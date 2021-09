Skype prezentuje swój nowy, odświeżony interfejs użytkownika

W swoim najnowszym wpisie na blogu, Skype właśnie nakreśliło nadchodzący redesign swojego UI. Nowy interfejs ma bardziej skupić się na ekranie grupowej konferencji wideo, gdzie uczestnicy mogę się wzajemnie zobaczyć. Czaty mogą być teraz dostosowywane za pomocą motywów, podkreślonych gradientami kolorów.

Skype twierdzi, że "zaprojektował najpiękniejszą scenę rozmów na świecie" z nowymi układami, motywami i funkcjami. Celem firmy było unowocześnienie wyglądu i sposobu działania Skype'a przy jednoczesnym zachowaniu znajomości dla jego długoletnich użytkowników. Mówi też o tym, że chce, aby użytkownik był bardziej zintegrowany z etapem rozmowy.

Pierwszą osobą, którą uwzględniliśmy, był użytkownik - teraz może on znaleźć się na głównym planie podczas rozmowy. Dostosowaliśmy również sposób renderowania kanałów wideo do bardziej naturalnej siatki, dlatego nikt już nie zostanie sam, ponieważ łączymy was wszystkich razem.