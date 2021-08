Skype dla firm odchodzi na emeryturę

Data zmiany była zapowiedziana jeszcze kilka lat temu. Jakie narzędzie zamieni Skype dla firm?

Dwa lata temu Microsoft ogłosił, że 31 lipca 2021 r. wycofa Skype dla firm. Następcą narzędzia komunikacyjnego będzie Microsoft Teams. Organizacje, które jeszcze nie korzystają z Teams, otrzymają ofertę aktualizacji, które rozpoczną się już w sierpniu 2021 roku. Do czasu zakończenia aktualizacji mogą one swobodnie korzystać ze Skype'a dla firm. Po przejściu do Teams nie będzie można cofnąć tej zmiany.

Microsoft twierdzi, że większość organizacji zostanie przeniesiona do MS Teams w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia procesu wspomaganej aktualizacji. Microsoft opublikował wskazówki dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak przenieść dane spotkań i kontakty ze Skype'a dla firm do Teams - przejdź do strony. Od 1 sierpnia Skype dla firm nie będzie dostępny, ale inne powiązane komponenty Skype będą nadal działać jak zwykle.

Obecnie z komunikatora Teams korzysta codziennie ok. 145 milionów ludzi. Microsoft cały czas pracuje nad optymalizacją oprogramowania i nowymi funkcjami, żeby zapewnić użytkownikom największą wygodę.

