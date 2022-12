Słodko-gorzki smak nowości. Galaxy A54 będzie szybszy, ale nie tak szybki, jak byśmy chcieli

Samsung chce odkupić się i wprowadzić na rynek jeszcze ciekawszego średniaka od swojego A54. Niestety wewnątrz znów nie zobaczymy Snapdragona, co odbije się na jego prędkości. Może jednak nie będzie tak źle?

Galaxy A54 5G został po raz pierwszy przyłapany na platformie testowej Geekbench, dzięki czemu po raz pierwszy dowiedzieliśmy się kilku nowych szczegółów na temat specyfikacji nadchodzącego urządzenia. Niestety zarejestrowane testy pokazują także, ze mieliśmy rację co do procesora, którego będzie używać nowa generacja średniaków Samsunga - nie powinniśmy liczyć na Snapdragony. Jednak nie wszystko jeszcze może być stracone, gdyż wyniki testów mogą napawać optymizmem jeśli chodzi o prędkość nadchodzącego telefonu.

Według platformy Geekbench, aktualny model, Galaxy A53 5G może pochwalić się wynikiem 676 w teście jednordzeniowym oraz 1765 w teście wielordzeniowym. Jeśli więc porównamy to z przeciekami dotyczącymi A54, którego sercem będzie nadchodzący Exynos 1380, różnica jest naprawdę spora - około 15-20% na korzyść nowej konstrukcji, która osiąga odpowiednio 776 i 2599 punktów. Co więcej, są to dopiero pierwsze testy, możemy więc spodziewać się dalszych optymalizacji i jeszcze wyższych wyników.

Oczywiście nadal nie są to wyniki porównywalne z najnowszymi Snapdragonami - prawie roczny Snapdragon 7 Gen 1 osiąga odpowiednio 843 i 3096 punktów w teście. Jednak mimo tego powinna to być znacząca zmiana na lepsze, którą odczujemy w codziennym użytkowaniu. Wpłynie ona także na możliwości fotograficzne i obliczeniowe telefonu, zapewne umożliwiając jeszcze ciekawsze opcje robienia zdjęć czy automatyzacji.

Warto też bliżej przyjrzeć się konstrukcji zapowiadanego Exynosa 1380. W benchmarku widzimy, że został on wyposażony w cztery rdzenie o wysokiej wydajności, które osiągają zegary na poziomie 2,5 GHz. Do tego dochodzą cztery energooszczędne rdzenie, które osiągają 2,0 GHz. Co ciekaw, układ jest wyposażony w GPU Mali-G68, czyli to samo, które znalazło się w Exynosie 1280. Nie wiemy jednak nic o prędkości rdzenia tego procesora graficznego, która mogła się zwiększyć w porównaniu do poprzedniej wersji. Warto też zauważyć, że w modelu testowym znalazło się 6 GB pamięci RAM.