana dla każdego, kto nie przerwie subskrypcji. Z tej ceny będziemy mogli korzystać bez przerwy, do momentu wypowiedzenia umowy świadczenia przez którąkolwiek ze stron.

Trzeba przyznać, że jest to doskonała oferta, która plasuje SkyShowtime wśród najtańszych serwisów VOD w Polsce.